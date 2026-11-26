Wien (OTS) -

Wenn sich im Privatleben etwas verändert, ändern sich oft auch die Ansprüche an das eigene Zuhause. Eine Integral-Umfrage für ImmoScout24.at unter 1.000 Österreicher:innen zeigt, dass knapp ein Fünftel auf der Suche nach einem neuen Zuhause ist: 17 Prozent der Befragten sehen sich aktuell nach einer neuen Immobilie um. Dabei nannten 30 Prozent veränderte private Lebensumstände als Grund für ihre Suche.

Eigentumswunsch und Platzmangel folgen auf Rang zwei und drei

Gut ein Viertel der Suchenden möchte von Miete auf Eigentum umsteigen. Fast ebenso viele geben an, dass ihr bisheriges Zuhause zu klein ist. Jede:r Fünfte ist mit der aktuellen Immobilie unzufrieden, etwa wegen Mängeln, einer unpassenden Raumaufteilung oder Renovierungsbedarfs. 17 Prozent der Suchenden möchten eine Kaufimmobilie als Geldanlage. Für zehn Prozent ist die derzeitige Miete oder Kreditrate zu hoch. Die Nähe zu Familie oder Freund:innen wird seltener als Anlass genannt. Ihr Anteil unter den Suchenden sank von 16 Prozent im Vorjahr auf sieben Prozent.

Kauf gewinnt damit bei der Suche an Bedeutung

58 Prozent der Suchenden möchten vorrangig kaufen, 29 Prozent suchen vor allem ein Mietobjekt. Für 13 Prozent kommen beide Möglichkeiten infrage. Der Dreijahresvergleich zeigt, wie deutlich sich die Präferenzen verschieben. 2024 liegt der Wunsch nach Miete mit 48 Prozent knapp vor dem Kauf (44 Prozent). 2025 liegen beide fast gleichauf (Miete: 40 Prozent, Kauf: 42 Prozent).

„Die Suche nach einem neuen Zuhause beginnt oft mit einer sehr konkreten Frage: Passt das, was ich heute habe, noch zu dem Leben, das ich führen möchte? Für manche geht es um ein Zimmer mehr. Für andere ist die Suche der erste Schritt von der Mietwohnung ins Eigentum. Welcher Plan sich realisieren lässt, hängt nicht nur vom Angebot am Markt ab, sondern auch sehr von den Kreditzinsen“, so Joseph Obiegbu, Geschäftsführer von ImmoScout24 in Österreich.

In Wien will man mieten, im Westen Österreichs kaufen, Ältere bevorzugen häufiger den Kauf

In Wien liegen Kauf und Miete bei der Immobiliensuche nah beieinander. 33 Prozent der Suchenden möchten vor allem kaufen, 38 Prozent suchen vorrangig ein Mietobjekt. Für fast drei von zehn Suchenden kommen beide Möglichkeiten infrage. In Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg ist die Präferenz deutlicher. Dort halten 78 Prozent der Suchenden vorrangig nach einer Kaufimmobilie Ausschau.

Auch das Alter macht in der Befragung einen Unterschied. Die 18- bis 29-Jährigen suchen am häufigsten nach einer Immobilie. 28 Prozent von ihnen benötigen ein neues Zuhause, bei den 50- bis 69-Jährigen sind es nur mehr elf Prozent. Unter den Suchenden wiederum steht der Kauf bei den Älteren häufiger im Vordergrund. In der Gruppe der 50- bis 69-jährigen Suchenden möchten rund zwei Drittel vorrangig kaufen, bei den unter 30-Jährigen knapp die Hälfte. Männer suchen genauso häufig nach einer Immobilie wie Frauen, jeweils 17 Prozent. Unter den Suchenden haben Männer jedoch häufiger einen Kauf im Blick als Frauen, 68 Prozent der Männer wollen kaufen, gegenüber 47 Prozent bei den Frauen.

Über die Studie

Für die ImmoScout24-Trendstudie hat Integral Markt- und Meinungsforschung im Jänner 2026 für ImmoScout24 1.000 Österreicher:innen von 18 bis 69 Jahren online repräsentativ für diese Zielgruppe befragt.