Wien (OTS) -

Heute, am Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, hat der Wissenschaftsausschuss des Nationalrats die Novelle zum Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz (HS-QSG) behandelt. Die Regierungsparteien verpflichten Universitäten und Hochschulen zum wirksamen Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt. SPÖ-Wissenschaftssprecher Heinrich Himmer betont: „Hochschulen sind Orte des Zusammenhalts und des gegenseitigen Respekts. Hass und Gewalt gegen Frauen dürfen weder dort noch sonst wo Platz haben.“ ****

Das neue Gesetz verpflichtet Universitäten und Hochschulen, für ein gewaltfreies Umfeld im Studien-, Lehr- und Forschungsbetrieb zu sorgen. Verankert werden die Regeln durch einen Code of Conduct in den Satzungen sowie durch Gewaltschutzkonzepte mit klaren Zuständigkeiten und Melde- und Anzeigepflichten. Bei schwerwiegenden Verstößen können Studierende auch vom Studium ausgeschlossen werden. (Schluss) mf/lw