Wien (OTS) -

„Von den bloßen Ankündigungen der Regierung wird wohl nichts weiter als ein Stückwerk übrigbleiben“, kritisierte heute FPÖ-Justizsprecher NAbg. Mag. Harald Stefan die von der Verlierer-Ampel präsentierten Eckpunkte einer Sexualstrafrechtsreform. Insbesondere die geplante Einführung des „Nur Ja heißt Ja“-Prinzips sei eine frontale Attacke auf rechtsstaatliche Grundsätze und diene nicht dem Schutz von Frauen, sondern einer rein ideologischen Agenda: „Das Kernstück, das sogenannte ‚Nur Ja heißt Ja‘-Prinzip, führt zu einer Beweislastumkehr. Das ist reiner ideologischer Aktionismus, der dem woken Zeitgeist folgt, aber keine einzige Frau vor einem Übergriff schützt. Der Grundsatz der Einvernehmlichkeit ist längst geltendes Recht.“

Strengere Regeln bei Gruppendelikten und ein Vorgehen gegen sexualisierte Deepfakes seien zwar grundsätzlich zu begrüßen, so der freiheitliche Justizsprecher, doch die bisherige Bilanz der Regierung lasse Schlimmes erahnen. „Dass man etwa bei Gruppendelikten nun endlich Handlungsbedarf sieht, ist zwar grundsätzlich zu begrüßen, kommt aber reichlich spät. Es wirkt, als würde die Verlierer-Ampel nach dem Prinzip ‚Das Recht folgt der Politik‘ agieren und versuchen, Lücken zu füllen, auf die wir Freiheitliche seit Jahren hinweisen. Wir werden uns die genauen Formulierungen im Entwurf genau ansehen. Angesichts der bisherigen Performance dieser Regierung ist aber zu befürchten, dass auch hier wieder mehr Schein als Sein dahintersteckt“, so Stefan, für den die Verlierer-Ampel auch die Benennung der Hauptursache für die zunehmende Unsicherheit der Frauen ausgesetzt ist, vermissen lasse: „Das ist die seit Jahren von den Systemparteien betriebene falsche Asyl- und Einwanderungspolitik.“

Abschließend hielt der FPÖ-Justizsprecher fest, dass die gesamte Debatte von einer gewissen Unaufrichtigkeit geprägt sei: „Es ist schon bezeichnend, dass dieselbe Regierung, die jetzt den großen Gewaltschutz-Reformator spielt, sämtliche unserer freiheitlichen Anträge und Gewaltschutzpakete in der Vergangenheit einfach vom Tisch gewischt hat. Unsere Forderungen nach massiven Strafverschärfungen, insbesondere bei sexuellem Kindesmissbrauch, wurden von den Systemparteien systematisch abgeschmettert. Anstatt eines echten, harten Vorgehens gegen Gewalttäter bekommen wir nun wieder ein bloßes Stückwerk. Österreich braucht keine Symbolpolitik, sondern einen konsequenten Opferschutz und die volle Härte des Gesetzes gegen Täter!“