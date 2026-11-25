Wien (OTS) -

„Wer die Flugabgabe abschaffen will, schwächt den fairen Wettbewerb zwischen Bahn und Flugzeug. Julian Jäger sollte erklären, wie er unter diesen Vorzeichen die ÖBB führen und die Bahn stärken will“, sagt Elisabeth Götze, Verkehrssprecherin der Grünen. „Die Flugabgabe trägt dazu bei, Wettbewerbsverzerrungen zugunsten des Flugverkehrs zu verringern. Ihre Abschaffung würde das Ziel einer Verkehrswende, in der die Bahn eine zentrale Rolle spielt, klar unterlaufen.“

Nach elf Jahren an der Spitze des ÖBB-Konzerns verabschiedet sich Andreas Matthä im kommenden Sommer in die Pension. Medienberichten zufolge hat sich das Aufsichtsratspräsidium der Österreichischen Bundesbahnen unter dem Vorsitz von Ex-SPÖ-Politikerin Brigitte Ederer gestern für Julian Jäger als Nachfolger ausgesprochen. Auch Verkehrsminister Hanke soll Jäger unterstützen. Jäger ist seit 15 Jahren Vorstand des Wiener Flughafens. Am 9. Dezember soll er den übrigen Aufsichtsratsmitgliedern offiziell vorgeschlagen werden. Neben ihm hat sich auch Silvia Angelo beworben, langjährige Vorständin der ÖBB. Beide Kandidat:innen stammen aus dem SPÖ-Umfeld.

„Mit Silvia Angelo steht eine erfahrene ÖBB-Managerin zur Verfügung. Wenn sich SPÖ-Vertreter:innen für Jäger aussprechen, obwohl eine langjährige ÖBB-Vorständin kandidiert, muss sich die SPÖ fragen lassen, welchen Stellenwert Frauen in Spitzenfunktionen für sie haben“, sagt Götze. „Die ÖBB-Spitze bleibt damit erneut männlich. Eine Frau an der Spitze wäre ein starkes Signal – und die SPÖ sollte erklären, warum sie diese Chance offenbar nicht nutzt.“