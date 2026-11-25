Wien (OTS) -

Beim morgigen Bundeswirtschaftsparlament wird sich zeigen, ob die Reform der Wirtschaftskammer doch noch auf Schiene gebracht werden kann. Nach einem Jahr voller Reformversprechen und zahlreicher Verhandlungsrunden müssen nun endlich substanzielle Maßnahmen folgen. Die Grüne Wirtschaft hat in den vergangenen Wochen den medialen Druck erhöht und insgesamt 20 Anträge für das Bundeswirtschaftsparlament eingebracht. Es liegt nun am ÖVP-Wirtschaftsbund, doch noch eine echte Kammerreform zu ermöglichen.

Grüne Wirtschaft erhöht Druck für echten Wandel in der Kammer

Als entscheidenden Faktor für die Ernsthaftigkeit der Reform sieht die Grüne Wirtschaft eine spürbare Entlastung aller Unternehmer:innen – auch der Ein-Personen-Unternehmen, die nach bisherigem Stand gänzlich leer ausgehen würden. Zusätzlich wurden Anträge – gemeinsam mit UNOS und Freiheitlicher Wirtschaft - zur Reform des Wahlrechts und entlang der Empfehlungen des Rechnungshofs eingebracht, die bislang nicht ausreichend umgesetzt wurden.



„An konkreten Reformvorschlägen seitens der Grünen Wirtschaft mangelt es nicht. Was bislang fehlt, ist der politische Wille des ÖVP-Wirtschaftsbundes, grundlegende Veränderungen zuzulassen. Aktuell beobachten wir ein Verhalten, das wir leider schon zur Genüge kennen, nämlich ein Festhalten an alten Machtstrukturen. Nach über einem Jahr Reformprozess mit derart dürftigen Ergebnissen vor die Unternehmer:innen zu treten, grenzt an eine Peinlichkeit“ , so Georg Kaltschmid, Bundessprecher der Grünen Wirtschaft.

Wirksame Maßnahmen statt politischer Imagepflege

Die Grüne Wirtschaft hat sich von Beginn an konstruktiv in den Reformprozess eingebracht und mehrfach konkrete Lösungsvorschläge vorgelegt. Die bislang von Martha Schultz – wohlbemerkt im Alleingang und ohne Rücksprache mit der Reformgruppe – präsentierten Maßnahmen bleiben weit hinter den Erwartungen zurück.