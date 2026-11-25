Wien (PK) -

Im heutigen Innenausschuss des Nationalrats wurde auch über Oppositionsanliegen verhandelt. FPÖ und Grüne sprachen sich gegen eine Fortführung des derzeit in fünf Regionen laufenden Probebetriebs des neuen Dienstzeitmodells aus und forderten eine grundlegende Überarbeitung. Die Rückmeldungen der Exekutivbediensteten seien hauptsächlich negativ. Laut Innenminister Gerhard Karner sei es bislang in allen Testregionen zu einem durchschnittlichen Gehaltsplus gekommen. Die beiden Initiativen wurden ebenso vertagt wie FPÖ-Forderungen zur detaillierteren Erfassung der Ausländerkriminalität und zur Verhinderung von Informationsweitergaben innerhalb der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) sowie eine von den Grünen geforderte Anpassung des Symbole-Verbots.

Kritik am neuen Dienstzeitmodell der Polizei

Beide Oppositionsparteien wollen eine Abkehr vom neuen Dienstzeitmodell der Polizei erwirken, das sich derzeit in einem Probebetrieb in fünf Regionen befindet.

Die FPÖ fordert alternative Maßnahmen, um besoldungsrechtliche Verbesserungen für Polizistinnen und Polizisten zu erreichen (1098/A(E)). Dabei geht es um die Anhebung des Grundgehalts, die Implementierung pauschalierter Nebengebühren und die Erweiterung der Gehaltsstaffeln. Zudem pocht sie darauf, etwaige Vordienstzeiten beim Besoldungsdienstalter besser zu berücksichtigen, die sogenannte "E2b-Zulage" in eine echte Funktionszulage umzuwandeln und Arbeit zwischen 19 Uhr und 7 Uhr - statt wie derzeit zwischen 22 und 6 Uhr - als Nachtarbeit zu vergüten. Auch eine deutliche Anhebung der Sonn- und Feiertagszulage, eine Leistungszulage für Ballungsräume zur Abgeltung erschwerter Arbeitsbedingungen und ein Abfertigungsanspruch für Beamte gehören zum Forderungskatalog.

Die Grünen fordern, den Probebetrieb des neuen Dienstzeitmodells zu beenden, von der bundesweiten Einführung abzusehen und stattdessen ein mit der Bezügereform verbundenes Modell zu schaffen (1178/A(E)). Das seit September 2026 in Probebetrieb befindliche neue Dienstzeitmodell führe bei gleichbleibender Überstundenbelastung zu einer schlechteren Abgeltung von Mehrdienstleistungen. Eine Weiterentwicklung des Dienstzeitmodells sollte auf Basis einer unabhängigen Evaluierung und im Einvernehmen mit der Personalvertretung erfolgen.

Werner Herbert (FPÖ) wertet das neue Modell als eine "Verhöhnung der Exekutivbediensteten", da es zu Verschlechterungen bei der Dienstzeit und Einkommensverlusten führe. Trotz einiger Besserungen handle es sich um eine "katastrophale Situation". Präventionsarbeit würde weitgehend auf der Strecke bleiben. Die Rückmeldungen aus den Probebezirken würden massive Unzufriedenheit der Polizistinnen und Polizisten zeigen. Seine Fraktion unterstütze auch den Antrag der Grünen, sagte Herbert.

Auch Irene Eisenhut (FPÖ) sprach von diversen Verschlechterungen in der Praxis. Personalvertreter aller Fraktionen hätten von Anfang an darauf hingewiesen, dass man das Vorhaben mit dem derzeitigen Personalstand nicht machen könne. Eine Notwendigkeit für eine Vereinheitlichung habe es ihrer Meinung nach gar nicht gegeben. Die Dienstsysteme seien nicht umsonst so gewachsen. Im ländlichen und urbanen Raum gebe es eben unterschiedliche Aufgaben. Sie appellierte an den Minister, das Modell zu überdenken.

"Zurück an den Start" will auch Agnes Sirkka Prammer (Grüne). Schon vor Start des Pilotprojekts seien große Schwachstellen aufgezeigt worden, betonte sie. Auch jetzt würde sich zeigen, dass das Modell so nicht funktioniere. Ein modernes Dienstzeitmanagement sei zwar notwendig, man müsse aber etwa Anpassungen bei den Zulagen vornehmen. Prammer erachtet auch den FPÖ-Vorstoß für vernünftig.

Das Ziel größtmöglicher Sicherheit könne nur erreicht werden, "wenn wir die Polizei stärken und nicht schwächen", sagte SPÖ-Abgeordneter Maximilian Köllner. Nach seinen Wahrnehmungen seien die Rückmeldungen zum neuen Dienstzeitmodell im seltensten Fall positiv. Seine Fraktion sträube sich keinesfalls gegen eine Reform und stehe dafür am Verhandlungstisch im Zentralausschuss der Personalvertreter bereit. Es sei entscheidend, die richtigen Schlüsse aus dem Testbetrieb zu ziehen. Das gemeinsame Ziel müsse es sein, Personal zu gewinnen und zu halten, verwies er auf die vielen anstehenden Pensionierungen und die Drop-Out-Quote bei den Polizeischülerinnen und -schülern.

Lukas Brandweiner (ÖVP) sprach sich für eine Vertagung beider Anträge aus, da die Besoldung im zuständigen Ressort geprüft und besoldungsrechtliche Fragen mit den Personalvertretern besprochen werden sollen. Alle Fraktionen seien sich einig, die besten Rahmenbedingungen für die Exekutivbediensteten schaffen zu wollen. Grundsätzlich seien ein zeitgemäßes Dienstzeitmodell und die Durchführung eines Probebetriebs richtig, meinte er. Es gehe darum, an den Schrauben zu drehen. Bei der Arbeitszeitflexibilisierung sei zunächst ein Weltuntergang prognostiziert worden, aber mittlerweile sei man froh über die Rahmenbedingungen, meinte er.

Innenminister Gerhard Karner betonte, dass die Polizei ein hohes Vertrauen in der Bevölkerung genieße. Es gebe eine Rekordzahl an Bewerbungen. Nur in einem Bundesland - Wien - könnte es zu nicht ausreichenden Neuaufnahmen kommen, weshalb neue Überlegungen im Bereich Recruiting angestellt wurden. Bei dem Modell "Wien auf Zeit" sollen angehende Polizistinnen und Polizisten in Wien ausgebildet werden und Dienst versehen, bevor sie - bei Garantie - in ihr Heimatbundesland zurückkehren können. Im Dezember würden die ersten Kurse beginnen.

Die Historie des neuen Dienstzeitmanagements liege mit der Zusammenlegung von Polizei und Gendarmerie 21 Jahre zurück, erinnerte der Minister. Es habe Kritik am bestehenden Dienstzeitsystem geben. Die Debatte rufe verständlicherweise Emotionen hervor, da sie jede Kollegin und jeden Kollegen betreffe. Daher sei das Projekt nicht "übers Knie gebrochen" worden, sondern werde im Echtbetrieb getestet. Notwendigerweise habe es bereits Anpassungen gegeben, sagte er. Derzeit werde auch erprobt, den Dienstplan mit einer App zu gestalten. In allen fünf Testbezirken habe es bislang ein durchschnittliches Gehaltsplus gegeben.

Beide Initiativen wurden vertagt.

FPÖ will tagesaktuelles Dashboard zur Ausländerkriminalität und Aufklärung mutmaßlicher Weitergabe von DSN-Informationen

Gernot Darmann (FPÖ) bekräftigte seine Forderung nach einem digitalen Dashboard zur Ausländerkriminalität (1099/A(E)), um daraus politische und gesetzgeberische Schlüsse zu ziehen. Der Anteil an ausländischen Tatverdächtigen habe mit 47,7 % in der Kriminalstatistik 2025 den höchsten Wert der vergangenen sieben Jahre erreicht. Die jährliche Statistik sollte seiner Meinung nach daher um kontinuierlich verfügbare, detailliertere Informationen ergänzt werden und das Dashboard unter anderem Delikte, Staatsbürgerschaft, Aufenthaltsstatus und einen etwaigen Migrationshintergrund von Tatverdächtigen sowie Verfahrensausgänge und aufenthaltsrechtliche Konsequenzen ausweisen. Gefordert werden auch Daten zu legal und illegal aufhältigen Migranten, islamistischen Gefährdern und Außerlandesbringungen. Ein digitaler Atlas soll zudem Tatorte und Tatumstände sowie Angaben zu Tatverdächtigen und Opfern abbilden. Auch Straftaten im Umfeld von Asylunterkünften und durch ausländische Tatverdächtige im Dienst verletzte Polizisten sollen gemäß dem Antrag gesondert erfasst werden. Hintergrund seien laut Darmann teilweise unzureichend beantwortete parlamentarische Anfragen zur Kriminalitätsentwicklung. Auch diese Initiative wurde vertagt, was von ÖVP-Mandatar Thomas Elian mit der stetigen Evaluierung der Kriminalstatistik argumentiert wurde.

Vertagt wurde auch eine weitere FPÖ-Initiative zur Aufarbeitung der "Unterwanderung der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) durch die islamistische Muslimbruderschaft" mitsamt der Forderung, dass potenzielle neue Mitarbeitende vor Dienstantritt ein ordentliches Bewerbungsverfahren sowie eine Vertrauenswürdigkeitsprüfung absolvieren müssen (1032/A(E)). Anlass ist der Fall eines DSN-Mitarbeiters, der Informationen über Ermittlungen gegen Mitglieder der Muslimbruderschaft an ebendiese weitergegeben haben soll. Die formalen Kriterien müssten so gestaltet werden, dass eine Unterwanderung nicht funktioniere, so FPÖ-Mandatar Darmann. Der Fall sei ihm zufolge durch die Medienberichterstattung öffentlich geworden.

Staatssekretär Jörg Leichtfried meinte, die konkrete Angelegenheit sollte im Unterausschuss des Innenausschusses geführt werden. Durch die hohe Kontrolldichte sei der Umstand rasch bekannt geworden und notwendige nachrichtendienstliche Maßnahmen getroffen worden. Grundsätzlich handle es sich um eine relevante, vorhandene Problematik, auch bei Sicherheitsbehörden in Nachbarländern. Vor der Arbeitsplatzbetreuung würden DSN-Mitarbeitende einer Vertraulichkeitsüberprüfung unterzogen werden. Der Weg vom ehemaligen Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) zur Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) sei ein langer gewesen, aber gut begangen worden, sagte Leichtfried. Daraufhin ergab sich zwischen den Fraktionen ein Disput über unterschiedliche Auffassungen zu den Hausdurchsuchungen im Zuge der BVT-Affäre.

Agnes Sirkka Prammer (Grüne) und Friedrich Ofenauer (ÖVP) kritisierten, dass mit dem Antrag versucht werde, ein Thema zu skandalisieren. Mit dem Wort "Unterwanderung" entstehe ein völlig falscher Eindruck, der nicht den Tatsachen entspreche. Ofenauer und SPÖ-Abgeordneter Maximilian Köllner betonten zudem, dass die internen Kontrollmechanismen funktioniert hätten.

Grüne für Anpassung des Symbole-Verbots der Identitären

In einem zum wiederholten Mal vertagten Entschließungsantrag treten die Grünen dafür ein, das Verbot des Symbols der Identitären anzupassen (750/A(E)). Gemäß geltendem Symbole-Gesetz ist die öffentliche Zurschaustellung des Emblems der "Identitären Bewegung Österreich" (laut Symbole-Bezeichnungsverordnung ein von einem Kreis umschlossenes griechisches Lambda) untersagt. Vermehrt würde von der Bewegung nun ein allein stehendes Lambda ohne Kreis, aber in derselben Farbkombination (schwarz-gelb) genutzt werden. An sich seien laut Gesetzestext auch grafisch veränderte Darstellungen von betreffenden Symbolen vom Verbot umfasst. Die Polizei scheine jedoch "machtlos" gegenüber der Verwendung des neuen Symbols, da es sich zu stark vom im Gesetz beschriebenen Symbol unterscheide. Die Identitären würden den Behörden laut Lukas Hammer (Grüne) "auf der Nase herumtanzen". Er meinte, die Symbole-Verordnung könnte auf schnellem Wege abgeändert werden. Er berichtete davon, dass die Identitären vor Schulen Flyer verteilen und Kinder gegeneinander aufhetzen würden. Diese "Angstmache und Hetze aus dem Lehrbuch" sei brandgefährlich. Es wäre angebracht, dass sich die FPÖ von Rechtsextremen distanziere, meinte er wie auch ÖVP-Mandatar Ofenauer.

Sabine Schatz (SPÖ) ließ wissen, dass der Aktionsplan gegen Rechtsextremismus gerade finalisiert werde. Er werde ein breites Maßnahmenpaket beinhalten und neben der Symbole-Thematik auch bei der Prävention und Aufklärung ansetzen.

Aus Rechtsansicht des Innenressorts brauche es in Bezug auf das Symbol der Identitären eine Gesetzesänderung, sagte Staatssekretär Jörg Leichtfried. Die Adaption des Symbole-Gesetzes sei eine notwendige Maßnahme, um die Ausbreitung von Extremismus zu erschweren. DSN-Direktorin Sylvia Mayer ergänzte, eine Aufnahme in die entsprechende Verordnung wäre keine anhaltende Lösung, daher müsse das Symbole-Gesetz selbst geändert werden. Es werde auch bereits daran gearbeitet. Leichtfried wies auch auf einen deutlichen Anstieg bei Extremismus und Islamismus im Verfassungsschutzbericht hin und problematisierte ebenso den nihilistischen Extremismus sowie Frauenhass. Mehrere Maßnahmen der Regierung würden dazu beitragen, Extremismus besser bekämpfen zu können. (Schluss Innenausschuss) fan