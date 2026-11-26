Wien (OTS) -

„Was Social Media mit der Psyche junger Menschen macht“ – unter diesem Motto zeigten wir im Mai die Folgen einer übermäßigen Social-Media- Nutzung auf. Großer Lichtblick damals: Klare Regelungen und ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige. Ende Oktober hat die EU-Kommission die Stillhaltefrist für nationale Regelungen jedoch um ein Jahr verlängert – damit kann das Verbot nicht wie geplant im Jänner, sondern frühestens Ende Juli 2027 kommen.

„Kinder und Jugendliche brauchen Schutz und Orientierung, gerade auch in der digitalen Welt. Die negativen Auswirkungen übermäßiger Social-Media-Nutzung auf die psychische Gesundheit dürfen wir nicht unterschätzen. Deshalb ist für mich klar: Wir brauchen verbindliche Regeln, die junge Menschen besser schützen. Dass sich deren Umsetzung nun verzögert, ändert nichts an der Dringlichkeit,“ so Gesundheits- und Sozialministerin Korinna Schumann.

Die Probleme, die eine übermäßige Social-Media-Nutzung bei Kindern und Jugendlichen verursacht, sind in der Behandlung täglich sichtbar. „Nur weil das Verbot noch nicht kommt, heißt das nicht, dass die Probleme verschwinden. Im Gegenteil, unsere Jugend leidet und wir müssen handeln. Deshalb bauen wir die Kompetenz unserer Behandler:innen im Umgang mit Social-Media-Problemen aktuell gezielt aus,“ betont Ao. Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger, Präsidentin des Berufsverbands Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP) und Gesamtleiterin von „Gesund aus der Krise“.

Vortragsreihe: Mehr Kompetenz für die Behandler:innen

Damit junge Menschen und ihre Familien in Bezug auf Social-Media-Nutzung bestmöglich begleitet und unterstützt werden, informiert „Gesund aus der Krise“ seine Behandler:innen sehr umfassend in Form von Expert:innenworkshops. In regelmäßigen Abständen sind ausgewiesene Expert:innen zu Gast, die im Austausch mit den Behandler:innen Symptome, Strategie und Maßnahmen besprechen.

„Social Media ist aus dem Alltag junger Menschen nicht wegzudenken. Umso wichtiger ist es, dass unsere Behandler:innen genau wissen, wo eine problematische Nutzung beginnt, was dahintersteckt und wie man gemeinsam mit Jugendlichen und Eltern gegensteuert“, so Mag.a Barbara Haid MSc, Präsidentin des Österreichischen Bundesverbands für Psychotherapie (ÖBVP).

Akute Brandherde durch Social-Media-Nutzung

Wie groß der Handlungsbedarf ist, hat eine Umfrage unter 324 Behandler:innen von „Gesund aus der Krise“ im Frühjahr gezeigt: 74 Prozent beobachten bei ihren jungen Klient:innen einen problematischen Social-Media-Konsum, ein Drittel bereits bei 10- bis 13-Jährigen. 82 Prozent berichten, dass Kinder und Jugendliche die Nutzung häufig nicht selbst beenden können, 70 Prozent sehen den Schlaf durch nächtliche Nutzung beeinträchtigt. Und 87 Prozent erleben Eltern bei der Mediennutzung ihrer Kinder als überfordert.

„Gesund aus der Krise“: Rasche und kostenfreie Hilfe

Seit dem Start 2022 hat „Gesund aus der Krise“ mehr als 70.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unterstützt. Junge Menschen bis inklusive 21 Jahre erhalten österreichweit rasch, wohnortnah und kostenfrei eine klinisch-psychologische, gesundheitspsychologische, psychotherapeutische oder musiktherapeutische Behandlung. Hierzu steht dem Projekt ein Pool aus rund 1.600 Behandler:innen in 27 Sprachen zur Verfügung. Die Finanzierung ist für das gesamte Schuljahr 2026/27 gesichert. Das Programm wird vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gefördert und vom BÖP in Kooperation mit dem ÖBVP und dem Österreichischen Berufsverband für Musiktherapie (ÖBM) umgesetzt. Anmeldung unter www.gesundausderkrise.at.