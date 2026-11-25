Wien (PK) -

Mit einer Novelle zum Universitätsgesetz (UG) sowie zum Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz (HS-QG) soll Österreich eine Vorreiterrolle in der Umsetzung von Maßnahmen gegen geschlechtsspezifische Gewalt einnehmen. Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner hat zu diesem Zweck ein Gesetzespaket eingebracht, das heute vom Wissenschaftsausschuss mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen angenommen wurde. Die vier Fraktionen zeigten sich einig darüber, dass es wichtig sei, ein Signal für Gewaltschutz in allen Lebensbereichen und damit auch an den Hochschulen zu setzen. Die Abgeordneten der FPÖ zeigten sich skeptisch, dass die Novelle ein Beitrag zur Lösung der tatsächlichen Probleme des Hochschulbereichs sein könne. Sie stimmten der Novelle nicht zu.

Die Sicherung der Qualität der Hochschulen im österreichischen und europäischen Hochschulraum ist der gesetzliche Auftrag der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung (AQ Austria). Der Jahresbericht der Agentur für 2025 weist auf die steigenden Anforderungen der Qualitätssicherung im Hochschulbereich hin. Der Bericht wurde vom Wissenschaftsausschuss einstimmig zur Kenntnis genommen.

Holzleitner: Hochschulbereich soll Vorbildwirkung bei Gewaltschutz haben

Hauptgesichtspunkt der Novellierung mehrerer Gesetze im Bereich der höheren Bildung ist das Anliegen, an Universitäten und Hochschulen ein Leben ohne geschlechtsspezifische Gewalt zu ermöglichen (726 d.B.). Die Universitäten und Hochschulen sollen verpflichtet werden, für ein gewaltfreies Umfeld im wissenschaftlichen und künstlerischen Studien-, Lehr- und Forschungsbetrieb für alle Angehörigen der Hochschulen zu sorgen. Der rechtliche Rahmen für die Umsetzung von Maßnahmen gegen geschlechtsspezifische Gewalt an Hochschulen soll über eine entsprechende neue Bestimmung im Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz (HS-QSG) geschaffen werden. Die Universitäten und Hochschulen müssen daher verbindliche, strukturierte Regelungen im Umgang mit geschlechtsspezifischer Gewalt in Form eines "Code of Conduct" in ihre Satzungen aufnehmen. Dieser Verhaltenskodex soll nähere Regelungen über Grundprinzipien, Haltungen und Maßnahmen im Fall geschlechtsspezifischer Gewalt treffen. Mit dem Universitätsgesetz (UG) werden die Universitäten verpflichtet, eine aktuelle Fassung der Satzung vorzulegen.

Die Novelle setzt laut Wissenschaftsministerin Holzleitner auch einen Beitrag zur Umsetzung des Nationalen Aktionsplans zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen 2025-2029 (NAP). Das im NAP definierte Handlungsfeld der Gewaltfreiheit im Arbeitsumfeld beziehe ausdrücklich auch den Hochschulbereich ein, betonte die Wissenschaftsministerin. Den Hochschulen komme als Orten der sozialen Verantwortung eine wichtige Vorbildfunktion bei der Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt zu, betonte die Ministerin. Bei schwerwiegenden Verstößen müssten die Universitäten und Hochschulen auch entsprechende Sanktionen ergreifen. Gewaltschutzkonzepte sollen dabei die konkreten Handlungsabläufe, Zuständigkeiten sowie Melde- und Anzeigepflichten bei Gewaltvorfällen regeln.

Wie die Bundesministerin betonte, sieht die Novelle auch einige Neuregelungen für den Studien- und Arbeitsalltag an Universitäten und Hochschulen vor. Holzleitner hob unter anderem hervor, dass Mütter und Väter, die sich in einem befristeten Arbeitsverhältnis zu einer Universität befinden, einen Anreiz erhalten, auch während der Karenz weiterhin geringfügig an der Universität zu arbeiten. Daher werde diese Zeit nicht mehr in die Befristung eingerechnet.

Weiters schaffe man Rechtssicherheit für außerordentliche Masterstudien, merkte die Ministerin an. Für Fachhochschulen seien mehrere Anpassungen im Sinne von mehr Studierendenfreundlichkeit vorgesehen, etwa mit der Möglichkeit von besonderen Aufnahmeverfahren für Menschen mit Behinderungen und besonderen Bedürfnissen, oder mit der Anerkennung von Prüfungs- und Studienleistungen an Fachhochschulen und Privatuniversitäten durch die öffentlichen Universitäten.

FPÖ hinterfragt Sinnhaftigkeit der geplanten Regelungen

FPÖ-Abgeordneter Wendelin Mölzer kündigte die Ablehnung der Novelle durch seine Fraktion an. Die Begründung der Novelle beziehe sich auf Studien, die tatsächlich keinerlei Aussagen dazu enthalten würden, ob das Problem der Gewalt im Hochschulbereich tatsächlich so weit verbreitet sei, dass es eine eigene Novelle rechtfertige. Ohne Zahlengrundlage werde man zudem den Erfolg der Maßnahme nicht messen können, hielt Katayun Pracher-Hilander (FPÖ) fest. FPÖ-Abgeordneter Manuel Litze meinte, die Novelle sei mehr von Ideologie als vom Anliegen des Gewaltschutzes getragen. Ähnlich sah es auch FPÖ-Abgeordneter Martin Graf. Aus Sicht von Graf sowie des FPÖ-Abgeordneten Christian Hafenecker sind die österreichischen Universitäten sehr stark von weltanschaulicher Einseitigkeit geprägt. Dieses Problem werde aber nicht angesprochen, meinte Hafenecker.

SPÖ-Abgeordneter Heinrich Himmer (SPÖ) widersprach dem Abgeordneten. Es gebe genug Hinweise darauf, dass Gewaltschutzkonzepte auch für den Universitätsbereich wichtig seien. SPÖ-Abgeordnete Petra Oberrauner betonte, es gehe nicht nur um evidente Gewalt, sondern auch darum, bestimmte Haltungen in den Statuten zu verankern und damit präventiv zu wirken. Reinhold Binder (SPÖ) meinte, da Gewaltschutz ein allgemeines Anliegen sei, hoffe er auf eine einhellige Zustimmung zur Novelle.

Sigrid Maurer (Grüne) meinte, es gebe ausreichend Evidenz für die Notwendigkeit von Gewaltschutzmaßnahmen. Sie sei jedoch nicht überrascht, dass die FPÖ nicht mitstimmen wolle. Ihrer Ansicht nach gehe es den Freiheitlichen weniger um den Gewaltschutz, sondern darum, ihre eigene Agenda bei jeder Gelegenheit zum Ausdruck zu bringen.

Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) betonte, der Wissenschaftsausschuss setze mit dem Beschluss der Novelle am 25. November, dem Beginn der UN-Kampagne "Orange the World", ein wichtiges Zeichen für umfassenden Gewaltschutz. Gewalt sei leider in allen Lebensbereichen und in allen Schichten zu finden. Nicht alle Gewalterfahrungen könnten dabei quantitativ erfasst werden. Die Verankerung eines "Code of Conduct" in den Statuten der Universitäten und Hochschulen schaffe überhaupt erst eine Basis dafür, um übergriffiges Verhalten benennen und dagegen vorgehen zu können, gab die Abgeordnete zu bedenken. Damit setze man auch einen wichtigen Schritt der Prävention um. Auf Grund der Wichtigkeit des Anliegens hoffe sie, dass die FPÖ ihr Abstimmungsverhalten bis zum Nationalratsplenum noch überdenken werde.

Auch NEOS-Abgeordnete Martina von Künsberg Sarre bedauerte, dass die FPÖ nicht mitgehen wolle. Ein "Code of Conduct", der die verschiedensten Formen von Diskriminierung umfasse, auch solche aufgrund der Weltanschauung, sollte auch der FPÖ ein Anliegen sein.

Tätigkeitsbericht der AQ Austria zeigt neuen Fokus in begleitender Qualitätssicherung

Wissenschaftsministerin Holzleitner stellte zum Jahresbericht 2025 der AQ Austria (III-397 d.B.) fest, der Bericht gebe einen guten Einblick in die umfangreichen Aufgaben der hochschulischen Qualitätssicherung. So habe die AQ Austria im Berichtsjahr 2025 insgesamt 149 Verfahren abgeschlossen. Ein wichtiger Meilenstein des Jahres 2025 sei zudem der Abschluss des ersten Audit-Zyklus aller Pädagogischen Hochschulen gewesen.

Die AQ Austria erweise sich als stabil und organisatorisch gut aufgestellt, betonte der Geschäftsführer der Agentur für Qualitätssicherung, Jürgen Petersen. Er stand dem Wissenschaftsausschuss als Auskunftsperson zur Verfügung. Trotz der notwendigen Sparmaßnahmen sei die Agentur auch budgetär ausreichend ausgestattet, um ihre Aufgaben wahrzunehmen, sagte der Vertreter der AQ Austria. Die Tatsache, dass bei Einsprüchen der Verwaltungsgerichtshof praktisch immer die Sicht der AQ Austria bestätige, zeige, dass die Qualitätssicherung ein hohes Maß an Rechtssicherheit erreicht habe.

Ein wichtiger Schritt sei für die AQ Austria die Einführung der neuen Akkreditierungsverordnung gewesen, die seit Anfang 2025 gelte, merkte Petersen an. Sie bedeute mehr Flexibilität in den Verfahren, da die Agentur je nach Antrag nun individuell entscheiden könne, wie intensiv sie prüfe. Das erlaube es, Verfahren besser auf den jeweiligen Kontext zuzuschneiden.

Die AQ Austria sehe sich grundsätzlich immer mehr als Teil der laufenden Aufsicht über Hochschulen, merkte Petersen an. Der Fokus verschiebe sich daher von der kleinteiligen Betrachtung der Akkreditierung einzelner Studiengänge zu einer Bewertung des Gesamtsystems. Ein kontinuierliches Monitoring stelle sicher, dass die Voraussetzungen für Akkreditierungen eingehalten werden. 2025 habe die AQ Austria in diesem Zusammenhang erstmals ein umfassenderes Überprüfungsverfahren abgeschlossen.

Der österreichische Hochschulraum ist laut Petersen mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert, die neue Anforderungen an die Institutionen und ihre Qualitätssicherungsmechanismen stellen. Zudem befinde sich der Europäische Hochschulraum aktuell in einer Phase neuer Integration. Europäische Hochschulallianzen und gemeinsame Studienprogramme oder die Diskussion um ein "European Degree" bzw. ein "European Degree Label" würden die institutionellen Kooperationen verändern und die Erwartungen an grenzüberschreitende Qualitätssicherung erhöhen.

Für den Abschluss des ersten Auditzyklus aller Pädagogischen Hochschulen in Österreich interessierte sich Martina von Künsberg Sarre. Das Ziel der Audits sei nicht nur gewesen, die Standards zu sichern, sondern auch, die Hochschulen in ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen, führte Petersen aus. Man habe die Stärken der Pädagogischen Hochschulen, aber auch bestehende Schwächen, etwa in der Forschung, benannt. Die AQ Austria mache aber keine Vorgaben, welche Maßnahmen die Hochschulen ergreifen sollen. Ähnliches gelte auch im Bereich der Plagiatskontrolle, erfuhr FPÖ-Abgeordneter Manuel Litzke. Die Agentur achte in erster Linie darauf, dass die Hochschulen entsprechende Standards einhalten.

Auf die Frage von ÖVP-Abgeordnetem Martin Graf, ob die AQ Austria in Zukunft in ihren Berichten einen stärkeren Fokus auf konkrete Empfehlungen für den Hochschulbereich legen werde, führte Petersen aus, dass die Agentur sich in erster Linie als neutrale Qualitätssicherungsstelle verstehe. Sie identifiziere zwar Problemfelder, positioniere sich aber nicht zu allgemeinen hochschulpolitischen Themen. Konkrete Handlungsempfehlungen könne man aber einzelnen Publikationen der AQ Austria entnehmen. Die Weichenstellungen müssten jedoch die Hochschulen und die Politik vornehmen.

Einen inhaltlichen Schwerpunkt legte die AQ Austria zudem auf die Analyse der Personalsituation an österreichischen Hochschulen. Für die Ergebnisse des sogenannten 3-Jahresberichts interessierten sich die Abgeordneten Sigrid Maurer (Grüne) und Manfred Sams (SPÖ). Die Analyse habe gezeigt, wie wichtig Personalstrukturen und die Personalentwicklung für die Qualität im Hochschulbereich seien, sagte Petersen. Die AQ Austria habe hier die Notwendigkeit von einheitlicheren Begriffen und Daten aufgezeigt, um die Entwicklungen besser vergleichen zu können. Deutlich sei geworden, dass die berufliche Durchlässigkeit zwischen Lehre und Verwaltung verbessert werden sollte.

Im Bereich der Digitalisierung sei man noch nicht am gewünschten Ziel, stellt der Vertreter der AQ Austria auf eine diesbezügliche Frage der Abgeordneten Maurer fest. 2025 habe man den Schwerpunkt auf die Weiterentwicklung interner Prozesse und den Austausch mit externen Stakeholdern gelegt. Auf die Frage von Rudolf Taschner (ÖVP), wieweit künftig auch künstliche Intelligenz (KI) die Aufgaben der Qualitätssicherung übernehmen könnte, sagte Petersen, dass die Agentur sich mit diesen Fragen intensiv auseinandersetze. Hier gebe es viele offene rechtliche Fragen. Ein Problem sei, dass man bei Audits mit vielen vertraulichen und geschützten Daten zu tun habe. (Schluss Wissenschaftsausschuss) sox