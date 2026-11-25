Wien (OTS) -

Nein, die Regierung kann sich auf dem für die Schweine so negativen Beschluss vom 1. Juni 2025 nicht ausruhen. Damals wurde das echte Verbot des Vollspaltenbodens wieder aufgehoben und durch einen neuen Mindeststandard mit Vollspaltenboden ohne Stroheinstreu, den sogenannten strukturierten Vollspaltenboden, ersetzt. Demnach würden die Schweine für immer auf einem Vollspaltenboden bleiben müssen. Doch das Tierschutzgesetz hat die Regierung verpflichtet, ein wissenschaftliches Strohschweineprojekt durchzuführen, genannt IBeSt+, das jetzt abgeschlossen ist. Nun muss, ebenfalls laut Tierschutzgesetz, ein neuer Mindeststandard in der Schweinehaltung beschlossen werden. Deshalb ist der VGT bei jeder Nationalratssitzung im Wiener Parlament und bei jeder Ministerratssitzung am Ballhausplatz präsent, um die Regierung an ihre Verantwortung zu erinnern. Heute protestierte der VGT zusätzlich noch anlässlich einer Pressekonferenz von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig an der HBLA Elmberg in Linz. „Herr Minister Totschnig, wann bekommen Schweine endlich Stroh?“, stand auf dem Transparent, das vor der HBLA gehalten wurde.

VGT-Obperson DDr. Martin Balluch dazu: „Das Strohschweineprojekt ist abgeschlossen. Nun ist klar, wie extrem wichtig Stroh für Schweine ist. Die Vorgaben des Gesetzes, dass Schweinen die Schwänze nicht routinemäßig abgeschnitten werden dürfen, und dass sie einen sauberen, physisch angenehmen Liegebereich haben müssen, kann man nur mit Stroheinstreu erfüllen. Falls die Schweineindustrie geglaubt hat, sie kann mit ihrer Augenauswischerei eines Firlefanz-Vollspaltenbodens, den sie als Alternative vorschieben will, durchkommen, hat sie sich geirrt. Wir bestehen auf Umsetzung des Tierschutzgesetzes. Wir bestehen auf einem neuen Mindeststandard mit Stroh und ohne Vollspaltenboden, was die ursprüngliche Intention des Gesetzes war. Jetzt gerade ist dafür die beste Gelegenheit, weil der Preis für konventionelles Schweinefleisch aufgrund der Konkurrenz am Markt kollabiert. Österreich kann im Preiskampf nicht mithalten, aber Österreich könnte mit Strohschweinen einen neuen Qualitätsstandard einführen, mit dem die ausländische Konkurrenz ausgestochen wird. Wenn alle an einem Strang ziehen. Wir sind dazu bereit!“

Pressefotos (Copyright: VGT.at)