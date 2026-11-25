Wien (PK) -

Der Mehrjährige Finanzrahmen der EU für die Jahre 2028 bis 2034 stand im Mittelpunkt der heutigen Sitzung des EU-Hauptausschusses. Im Vorfeld der außerordentlichen Tagung des Europäischen Rates am 26. und 27. November berieten die Abgeordneten mit Bundeskanzler Christian Stocker über die österreichische Verhandlungsposition. Eine Reduktion des vorgeschlagenen Gesamtvolumens sei Voraussetzung für die Zustimmung Österreichs, bekräftigte Stocker. Zudem will er am Beitragsrabatt für Österreich festhalten. Weitere Themen der Aussprache waren die Finanzierung der Landwirtschaft und der Regionalentwicklung, mögliche neue EU-Krisendarlehen und die Unterstützung der Ukraine.

FPÖ und Grüne brachten jeweils einen Antrag auf Stellungnahme ein. Beide Anträge fanden nur die Stimmen der jeweils eigenen Fraktion und blieben damit in der Minderheit. Die FPÖ fordert, dass Österreich beim Sondergipfel und in den weiteren Verhandlungen keinen Festlegungen zustimmen solle, die aus ihrer Sicht einen "überdimensionierten Finanzrahmen" vorsehen, den "Österreich-Rabatt" nicht verbindlich absichern oder die gemeinsame EU-Verschuldung ausweiten. Sie wendet sich außerdem gegen die Möglichkeit, die Europäische Kommission mit qualifizierter Mehrheit zur Aufnahme von bis zu 350 Mrd. Ꞓ für Krisendarlehen an Mitgliedstaaten zu ermächtigen. Bei der Beurteilung des Gesamtvolumens seien auch haushaltsexterne Instrumente, Darlehen und Garantien einzurechnen, argumentierte sie.

Die Grünen drängen darauf, weitere Kürzungen gegenüber dem Kommissionsvorschlag zu vermeiden und unter anderem ausreichende Mittel für Forschung, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit, Bildung, klimafreundliche Infrastruktur, Landwirtschaft sowie den regionalen und sozialen Zusammenhalt sicherzustellen. Zudem sprechen sie sich für eine verlässliche Unterstützung der Ukraine samt transparenter und langfristig tragfähiger Finanzierung aus. Neue EU-Eigenmittel sollten geprüft werden, darunter eine Beteiligung großer grenzüberschreitend tätiger Digitalunternehmen. Die Grünen wollen außerdem den Rechtsstaatsmechanismus für alle Bereiche des EU-Haushalts stärken und verhindern, dass Förderempfänger für Verstöße ihrer Regierungen Nachteile erleiden. Weitere Forderungen betrafen eine transparente Mittelverwendung, die Einbindung der Regionen, möglichst unbürokratische Verfahren und die Information des Nationalrats über wesentliche Verhandlungsentwicklungen.

Stocker: Einigung bis Jahresende "nicht um jeden Preis"

Ein nomineller Anstieg des EU-Budgets um 45 %, wie er zur Diskussion stehe, sei angesichts der Wirtschaftslage für Österreich nicht tragbar, sagte Stocker. Die nationalen Konsolidierungsanstrengungen müssten sich im europäischen Haushalt widerspiegeln. In Abstimmung mit anderen Nettozahlern wie Deutschland und den Niederlanden seien bereits Kürzungen erreicht worden. So sei etwa der vorgeschlagene Unternehmensbeitrag CORE im aktuellen Verhandlungsvorschlag nicht mehr enthalten, womit man "in eine richtige Richtung gehe". Für eine Einigung reiche das aber noch nicht aus. Auch die Visegrád-Staaten lehnten den Vorschlag ab, allerdings aus anderen Gründen. Beim Beitragsrabatt für Österreich (Nachlass auf den am Bruttonationaleinkommen bemessenen EU-Beitrag) gebe es ebenfalls Widerstand anderer Mitgliedstaaten. Österreich werde aber an seiner Position festhalten und sich weiter eng mit den übrigen Nettozahlern abstimmen.

Auf Fragen von Susanne Fürst (FPÖ) und Angela Baumgartner (ÖVP) nach dem gemeinsamen Vorgehen der Nettozahler wollte Stocker keine konkrete Zielgröße nennen. Öffentliche Festlegungen würden seine Verhandlungsposition schwächen. Wie hoch die tatsächlichen Zahlungen ausfallen würden, lasse sich erst nach einer Einigung über das Gesamtvolumen sagen, erklärte er gegenüber Alexander Petschnig (FPÖ). Auf die Frage von Wolfgang Gerstl (ÖVP) nach dem Zeitplan hielt Stocker eine Einigung bis Jahresende weiterhin für möglich - aber "nicht um jeden Preis". Weitere Gespräche im Jänner schloss Stocker nicht aus. Generell gehe "Qualität vor Verhandlungsgeschwindigkeit" und die Leistbarkeit des EU-Budgets müsse oberste Priorität sein, um die langfristige Handlungsfähigkeit der Union zu sichern.

Debatte zwischen Einsparungszwang und Finanzierungsbedarf der EU

Die EU müsse ihre Mittel auf notwendige Aufgaben konzentrieren und effizienter einsetzen, sagte Stocker auf Fragen von Meri Disoski und Werner Kogler (beide Grüne) nach konkreten Einsparungen. Blieben die Ausgaben in einzelnen Bereichen nominell gleich, stünden in anderen Bereichen mehr Mittel zur Verfügung. Disoski warnte angesichts wachsender geopolitischer und wirtschaftlicher Aufgaben vor einer unzureichenden Finanzierung. Bei der Bewertung des österreichischen EU-Beitrags müsse laut ihr auch der gesamtwirtschaftliche Nutzen des Binnenmarkts für Österreich berücksichtigt werden. Kogler verwies auf den Finanzierungsbedarf bei Innovation und Verteidigungsfähigkeit. Inflationsbereinigt falle der vorgeschlagene Finanzrahmen geringer aus als der laufende, argumentierte er. Stocker äußerte sich skeptisch zu einem flexiblen Inflationsausgleich, weil dieser die Ausgaben im Laufe der sieben Jahre erheblich erhöhen könne.

Einsparungspotenzial sah Stocker bei der Verwaltung. Auf Barbara Kolms (FPÖ) Kritik an einem möglichen Personalaufbau in den EU-Institutionen erklärte er, zusätzliche Aufgaben ließen sich etwa durch den Einsatz künstlicher Intelligenz auch mit dem bestehenden Personal bewältigen. Gerstl verwies am Beispiel von Europol darauf, dass eine bessere Zusammenarbeit bei der Verknüpfung von Daten zusätzliches Personal und neue Technik erfordern könne. Zur von Kolm angesprochenen Geldpolitik der Europäischen Zentralbank verwies Stocker auf das Inflationsziel von 2 % und auf die Notwendigkeit, die nationalen Haushalte weiter zu konsolidieren.

Digitalabgabe und "Österreich-Aufschlag"

Stocker begrüßte, dass der geplante Unternehmensbeitrag CORE im neuen Verhandlungsvorschlag nicht mehr enthalten sei. Er habe Nachteile für die europäische Wirtschaft befürchtet. Für Gespräche über eine Digitalabgabe zeigte er sich offen. Auf die Bedenken von Christoph Ranzmaier (FPÖ) entgegnete Stocker, bei der Ausgestaltung komme es auf faire Wettbewerbsbedingungen an. Konkrete Vorschläge lägen noch nicht vor. Würde die Abgabe über die Preise weitergegeben, könnte sie die Inflation erhöhen. Auch über die von Alexander Petschnig (FPÖ) angesprochenen Erlöse aus der Vergabe von Funkfrequenzen wäre zu verhandeln. Diese flössen derzeit in die nationalen Haushalte.

Kai Jan Krainer (SPÖ) unterstützte das Ziel, den österreichischen "Mitgliedsbeitrag" angesichts der nationalen Budgetlage möglichst gering zu halten. Zugleich müsse die EU ausreichend finanziert sein. Spielraum sah er bei den Eigenmitteln, etwa bei einer Digitalabgabe, die auf europäischer Ebene leichter einzuheben sei. Krainer sprach zudem den "Österreich-Aufschlag" an, der aus seiner Sicht dem Binnenmarkt entgegenstehe. Stocker verwies auf eine Zusage von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und kündigte an, auch im Europäischen Rat auf deren Einhaltung zu drängen.

Stocker will Mittel für Landwirtschaft und Regionalentwicklung absichern

Bei der Landwirtschaft und den Kohäsionsmitteln wolle Österreich vom derzeitigen nominellen Niveau ausgehen, erklärte Stocker. Petra Tanzler (SPÖ) hatte sich unter Hinweis auf die bisherigen Rückflüsse nach der weiteren Entwicklung der Regionalförderung erkundigt. Für Stocker hätten die vergangenen Jahre gezeigt, wie wichtig die Landwirtschaft für die Widerstandsfähigkeit Europas sei. Die Agrarstrukturen in den Mitgliedstaaten unterschieden sich jedoch erheblich. Bei der geplanten Neuordnung der Mittelverteilung gelte es zudem, einen Verteilungskonflikt innerhalb Österreichs zu vermeiden.

Die geplanten nationalen und regionalen Partnerschaftspläne unterstützte Stocker grundsätzlich. Das System müsse aber effizienter und flexibler ausgestaltet werden. Die Koordinierung solle im Bundeskanzleramt erfolgen. Karin Doppelbauer (NEOS) erkundigte sich nach den Plänen und den Auszahlungsmodalitäten und sprach von "durchwachsenen Ergebnissen" bei der Mittelverwendung und Zielerreichung in der EU-Aufbau- und Resilienzfazilität. Auf die Frage von Dominik Oberhofer (NEOS), wie sich Länder und Regionen bei der Tourismusförderung besser einbringen könnten, verwies Stocker auf bestehende Abstimmungsformate und signalisierte Gesprächsbereitschaft.

Grenzschutz, EU-Erweiterung und Ukraine-Hilfen

Für den Grenzschutz seien im Finanzrahmen zusätzliche Mittel vorgesehen, erklärte Stocker auf eine Frage von Georg Strasser (ÖVP) zur Zusammenarbeit mit Dänemark in der Migrationspolitik. Vieles in diesem Bereich liege aber in nationaler Zuständigkeit und Österreich stimme sich mit gleichgesinnten Staaten ab. Zu den von Alexander Petschnig (FPÖ) angesprochenen finanziellen Folgen künftiger EU-Beitritte sagte Stocker, dass ein Beitritt Montenegros wirtschaftlich gut verkraftbar sei. Er wäre zudem ein wichtiges Signal für die Glaubwürdigkeit der Beitrittsperspektive.

Susanne Fürst und Christoph Ranzmaier (FPÖ) sprachen zudem die Frage neuer gemeinsamer Krisendarlehen an. Stocker bekräftigte seine skeptische Haltung und verwies auf die Erfahrungen mit dem Aufbauinstrument NextGenerationEU. Österreich müsse ein Mehrfaches dessen zurückzahlen, was es daraus erhalten habe. Derzeit sehe er keinen Spielraum für neue Darlehen. Für alle künftigen Krisen wollte er dieses Instrument jedoch nicht kategorisch ausschließen.

Angesichts der zunehmenden Zahl und Intensität russischer Angriffe drohe der Ukraine eine Finanzierungslücke, erklärte Stocker. Zuletzt sei auch die österreichische Botschaft in Kiew beschädigt worden. Stocker verurteilte die Luftangriffe als Verstöße gegen das Völkerrecht und verwies auf einen Vorschlag der Europäischen Kommission für weitere Hilfen in Höhe von 45 Mrd. Ꞓ.

Auf Fürsts Fragen nach den Bedingungen und Kontrollen für eine längerfristige Finanzierung bekräftigte Stocker, Zahlungen seien an notwendige Reformen zu knüpfen und die Mittel zweckgemäß einzusetzen. Die Unterstützung der Ukraine sei auch eine Investition in die Sicherheit Europas. Der Druck auf Russland müsse aufrechterhalten werden, zugleich gelte es, auf eine dauerhafte Friedenslösung hinzuarbeiten. Dass Europa inzwischen am Verhandlungstisch sitze, wertete Stocker positiv. (Schluss EU-Hauptausschuss) wit