Wien (PK) -

Die Freiheitlichen forderten heute im Wissenschaftsausschuss mit einem Antrag, das politische Mandat der Österreichischen Hochschüler- und Hochschülerinnenschaft (ÖH) abzuschaffen. Die ÖH würde zunehmend Mittel für "ideologische Projekte" verwenden, die oft "keinen Bezug zum studentischen Alltag" hätten. Etwa aus Sicht der ÖVP ist der Antrag zwar in gewisser Hinsicht nachvollziehbar, man dürfe aber nicht für alle Unis verallgemeinern. Für den Antrag stimmte im Ausschuss nur die FPÖ, er blieb daher in der Minderheit.

Eine Gesetzesinitiative der Freiheitlichen zielt außerdem darauf ab, dass die gesetzlichen Vorgaben für die höheren Bildungseinrichtungen nicht auf eine ideologisch konnotierte "Gleichstellung der Geschlechter", sondern auf die "Gleichstellung von Männern und Frauen" Bezug nehmen sollten. Der Antrag wurde mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und NEOS vertagt. Eine weitere Forderung der FPÖ, die Raumfahrtpotenziale Österreichs zu heben, wiesen die Abgeordneten einstimmig dem Unterausschuss Weltraum- und Raumfahrtforschung zur weiteren Beratung zu.

Drei Anträge der Grünen wurden neuerlich vertagt: Sie wollen für Studierende mit Behinderungen den Kreis der Beziehenden von Studienbeihilfe ausweiten und sprechen sich für eine Forschungsförderung zu postviralen Erkrankungen sowie für Regelungen zum Aufbau schneller Gigabit-Netze aus.

FPÖ: Politisches Mandat der ÖH abschaffen

Die Österreichische Hochschüler- und Hochschülerinnenschaft (ÖH) verwende im Rahmen ihres allgemeinpolitischen Mandats zunehmend Mittel für gesellschaftspolitische Projekte, die nicht unmittelbar den Studierenden zugutekommen würden, kritisierte FPÖ-Abgeordneter Martin Graf. Daher fordert er die Abschaffung des allgemeinpolitischen Mandats der ÖH (853/A(E)). Graf bezieht sich in seinem Antrag auf den ÖH-Jahresbericht 2024/25, wonach die ÖH aus Studienbeiträgen etwa "Werbung für Abtreibungen, Schulungen für Lehramtsstudierende bezüglich queerer Sexualität, Abschlussarbeiten zu (queer-)feministischen Themen und "LGBTQIA*-Sensibilisierungs-Workshops" sowie "Workshops zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt an Schulen" unterstützt habe. ÖH-Unterstützung habe es auch für Klima-Aktivismus und für die "Förderung weiterer Massenzuwanderung" gegeben, etwa mit Veranstaltungen in Kooperation mit "SOS-Balkanroute". Da die ÖH in der Praxis weniger als Interessenvertretung der Studierenden und vielmehr als "linke Vorfeldorganisation" fungiere, müsse sichergestellt werden, dass ÖH-Mittel ausschließlich für unmittelbare studentische Interessen und Bedürfnisse verwendet werden, so Graf. Auch Manuel Litzke (FPÖ) zufolge sehe man viele Projekte, bei denen man sich frage, was sie mit der Uni zu tun hätten.

Sie könne zwar vieles von dem Antrag nachvollziehen, meinte Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP). Das Thema betreffe aber hauptsächlich Wien, man dürfe hier nicht verallgemeinern. Aus ihrer Sicht gebe es das allgemeinpolitische Mandat gar nicht, daher gelte es, darüber zu diskutieren. Auch die NEOS hätten sich seit jeher gegen das allgemeinpolitische Mandat der ÖH ausgesprochen, ebenso wie gegen die "Zwangsmitgliedschaft", meinte Ines Holzegger (NEOS). Die ÖH habe eine Daseinsberechtigung, aber die NEOS würden ein Opt-out-Modell vorschlagen. Dafür gebe es allerdings keine Regierungsmehrheit, räumte sie ein. Antonio Della Rossa (SPÖ) ortet in dem FPÖ-Antrag wiederum ein "Framing". Die ÖH-Beratungen zum Studium selbst seien für ihn immer wichtig gewesen, daher sei er froh, dass es diese ÖH gibt.

FPÖ fordert Festschreibung von zwei Geschlechtern

In einem Initiativantrag fordert FPÖ-Abgeordneter Manuel Litzke, im Universitätsgesetz 2002 (UG) sowie im Fachhochschulgesetz (FHG) "Gleichstellung der Geschlechter" durch die bis 2021 verwendete Wortfolge "Gleichstellung von Männern und Frauen" zu ersetzen (1021/A). Litzke argumentierte seinen Vorstoß damit, dass Formulierungen wie "Gleichstellung der Geschlechter" oder "Repräsentanz der Geschlechter" den fälschlichen Eindruck erwecken könnten, dass es mehr als zwei biologische Geschlechter geben könnte. Die Verwendung des Begriffs "Geschlecht" verweise auf das soziale Geschlecht (gender) und zeige damit eine ideologisch motivierte Betrachtungsweise. Die Universitäten und Fachhochschulen sollten jedoch "nicht auf Grundlage eines woken Gender-Geschlechtsbegriffs agieren, sondern aufgrund biologischer Tatsachen", heißt es in der Begründung der "Es-gibt-nur-zwei-Geschlechter-Novelle" der FPÖ. Die Gleichheit der Staatsbürger vor dem Gesetz bleibe dabei unangetastet und komme im Einklang mit der Judikatur des Verfassungsgerichtshofs damit weiterhin Frauen, Männern sowie Personen zugute, deren körperliche Geschlechtsmerkmale nicht eindeutig als weiblich oder männlich einzuordnen seien.

Antonio Della Rossa (SPÖ) stellte in Frage, was sich durch den Antrag verbessern solle, zumal sogar darin eingeräumt werde, dass es mehr als zwei Geschlechter gebe. Litzke erwiderte, dass es aus Sicht der FPÖ zwei biologische Geschlechter gebe - Abweichungen davon seien Anomalien. Martina von Künsberg Sarre (NEOS) zufolge habe der Verfassungsgerichtshof geurteilt, dass Geschlecht nicht zwingend binär zu verstehen sei. Aus ihrer Sicht widerspreche der Antrag daher dem Verfassungsrecht.

FPÖ: Raumfahrtpotenziale Österreichs heben

Dem Unterausschuss zugewiesen haben die Abgeordneten den FPÖ-Antrag zu Raumfahrtpotenzialen Österreichs. FPÖ-Abgeordneter Gerhard Deimek fordert von Innovationsminister Peter Hanke ein Maßnahmenpaket zur Forcierung von Public-Private-Partnership-Modellen im Weltraumtechnologiesektor, um die daraus resultierende heimische Wertschöpfung zu steigern. Deimek sieht die Notwendigkeit einer zentralen Anlaufstelle für die Zusammenarbeit von Staat, Forschung und Wirtschaft im Bereich der Weltraumtechnologie. Zudem solle der Bund als Ankerkunde für österreichische Anbieter gestärkt werden. Der Technologietransfer sowie die Wachstumsfinanzierung für Weltraum-Start-ups und KMU im Inland müssten verbessert und Bürokratie bei Exporten abgebaut werden. Beim "Space Act" der EU-Kommission sei dafür zu sorgen, dass zusätzliche Bürokratie vermieden werde, so die FPÖ (1136/A(E)).

Grüne: Kreis der Beziehenden von Studienbeihilfe ausweiten

Neuerlich vertagt wurden drei Anträge der Grünen. So greift Sigrid Maurer (Grüne) in einem Entschließungsantrag die geltenden Sonderregelungen für den Bezug der Studienbeihilfe für Studierende mit Behinderungen auf. Diese würden erst ab einem Behinderungsgrad von 50 % greifen. Damit würden aber 90 % der Studierenden, die angeben, mit einer Behinderung zu leben, die Kriterien für eine erhöhte bzw. eine um mehr als zwei Semester verlängerte Studienbeihilfe nicht erfüllen. Maurer forderte daher, den Kreis der Beziehenden auszuweiten, damit auch diese Gruppe die gleichen Chancen auf einen Studienabschluss habe (105/A(E)). Geeignete Maßnahmen wären aus ihrer Sicht etwa eine Senkung des erforderlichen Grads der Behinderung auf 30 % sowie die Möglichkeit eines individuellen Nachweises einer studienerschwerenden Behinderung oder Erkrankung. Kira Grünberg (ÖVP) sprach sich für die Vertagung aus, da offen sei, wie viele Personen zusätzlich anspruchsberechtigt wären. Beim Thema Begutachtung stimme sie zu, dass es Aufholbedarf gebe. Was die Beurteilung der Behinderung betrifft, müsse die Diagnose aber mittlerweile nicht mehr offengelegt werden.

Grüne für Forschungsförderung zu postviralen Erkrankungen

Erheblichen Forschungs- und Wissensbedarf zu postviralen Erkrankungen konstatieren Sigrid Maurer und Ralph Schallmeiner in einem weiteren Entschließungsantrag der Grünen (606/A(E)). Zu wenig erforscht sind ihnen zufolge insbesondere Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom (ME/CFS), Long-COVID, Post-COVID-Syndrome sowie weitere postinfektiöse Langzeitfolgen. Sie fordern daher von der Wissenschaftsministerin, unter konzeptioneller Einbindung des Nationalen Referenzzentrums für postvirale Syndrome der Medizinischen Universität Wien eine neue, zusätzliche langfristige Forschungsförderung für postvirale Erkrankungen einzurichten. Diese Forschungsförderung solle ein Gesamtvolumen von mindestens 50 Mio. Ꞓ über einen Zeitraum von zehn Jahren umfassen. Sehr viele Betroffene würden unter schwierigen Bedingungen leben und es werde nach wie vor zu wenig geforscht, so Maurer.

Ähnlich wie Ministerin Eva-Maria Holzleitner wies Martina von Künsberg Sarre (NEOS) auf EU-Programme wie Horizon Europe hin. Es sei sinnvoll, über diese Programme die Forschungsmittel zu vergeben und vor allem auf Internationalität zu setzen. Der Antrag behandle ein wesentliches Thema, so von Künsberg Sarre. Es gebe aber auch viele andere Krankheiten mit vielen Betroffenen.

Grüne: Begleitgesetze für Aufbau schneller Gigabit-Netze

Mit einem weiteren Antrag drängen die Grünen auf eine Novelle des Telekommunikationsgesetzes zur Umsetzung des EU-Gigabit-Infrastructure-Acts, um den Netzausbau zu beschleunigen. Damit sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass bis 2030 alle europäischen Haushalte über Gigabit-Netzanbindungen verfügen können (888/A(E)). Süleyman Zorba (Grüne) wies darauf hin, dass der Antrag schon vielfach vertagt worden sei. Es gelte, zumindest die umgesetzten Dinge aus der vorherigen Regierung nicht zu verlieren.

Manfred Sams (SPÖ) räumte ebenso wie Ines Holzegger (NEOS) und Joachim Schnabel (ÖVP) ein, dass das ein wichtiges Thema sei. Derzeit befinde sich eine Novelle des Telekomgesetzes in regierungsinterner Abstimmung, so Sams. Es gehe dabei nicht nur um EU-Anpassungen, sondern auch um bessere Rahmenbedingungen etwa für KMU auf nationaler Ebene. Die Gespräche dazu seien konstruktiv, meinte Holzegger. Man befinde sich bei dem Thema auf der "Zielgeraden", so Schnabel. (Fortsetzung Wissenschaftsausschuss) mbu