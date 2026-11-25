Wien (OTS) -

Nach Wochen schwieriger Gespräche gibt es bei den Sozialplanverhandlungen für die rund 190 Beschäftigten des Ardo-Tiefkühlwerks in Groß-Enzersdorf einen möglichen Durchbruch. Nach mehrstündigen Verhandlungen erklärte sich das belgische Management heute bereit, sein bisheriges Angebot nachzubessern. “Das ist ein wichtiger Schritt. Die Beschäftigten brauchen einen Sozialplan, der diesen Namen auch verdient. Jetzt müssen aus den Ankündigungen konkrete Verbesserungen werden”, erklären Arbeiterbetriebsrat Dietmar Breiner und PRO-GE-Landesgeschäftsführer Patrick Slacik.

Die Details sollen in den kommenden Tagen weiterverhandelt werden. Nach der heutigen Verhandlungsrunde erscheint eine Einigung möglich. Kommt es tatsächlich zu einem Abschluss, wäre auch die gerichtliche Schlichtungsstelle nicht mehr notwendig. “Noch sind nicht alle Punkte geklärt. Aber wir sind einer fairen Lösung für die Beschäftigten ein entscheidendes Stück näher gekommen”, so Breiner und Slacik.

“Wir bleiben dran. Unser Ziel ist eine faire Lösung für die Beschäftigten, die nach der angekündigten Werksschließung vor einer schwierigen Zukunft stehen”, so Breiner und Slacik.