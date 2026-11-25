Wien (OTS) -

Am Abend des 24. November 2026 konnte in der 4. Verhandlungsrunde ein Kollektivvertragsabschluss für die Arbeitnehmer:innen in Telekom-Unternehmen („Telekom-KV“) erzielt werden. Die Kaufkraft konnte gesichert werden, zusätzlich gibt es eine Überbrückungszahlung von 500 Euro.

„Dieser Abschluss stärkt die Einkommen dauerhaft. Uns war besonders wichtig, die Gehälter nachhaltig zu erhöhen, um die Kaufkraft zu sichern. Der Abschluss bringt somit Planungssicherheit für die Beschäftigten und eine Überbrückungszahlung von 500 Euro, um den späteren Geltungsbeginn finanziell auszugleichen“, sagt GPA-Verhandler Johannes Hofmeister, GPA-Verhandler und Betriebsratsvorsitzender der T-Mobile Austria GmbH.

Der Abschluss im Detail:

Mindestgehälter: +3,2 % per 1.4.2027

IST-Gehälter: +3,0 %, aber maximal +150 Ꞓ per 1.6.2027

Überbrückungszahlung: 500 Ꞓ als steuerfreie Prämie gem. EStG (Auszahlung spätestens per 15.2.2026)

Lehrlingseinkommen: im Schnitt +3,4 % per 1.1.2027

Zulagen: +3,0 % per 1.6.2027

Freizeitoption: Umwandlung der IST-Erhöhung in Freizeit möglich

Erhöhung der Reiseaufwandsentschädigungen (Tages- und Nächtigungsgeld)

eine zweite Woche Pflegefreistellung für Kinder über 12 Jahre, für die eine erhöhte Familienbeihilfe bezogen wird

„Die Freizeitoption ermöglicht Wahlfreiheit und mit der Klarstellung zur Pflegefreistellung reagieren wir auf eine reale Belastungssituation in Familien“, ergänzt GPA-Verhandler Stefan Hurt.