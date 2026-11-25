Wien (OTS) -

„Wir kennen bis heute weder eine Einigung innerhalb der Koalition noch eine Einigung zwischen den Systempartnern. Deshalb werden wir nicht vorgreifen und auch nichts im Vorhinein bewerten, was noch gar nicht am Tisch liegt“, reagiert Ralph Schallmeiner, Gesundheitssprecher der Grünen, auf die heutige Pressekonferenz der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK). Die Kammer schlägt auf Basis von Entwürfen Alarm, die mit 16. Oktober datiert und damit mehr als einen Monat alt sind. Endverhandelt werden soll laut Regierung erst am 7. Dezember. „Mit Ostblock-Vergleichen und Kampagnenslogans auf Grundlage eines alten Verhandlungsstandes wird man einer ernsthaften Debatte über die Zukunft unseres Gesundheitssystems nicht gerecht“, meint Schallmeiner.

Für die Grünen ist klar, woran ein mögliches Ergebnis gemessen wird. „Wir bewerten eine Reform einzig daran, was sich für die Patient:innen zum Besseren verändert. Und nicht daran, ob Ärztekammerfunktionäre panisch durch die Gegend laufen und sich für ihre eigenen Befindlichkeiten auf die Straße werfen. Eine Gesundheitsreform misst man am Wohl der Patient:innen, nicht am Puls der Kammerfunktionäre“, betont Schallmeiner.

Die Kriterien liegen seit Jahren auf dem Tisch: eine gemeinsame Planung über Bundesländergrenzen und über die Grenzen der Systempartner hinweg, die gemeinsame Finanzierung aus einer Hand und der Einsatz des Gesundheitspersonals allein nach Kompetenz und Können statt entlang verstaubter berufsständischer Interessen. „Ob das ins Weltbild einiger Kammerfunktionäre passt, ist dabei kein Kriterium. Wer krank ist, braucht rasch die richtige Versorgung, egal ob in Attnang-Puchheim, Nüziders oder Gramatneusiedl und egal, welche Kammer sich gerade zuständig fühlt“, hält Schallmeiner fest.

Abschließend verweist er auf einen Satz, der heute ausgerechnet in der Pressekonferenz der Ärztekammer gefallen ist: „Vizepräsident Daniel von Langen hat gesagt: Wer nicht bereit ist zu Veränderungen, der wird verändert. Diesen Satz sollte sich die Kammerspitze zu Herzen nehmen.“ An Gesundheitsministerin Korinna Schumann und die Regierung richtet er eine klare Forderung: „Am 8. Dezember muss endlich eine echte Strukturreform präsentiert werden. Wer erneut nur die Bundesländer-Schrebergärten einzementiert und Schilder austauscht, lässt die Patient:innen einmal mehr im Stich, und das ganz ohne Zutun der Ärztekammer. Und wer will, dass die Oppsotion mit an Bord ist, muss endlich anfangen einzubinden.“