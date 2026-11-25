Wien (OTS) -

Mit der heutigen Verabschiedung der Resolution zur Medienfreiheit und Rechtsstaatlichkeit in Tschechien setzt das Europäische Parlament seine umstrittene Rechtsstaatspolitik fort. Stein des Anstoßes ist unter anderem das Vorhaben der Regierung unter Andrej Babiš, die verpflichtenden Rundfunkgebühren abzuschaffen und die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, um rund 15 Prozent zu kürzen. Darüber hinaus fordert das EU-Parlament weitreichende Eingriffe in nationale Gesetzgebungsvorhaben und bei fortbestehenden, hinreichend begründeten Bedenken auch die Aussetzung von EU-Zahlungen. „Nach Ungarn und der Slowakei gerät nun auch Tschechien ins Visier der Brüsseler Rechtsstaatspolizei. Einmal mehr wird der Begriff der Rechtsstaatlichkeit als politisches Druckmittel gegen eine demokratisch gewählte rechtskonservative Regierung instrumentalisiert. Wer eine eigenständige Politik abseits der ideologischen Vorstellungen des Brüsseler Establishments betreibt, muss mittlerweile mit politischen und finanziellen Konsequenzen rechnen“, kritisiert die freiheitliche EU-Abgeordnete Petra Steger.

Besonders bezeichnend sei, dass sich das EU-Parlament nicht nur gegen die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stelle, sondern auch ein gesondertes Register zur Erfassung ausländisch finanzierter NGOs verhindern wolle. „Dass eine Regierung die Rundfunk-Zwangsgebühren abschaffen, öffentliche Ausgaben reduzieren und die Finanzierung politisch aktiver NGOs transparenter machen möchte, wird in Brüssel mittlerweile zum Rechtsstaatsproblem hochstilisiert. Das offenbart die ganze politische Schlagseite dieser selbsternannten Hüter der Demokratie.“ Während die FPÖ als einzige österreichische Partei gegen die Resolution stimmte, wurde diese von ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen unterstützt. „Ausgerechnet jene Parteien, die in Österreich an der ORF-Zwangsgebühr festhalten, unterstützen nun auch noch den politischen und finanziellen Druck auf Tschechien. Wer heute Brüssel das Recht zugesteht, demokratisch legitimierte Reformvorhaben anderer Mitgliedsstaaten mit finanziellen Drohungen zu beantworten, öffnet der politischen Willkür auch gegenüber Österreich Tür und Tor. Rechtsstaatlichkeit darf niemals eine Frage politischer Gesinnung sein!“, so Steger.