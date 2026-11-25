Wien (OTS) -

Am Montag, 30. November 2026, 09:30 Uhr, findet der jährliche Gewaltschutzgipfel mit dem Fokus „Digitale Gewalt“ im Großen Festsaal des Justizministeriums statt. Der Gipfel wird von Justizministerin Anna Sporrer eröffnet. Im Anschluss folgen Statements von Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner, Innenminister Gerhard Karner, Sozialministerin Korinna Schumann und Bildungsminister Christoph Wiederkehr.

Im Anschluss an die Eröffnung wird es ab circa 10:00 Uhr die Möglichkeit geben, kurze Statements der anwesenden Ministerinnen und Minister im Kleinen Festsaal des Justizministeriums aufzunehmen. Die anschließende Fachtagung ist nicht medienöffentlich. Am Programm stehen Vorträge aus fachlicher und praktischer Perspektive und ein Erfahrungsaustausch der Beamt:innen über die Arbeit der Bundesministerien rund um das Thema „Digitale Gewalt“.

Datum & Zeit: Montag, 30. November 2026, 09:30 Uhr

Ort: Bundesministerium für Justiz, Großer Festsaal, Museumstraße 7, 1070 Wien

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig. Anmeldung bitte an [email protected] bis spätestens Sonntag, 29. November 2026, 18:00 Uhr.

Der Einlass zur Veranstaltung ist ab 08:30 Uhr möglich. Bitte kalkulieren Sie ausreichend Zeit für die Sicherheitsschleuse ein.