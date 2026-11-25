Wien (PK) -

Die Regierungsparteien haben sich nach langen Verhandlungen auf eine Reform der Sozialhilfe geeinigt. Damit verbunden ist auch eine Neuregelung des Integrationsprogramms für anerkannte Flüchtlinge und andere nach Österreich zugewanderte Personen. Ziel ist es, die rasche Integration und Selbsterhaltungsfähigkeit von Betroffenen zu fördern. Zu diesem Zweck sollen unter anderem das Integrationsgesetz novelliert und ein neues Integrationsdatengesetz erlassen werden. Der entsprechende Gesetzesvorschlag der Regierung wurde heute mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und NEOS vom Innenausschuss des Nationalrats gebilligt. Mit dem Gesetzesvorhaben werde ein Paradigmenwechsel in der Integrationspolitik eingeleitet, machte die für Integration zuständige Ministerin Claudia Bauer geltend.

Kritik kommt hingegen von der Opposition. So bezweifelte die FPÖ die Sinnhaftigkeit von Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge, die in Österreich lediglich "Schutz auf Zeit" suchten. Ziel müsse es vielmehr sein, dass die Betroffenen wieder in ihre Heimatländer zurückkehrten, sobald das möglich sei. Die Grünen wiederum bemängelten, dass das im Regierungsprogramm vereinbarte Vorhaben "Integration ab Tag 1" mit dem Gesetzesentwurf nicht annähernd erreicht werde. Vielmehr werde das bisherige "Versagen" in der Integrationspolitik auf dem Rücken jener ausgetragen, die zur Integration verpflichtet seien.

Einzelne Anregungen aus dem Begutachtungsverfahren sollen laut Bauer in einem Abänderungsantrag aufgegriffen werden, der allerdings noch zur Abstimmung in der Koalition liege und daher erst im Zuge der Plenarberatungen eingebracht werden soll. An der Grundausrichtung des Gesetzes werde sich aber nichts ändern, sagte Bauer.

Integrationssäulen Deutscherwerb, Werte und Erwerbstätigkeit

Das neue Integrationsprogramm baut laut Regierungsvorlage (737 d.B.) auf den drei Säulen "Deutscherwerb", "Werte" und "Erwerbstätigkeit" auf und ist grundsätzlich ab dem 18. Lebensjahr verpflichtend zu absolvieren. Individuelle Integrationspläne und regelmäßige Fortschrittsgespräche mit dem Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) sollen die Teilnahme begleiten. Für Asylwerberinnen und Asylwerber mit hoher Anerkennungswahrscheinlichkeit sind außerdem bereits während des Asylverfahrens verpflichtende Deutsch- und Wertekurse vorgesehen. Bei Verstößen gegen Auflagen drohen in bestimmten Fällen Verwaltungsstrafen bis zu 5.000 Ꞓ. Zur besseren Abstimmung zwischen den zuständigen Stellen und Behörden wie dem ÖIF, dem AMS, den Sozialämtern der Länder und den Aufenthaltsbehörden ist die Einrichtung einer gemeinsamen Datenbank geplant, in der unter anderem Aufenthaltsstatus, Bildungsdaten, laufende Integrationsmaßnahmen und gewährte Sozialhilfeleistungen dokumentiert werden sollen.

FPÖ: Gesetzespaket wird Österreich weiteren Schaden zufügen

Wenig anfangen mit dem Gesetzespaket kann FPÖ-Abgeordneter Gernot Darmann. Dieses sei zwar gut gemeint, Österreich werde damit aber ein "Bärendienst" erwiesen und dem Staat weiterer Schaden zugefügt, ist er überzeugt. Schließlich hätten die Erfahrungen gezeigt, dass die Integration von Menschen, die über tausende von Kilometern nach Österreich kommen, nicht gelinge. Daran werde sich auch durch mehr Verbindlichkeit der Integrationsmaßnahmen nichts ändern, glaubt er. Menschen, die Integration verweigern, hätten "in Österreich nichts verloren". Darmann kritisiert in diesem Zusammenhang, dass die Regierungsvorlage weitere aufenthaltsverfestigende Elemente für Personen enthalte, die eigentlich nur um "Schutz auf Zeit" ansuchen würden. Auch könnten sie weiterhin "in die Staatsbürgerschaft hineinschlüpfen". Das führe dazu, dass man die Betroffenen "nicht mehr wegkriegt". Ihm zufolge wäre es aber wichtig, dass diese in ihre Heimatländer zurückkehren, sobald das möglich sei.

Grüne: Österreichischer Integrationsfonds ist eine "Blackbox"

Seitens der Grünen wertete es Agnes Sirkka Prammer als "grundsätzlich gescheit", gewisse Standards zu definieren, die von nach Österreich geflüchteten Personen eingehalten werden müssten. Das sei aber nichts Neues, meinte sie. Was neu sei, seien überbordende Sanktionen. Das "jahrelange Versagen" bei der Integrationspolitik werde auf dem Rücken jener ausgetragen, die zu Integration verpflichtet seien, beklagte sie. Gleichzeitig werde das im Regierungsprogramm verankerte Ziel einer Integration ab Tag 1 "nicht einmal angekratzt".

Massive Kritik übte Prammer in diesem Zusammenhang am Österreichischen Integrationsfonds, den sie als "Blackbox" bezeichnete, in die man nicht hineinschauen könne. Der ÖIF sei mit immer mehr Mitteln und Kompetenzen ausgestattet worden, ohne dass sich im Bereich der Integration in den letzten Jahren etwas verbessert hätte. Dass man nun von den Flüchtlingen weitere Integrationsmaßnahmen einfordere, ohne zu definieren, was der Staat selbst erbringen müsse, werde keine Verbesserungen bringen, befürchtet sie. Das Gesetz strahle "von hinten bis vorne" die Botschaft aus: "Wir wollen euch nicht haben!"

SPÖ sieht "durchdachten und strukturierten Plan"

Kein Verständnis für die Kritik Prammers zeigte Sophie Wotschke (NEOS). Schließlich werde im Gesetz auch die fachliche und persönliche Eignung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ÖIF festgeschrieben. Zudem würden künftig Deutschkurse ab Tag 1 angeboten. Auch die persönliche Begleitung von Asylwerberinnen und Asylwerbern von Beginn an habe es bis jetzt nicht gegeben. "Wir müssen aufs Gas drücken", bekräftigte die Abgeordnete. Integration gelingt ihrer Meinung nach vor allem durch Arbeit, daher müsse man Schritte setzen, dass die Integration in den Arbeitsmarkt gut funktioniere.

Auch SPÖ-Abgeordneter Christian Oxonitsch hält es für einen "wesentlichen Baustein", dass mit Integrationsmaßnahmen möglichst früh angesetzt werde. Es gebe einen "durchdachten und strukturierten Plan", wie Integration gelingen könne, betonte er. Man setze mit dem Gesetzesentwurf das Regierungsvorhaben "Integration ab dem ersten Tag" um, bekräftigte sein Fraktionskollege Robert Laimer. Es sei "nicht zu viel verlangt", dass sich Flüchtlinge aktiv um Integration bemühen und zu den österreichischen Werten bekennen müssten, meinte er. Dysfunktionale Integration koste nicht nur viel Geld, sondern schaffe auch Probleme.

Der SPÖ war es Oxonitsch zufolge bei den Verhandlungen wichtig, dass mit mehr Verbindlichkeit auch erreichbare Angebote einhergehen. Man müsse außerdem die Fähigkeiten nutzen, die Menschen mitbringen, waren er und Laimer sich einig. Ein paar Punkte müssen laut Oxonitsch noch geklärt werden, etwa was die Verzahnung des Integrationsprogramms mit der Sozialhilfe betrifft. Er begrüßte daher den geplanten Abänderungsantrag.

Menschen, die Schutz in Österreich erhalten, müssten gewisse Grundregeln einhalten, betonte Margreth Falkner (ÖVP). Dazu gehörten auch Bemühungen zu einem Arbeitseinstieg. Zudem sei Sprache ein wichtiger Weg zu Integration. Positiv wertete Falkner auch, dass es Sanktionen gebe, wenn Pflichten nicht eingehalten würden.

Bauer: Regierungsvorlage leitet Paradigmenwechsel in der Integrationspolitik ein

Mit der Regierungsvorlage werde ein Paradigmenwechsel in der Integrationspolitik eingeleitet, hielt Integrationsministerin Claudia Bauer fest. Österreich habe in den letzten Jahren viel Geld für Integrationsmaßnahmen ausgegeben, mit wenig überzeugenden Ergebnissen. Man sei mit dem Prinzip der Freiwilligkeit "an die Grenzen gestoßen", sagte sie. Daher werde es nun ein verpflichtendes Integrationsprogramm ab dem 1. Tag und einen individuell auf die Person zugeschnittenen Integrationsprozess geben.

"Überzogene" Anforderungen an Geflüchtete erkennt Bauer nicht. Vielmehr gehe es darum, jemanden nicht jahrelang "von Kurs zu Kurs weiterzuschicken", sondern die Selbsterhaltungsfähigkeit von Menschen zu fördern. Daher gebe es auch "eine klare Verknüpfung" mit der Sozialhilfe. Die Höhe der staatlichen Leistung hänge künftig davon ab, wie gut man sich an Integrationsmaßnahmen beteilige. Wer sich schuldhaft den Verpflichtungen des Integrationsprogramms entziehe, müsse außerdem mit einer Kürzung der Sozialhilfe rechnen. Für bestimmte Pflichtverletzungen seien darüber hinaus Verwaltungsstrafen vorgesehen.

Stärkung von Frauen

Bauer wies zudem darauf hin, dass die Arbeit des ÖIF und des AMS besser miteinander verzahnt würden. Gleichzeitig sieht sie das neue Integrationsprogramm als "eine der wichtigsten frauenpolitischen Maßnahmen in Österreich". Es gebe Frauen, die 2015 mit der Flüchtlingswelle nach Österreich gekommen seien und nach wie vor kaum ein Wort Deutsch sprechen würden und auch kein eigenes Einkommen hätten, skizzierte sie. Mit dem derzeitigen Programm würden diese Frauen nicht erreicht. Man müsse Frauen aber stärken. Das sei auch ein gutes Mittel, um deren Kinder und damit die nächste Generation besser zu erreichen.

Als konkretes Ziel des Gesetzespakets wird vor diesem Hintergrund in den Erläuterungen unter anderem die deutliche Erhöhung der Erwerbsquote von Flüchtlingen aus Herkunftsländern wie Syrien, Afghanistan und dem Irak genannt. Gleichzeitig soll der Anteil von Drittstaatsangehörigen an den Bezieherinnen und Beziehern von Sozialhilfe bis zum Jahr 2032 halbiert werden. Zu diesem Zweck soll etwa sowohl der Anteil der "Erstschriftlernenden" als auch jener der "Zweitschriftlernenden", die innerhalb von 24 Monaten ab Deutschkursbeginn das Niveau A2 erreichen, verdoppelt werden. Auch die Einführung einer Abschlussprüfung am Ende der Wertekurse, die Einführung von Verwaltungsstrafen und die neue Datenbank sollen den Erläuterungen zufolge zu einer erfolgreichen Integration beitragen.

Das Gesetzespaket im Detail

Das verpflichtende Integrationsprogramm richtet sich konkret an Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte, deren Familienangehörige mit einem Aufenthaltstitel nach § 46a Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, Vertriebene sowie Personen mit einer "Aufenthaltsberechtigung plus" nach § 54a Asylgesetz aus Gründen des Art. 2 oder 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Bei einer persönlichen Erstberatung soll der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) die sprachlichen und fachlichen Fähigkeiten, den Bildungsstand und die integrationsrelevanten Lebensumstände erheben und darauf aufbauend einen individuellen Integrationsplan für zumindest sechs Monate erstellen. Der Fortschritt soll bei Gesprächen im Abstand von drei bis sechs Monaten regelmäßig überprüft und der Plan bei Bedarf angepasst werden.

Die verpflichtenden Maßnahmen sollen grundsätzlich binnen drei Jahren ab dem Erstberatungstermin absolviert werden. Dazu gehört auch die Unterzeichnung einer Werte-Charta, mit der sich die Teilnehmenden nach Abschluss der Werte- und Orientierungskurse zu den Werten der österreichischen Bundesverfassung und gegen Antisemitismus bekennen müssen. Alternativ gilt das Integrationsprogramm jedenfalls auch dann als erfüllt, wenn Deutschkenntnisse auf B1-Niveau durch eine Integrationsprüfung nachgewiesen werden können, der Werte- und Orientierungskurs inklusive Unterzeichnung der Werte-Charta abgeschlossen wurde und die Anwartschaft auf Arbeitslosengeld erfüllt ist.

Vom Programm ausgenommen sind Personen, denen die Teilnahme aus physischen oder psychischen Gründen dauerhaft nicht zumutbar ist. Dafür ist ein amtsärztliches Gutachten erforderlich. Kinderbetreuung, die Pflege von Angehörigen, eine "zielstrebig verfolgte" Ausbildung, bestimmte Bildungsnachweise, eine versicherte Beschäftigung oder Arbeitsunfähigkeit können eine befristete, teilweise oder gänzliche Befreiung von einzelnen Säulen begründen.

Integrationsmaßnahmen schon während des Asylverfahrens

Weiterhin wird es bereits zu Beginn des Asylverfahrens Grundregelkurse geben. Für Asylwerberinnen und Asylwerber mit hoher Anerkennungswahrscheinlichkeit sind ab der Übernahme in die Grundversorgung der Länder außerdem weitere Integrationsmaßnahmen geplant. So sollen sie schon während des Asylverfahrens eine Erstberatung bekommen und an den im Integrationsplan vorgesehenen Deutsch- und Wertemaßnahmen teilnehmen. Bei Pflichtverletzungen oder Prüfungstäuschung drohen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Integrationsprogramm Geldstrafen, die im Wiederholungsfall mit bis zu 5.000 Ꞓ festgesetzt werden können.

Neuer B2-Nachweis für die beschleunigte Einbürgerung

Für sonstige rechtmäßig niedergelassene Drittstaatsangehörige soll weiterhin die Integrationsvereinbarung gelten. Wer erstmals einen der betreffenden Aufenthaltstitel erhält, muss grundsätzlich binnen zwei Jahren einfache Deutschkenntnisse für den Alltag (Niveau A2) und Grundkenntnisse über die österreichische Rechts- und Gesellschaftsordnung nachweisen ("Modul 1"). Zusätzlich soll künftig innerhalb eines Jahres nach erstmaliger Erteilung des Aufenthaltstitels die Teilnahme an einer persönlichen Beratung beim Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) nachgewiesen werden. Für den Aufenthaltstitel "Daueraufenthalt - EU" sind Deutschkenntnisse auf B1-Niveau und vertiefte Kenntnisse der Grundwerte der österreichischen Rechts- und Gesellschaftsordnung erforderlich. Wer für eine beschleunigte Verleihung der Staatsbürgerschaft Deutschkenntnisse auf B2-Niveau geltend macht, soll diese künftig durch die B2-Integrationsprüfung des ÖIF nachweisen müssen.

Asylwerberinnen und Asylwerber mit Zugang zum Arbeitsmarkt sollen ausländische Bildungsabschlüsse und Berufsqualifikationen leichter anerkennen oder bewerten lassen können. Können sie die erforderlichen Unterlagen fluchtbedingt nicht vorlegen, sollen ihre fachlichen Befähigungen mit alternativen Methoden festgestellt werden.

Gemeinsame Datenbank soll Integrationsverläufe und gewährte Leistungen abbilden

Damit ÖIF, AMS sowie die Grundversorgungs-, Sozial- und Aufenthaltsbehörden Angebote und Verpflichtungen besser aufeinander abstimmen können, ist eine gemeinsame Datenbank geplant. In dieser sollen unter anderem Aufenthalts- und Bildungsdaten, abgeschlossene, laufende und noch zu absolvierende Integrationsmaßnahmen, Prüfungen, Befreiungen und Sozialhilfeleistungen erfasst werden. Für die statistische Auswertung soll der ÖIF die Daten pseudonymisieren und laufend aktuelle Zahlen veröffentlichen. Bei Integrationsproblemen sollen Bezirksverwaltungsbehörden außerdem im Einzelfall Fallkonferenzen einberufen können, um Maßnahmen mit den beteiligten Stellen abzustimmen.

Die neuen Regelungen sollen grundsätzlich mit 1. Jänner 2027 in Kraft treten und auch für anhängige Asylverfahren Anwendung finden. Wegen der vorgesehenen Bescheidzuständigkeiten des ÖIF ist vor der Kundmachung des Gesetzespakets gemäß den Erläuterungen allerdings die Zustimmung aller neun Bundesländer erforderlich. Für bereits anerkannte Flüchtlinge und andere Schutzberechtigte sowie für Vertriebene sind Übergangsregelungen vorgesehen. Mit Anfang 2027 aufgehoben wird das Integrationsjahrgesetz: Aufgrund der Neuerungen im Integrationsgesetz hält die Regierung das im Jahr 2017 beschlossene Gesetz für nicht mehr nötig. Weitere Details zur Regierungsvorlage siehe Parlamentskorrespondenz Nr. 1116/2026. (Fortsetzung Innenausschuss) gs/wit