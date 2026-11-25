Wien (OTS) -



Datum: Freitag, 11.12.2026

Uhrzeit: 10:00-10:45 Uhr (bitte 09:30 – 11:15 Uhr vor Ort einplanen)

Wo: APA Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Livestream: Die Pressekonferenz findet hybrid statt, den Link erhalten Sie nach Anmeldung

Anmeldungen: Per Mail an [email protected]

Podium:

UNICEF Österreich Corinna Geißler, Leitung Advocacy & Kinderrechte

Corinna Geißler, Leitung Advocacy & Kinderrechte Saferinternet.at Matthias Jax, Projektleiter Saferinternet.at

Matthias Jax, Projektleiter Saferinternet.at Jugendbeiratsmitglieder vom Jugendbeirat von UNICEF Österreich & Saferinternet.at Youth Panel Saferinternet.at Youth Panel: Niklas, 16 Jahre UNICEF Österreich Jugendbeirat: Sabrina, 19 Jahre



Im Jahr seines 80-jährigen Jubiläums richtet UNICEF Österreich gemeinsam mit Saferinternet.at den Blick auf ein Thema, das den Alltag junger Menschen rasant verändert: Künstliche Intelligenz. KI beeinflusst bereits heute, wie Kinder lernen, sich informieren und miteinander kommunizieren. Gleichzeitig sind sie verstärkt Desinformation, algorithmischen Verzerrungen sowie Inhalten ausgesetzt, die gesellschaftliche Vorurteile und Diskriminierung reproduzieren können. Herausforderungen wie KI-generierte Deepfakes oder emotionale Abhängigkeiten von Chatbot-Begleitern gewinnen an Bedeutung und prägen den Alltag vieler junger Menschen. Was das aus Sicht junger Menschen bedeutet, zeigen der UNICEF Österreich Jugendbeirat und das Saferinternet.at Youth Panel: Sie präsentieren bei der Pressekonferenz ihr gemeinsames Forderungspapier zu KI in Bildung, Information, Gesundheit und Beteiligung. UNICEF Österreich und Saferinternet.at ordnen die Forderungen ein und zeigen, was Politik, Schulen und Plattformen jetzt tun müssen.

Obwohl Kinder zu den aktivsten Nutzerinnen und Nutzern neuer KI-Anwendungen zählen, ist über die mittel- und langfristigen Auswirkungen auf ihre kognitive und psychologische Entwicklung, ihr Lernen und das gesellschaftliche Umfeld, in dem sie aufwachsen, bislang nur wenig bekannt. Gleichzeitig werden KI-Systeme weltweit entwickelt, eingesetzt und skaliert, ohne ihre Auswirkungen auf Kinder ausreichend zu berücksichtigen. Während die Nutzung von KI durch Kinder rasant zunimmt, können Forschung, politische Rahmenbedingungen und Schutzmaßnahmen kaum Schritt halten.

Regierungen, Unternehmen und multilaterale Institutionen entwickeln derzeit Strategien, Standards und Regulierungen, die entscheidend dafür sein werden, wie KI künftig gestaltet und eingesetzt wird. Dennoch finden die Rechte und Perspektiven von Kindern in diesen Prozessen nach wie vor zu wenig Beachtung. UNICEF Österreich und Saferinternet.at pochen auf Kinderschutz bei KI Regulierung und Entwicklung: Gerade weil die heute getroffenen Entscheidungen die Zukunft einer ganzen Generation prägen werden, müssen Kinderrechte konsequent in KI-Strategien und Regulierungsrahmen verankert und Kinder und Jugendliche aktiv an deren Gestaltung beteiligt werden.

PK: Kindheit am Wendepunkt – UNICEF Österreich und Saferinternet.at pochen bei KI-Regulierung auf mehr Kinderschutz

Podium:

UNICEF Österreich Corinna Geißler, Leitung Advocacy & Kinderrechte

Corinna Geißler, Leitung Advocacy & Kinderrechte Saferinternet.at Matthias Jax, Projektleiter Saferinternet.at

Matthias Jax, Projektleiter Saferinternet.at Jugendbeiratsmitglieder vom Jugendbeirat von UNICEF Österreich & Saferinternet.at Youth Panel Saferinternet.at Youth Panel: Niklas, 16 Jahre UNICEF Österreich Jugendbeirat: Sabrina, 19 Jahre



Uhrzeit: 10-10:45 Uhr

Datum: 11.12.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA Pressezentrum

Laimgrubengasse 10

1060 Wien

Österreich