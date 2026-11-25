Wien (OTS) -

“Gewalt gegen Frauen und Mädchen hat in unserer Gesellschaft keinen Platz. Auch unsere Universitäten und Hochschulen müssen Orte sein, an denen Menschen frei von Gewalt, Angst und Belästigung lernen, lehren, forschen und arbeiten können”, betont ÖVP-Frauensprecherin Abg. Dr. Juliane Bogner-Strauß anlässlich der heutigen Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung und Digitalisierung, in der eine Novelle zum Universitätsgesetz (UG) und zum Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz (HS-QG) auf der Tagesordnung stand. Mit der vorliegenden Gesetzesnovelle wird eine einheitliche Rechtsgrundlage zur Prävention und Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt im gesamten Hochschulbereich geschaffen.

“Gerade Hochschulen haben als Orte der Bildung, der Wissenschaft und der gesellschaftlichen Entwicklung eine besondere Vorbildfunktion. Mit verbindlichen Regelungen, klaren Zuständigkeiten und konkreten Gewaltschutzkonzepten wollen wir Prävention stärken, Betroffene besser schützen und sicherstellen, dass bei Gewaltvorfällen konsequent gehandelt wird”, so Bogner-Strauß. Dabei werden neben körperlicher, sexueller, psychischer und wirtschaftlicher Gewalt auch sexuelle und geschlechtsbezogene Belästigung sowie digitale Formen von Gewalt erfasst. Bei schwerwiegenden Verstößen sind entsprechende Sanktionen vorgesehen.

Mit der Novelle wird ein weiterer Schritt zur Umsetzung des Nationalen Aktionsplans zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen 2025–2029 gesetzt. Besondere Bedeutung komme der Gesetzesinitiative auch vor dem Hintergrund der heute beginnenden internationalen Aktion “16 Tage gegen Gewalt” zu. Diese findet jährlich vom 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, bis zum 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, statt.

“Die kommenden 16 Tage sind ein wichtiger Anlass, um das Bewusstsein für die unterschiedlichen Formen von Gewalt zu schärfen und ein sichtbares Zeichen der Solidarität mit Betroffenen zu setzen. Doch Gewaltschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die uns an 365 Tagen im Jahr fordern muss. Entscheidend ist, dass wir nicht nur sensibilisieren, sondern auch konkrete Maßnahmen setzen. Mit der Stärkung des Gewaltschutzes an unseren Hochschulen tun wir genau das”, so Bogner-Strauß abschließend. (Schluss)