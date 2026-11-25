Wien (OTS) -

Der EU-Ausschuss des Bundesrates hat heute einen Antrag auf Mitteilung an die EU-Kommission beschlossen. Auslöser ist die aktuell in Diskussion stehende EU-Verordnung über erschwinglichen Wohnraum. Die EU-Bereichssprecherin der SPÖ im Bundesrat, Claudia Arpa, sieht Licht und Schatten beim Vorschlag der EU: „Wohnen ist ein Grundrecht und muss für alle leistbar sein. Wir unterstützen alle EU-Vorhaben, die Wohnen leistbar machen. Ein europäischer Rahmen darf aber nicht dazu führen, unseren Einsatz für leistbares Wohnen zu beschneiden.“ ****

Die inhaltliche Kritik der SPÖ richtet sich vor allem an die geplante Ausgestaltung der Verordnung zu Kurzzeitvermietungen. „Viele unserer Städte und Gemeinden haben Probleme mit Kurzzeitvermietungen. Sie verursachen oft Kosten für die Kommunen und treiben die Mieten für die Bevölkerung in die Höhe“, erklärt Bundesrat Stephan Auer-Stüger.

Der aktuelle EU-Entwurf ermöglicht den EU-Mitgliedsstaaten nur sehr wenig Handlungsspielraum, gegen übermäßige Kurzzeitvermietungen vorzugehen. „Das geht in die falsche Richtung. Städte brauchen flexible Werkzeuge, um notwendige Regulierungen umsetzen zu können“, so Auer-Stüger. Der Bundesrat ersucht nun die EU-Kommission, den Rat der EU und das Europäische Parlament, den Entwurf entsprechend zu überarbeiten.

Die grundlegende Stoßrichtung der EU, leistbares Wohnen zur Priorität zu erklären, ist für Arpa aber richtig: „Wir begrüßen es sehr, dass der EU die Leistbarkeit beim Wohnen ein wichtiges Anliegen ist und dass Österreich immer wieder als internationales Vorbild hervorgehoben wird.“ (Schluss) mf/bj