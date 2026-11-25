Wien (PK) -

Beim Klimajugendrat 2026 im Parlament hatten Jugendliche zwischen 16 und 30 Jahren die Möglichkeit, ihre Ideen und Klimaanliegen mit Abgeordneten zu diskutieren und erlebten einen regen Austausch. An dem Ort, an dem Klimapolitik gemacht wird, werde heute der Dialog mit Jugendlichen geführt, betonten die Vorsitzenden der Bundesjugendvertretung Anna Schwabegger und Lejla Visnjic. Dies sei keine Selbstverständlichkeit.

In zwei Dialogrunden widmeten sie sich den Themen erneuerbare Energie, Klimagefühle, Mobilität, Klimagerechtigkeit und -anpassung, klimafittes Bauen, Klimakrise und Klimaschutz sowie Ernährungssicherheit. Dabei kamen die Jugendlichen in den direkten Austausch mit den Abgeordneten.

Totschnig: Es braucht die Stimmen der jungen Menschen

Der Hitzesommer habe die Folgen des Klimawandels verdeutlicht, unterstrich Klimaminister Norbert Totschnig in seiner Videobotschaft. Deshalb würden Klimaschutz und Klimawandelanpassung konsequent vorangetrieben. Klimaschutz und wirtschaftlicher Erfolg müssen Hand in Hand gehen, zeigte sich Totschnig überzeugt. Es sei wichtig, alle auf diesem Weg mitzunehmen und Anreize für einen Umstieg zu setzen. Es brauche die gesamte Gesellschaft und die Wirtschaft, aber besonders brauche es die Stimmen der jungen Menschen, sagte der Minister.

Bauer: Klimaschutz kann nur gemeinsam bewältigt werden

Claudia Bauer, Bundesministerin für Europa, Integration und Familie, betrachtete Klimaschutz nicht nur als gemeinsame Verantwortung, sondern auch als "ordentliche Aufgabe", die nur gemeinsam bewältigt werden könne. Es sei eine Frage von mutigen Entscheidungen, unterstrich sie im Rahmen ihrer Videobotschaft an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Dieser Sommer habe die Folgen des Klimawandels spüren lassen. Es gelte, die Natur zu schützen, indem wir Emissionen reduzieren und Co2 einsparen. Bauer zeigte sich gespannt auf die Ergebnisse der Diskussionen, welche Schritte am meisten bringen.

Bundesjugendvertretung: Es geht um unsere Zukunft

Ein Zeichen fortschrittlicher Klimapolitik sei, dass Abgeordnete aller Parteien an den Diskussionen teilnehmen, so die Vorsitzenden der Bundesjugendvertretung. Viele junge Menschen haben Ideen und konkrete Vorstellungen, sagte Schwabegger, es gelte, den jungen Stimmen Platz in der politischen Lösungsentwicklung einzuräumen. Wichtig sei, dass junge Menschen ihre Anliegen gegenüber der Politik äußern könnten, denn es gehe um unsere Zukunft.

Viele neue Themen wurden aufgebracht, gleichzeitig ging es um "Dauerbrenner", die vorangetrieben werden müssen, fasste Visnjic zusammen. Der Klimajugendrat sei mit heute nicht abgeschlossen, betonte sie. Die BJV werde als Interessenvertretung an den Themen dranbleiben und auch bei den Abgeordneten nachfragen, welche Fortschritte bei den vereinbarten Commitments erzielt wurden.

Von leistbarer Mobilität bis zu nachhaltigem Bauen: Die Commitments der Politik

Statt Ängste vor der Klimakrise zu schüren, gelte es, die Vorteile durch Klimaschutz hervorzuheben, nahm sich Ines Holzegger (NEOS) vor. Es gelte, Wege zu finden, um sich gut und nachhaltig zu ernähren, führte Carina Reiter (ÖVP) aus. Paul Stich (SPÖ) nahm sich vor, Lehm als Baustoff voranzubringen und rechtliche Hürden zu prüfen. Zudem möchte er Förderungen zielgerechter gestalten.

Harald Schuh (FPÖ) war besonders überrascht über das fundierte Wissen der Jugendlichen. In diesem Sinne nahm er sich vor, öfter und konkreter mit Jugendlichen über ihre Sichtweisen zu sprechen. Für Leonore Gewessler (Grüne) stand die Öffi-Preisbremse im Vordergrund. Das Klimaticket sei zu teuer, unterstrich Barbara Neßler (Grüne). Es solle für alle leistbar sein. Zudem nahm sie mit, dass die Bundesjugendvertretung stärker bei politischen Entscheidungen eingebunden werden sollte. Fraktionskollege Lukas Hammer ging auf das Thema Klimaangst ein und zeigte fehlende Therapieplätze auf. Für Markus Koza (Grüne) stand das Umsetzen und Institutionalisieren im Vordergrund. Auch wenn nicht alles umsetzbar sei, gelte es, die Ergebnisorientierung von partizipativen Prozessen zu stärken.

Vom Austausch zu konkreten Veränderungen

"Es ist ein schönes Gefühl, dass man wirklich etwas verändern kann", betonte eine Jugendliche. Jemand anders schätzte die Möglichkeit, aus der eigenen "Bubble" herauszukommen, andere Perspektiven kennenzulernen und eigenes Wissen einzubringen. "Extrem inspirierend" sei es gewesen, zu erleben, wie viel Wissen und Engagement junge Menschen aus unterschiedlichen Bereichen mitbringen. Auch das gemeinsame Lernen und die konkreten Zusagen der Politik wurden von den Jugendlichen positiv hervorgehoben. "Es wurde nicht nur gejammert, was nicht geht", sondern auch darüber gesprochen, was tatsächlich machbar sei. Insgesamt nahmen die Jugendlichen das Gefühl mit, gehört zu werden, gemeinsam etwas bewegen zu können und über unterschiedliche Lebenswelten hinweg vernetzt zu sein.(Schluss) gla

HINWEIS: Fotos von dieser Veranstaltung finden Sie im Webportal des Parlaments.