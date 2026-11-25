Wien (OTS) -

Auf die Pressekonferenz der Ärztekammer, bei der diese pauschal die Gesundheitsreform abgelehnt hat, ohne die Ergebnisse zu kennen, reagiert SPÖ-Gesundheitssprecher Rudolf Silvan wie folgt: „Nur ‚Nein‘ zu sagen, ist noch kein Reformkonzept! Unser gemeinsames Ziel muss doch lauten, Österreichs Gesundheitssystem zurück an die Spitze zu bringen. Dazu müssen alle mitarbeiten. Auch die Ärztekammer kann sich hier gerne konstruktiv beteiligen.“ Diese Gesundheitsreform soll eine werden, die für Patient:innen Verbesserungen bringt und eine langfristig gesicherte Versorgung erreicht. Silvan: „Die Ärztinnen und Ärzte in Österreich leisten hervorragende Arbeit, es sind nur einzelne Funktionäre der Ärztekammer, die zu allem ‚Nein‘ sagen, statt sich einzubringen. Es geht um zu viel, die Gesundheitsversorgung ist kein Spiel.“ (Schluss) lk/bj