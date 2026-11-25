Wien (PK) -

Eine hochrangige chinesische Delegation, angeführt von Chen Wenqing, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei sowie Leiter der Zentralen Kommission für Politik und Rechtswesen, war heute bei Nationalratspräsident Walter Rosenkranz zu Gast im Hohen Haus. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen der weitere Ausbau der bilateralen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und China sowie das Bemühen um eine Friedenslösung in der Ukraine.

Bilaterale Beziehungen und wirtschaftliche Zusammenarbeit

Im Austausch mit Chen Wenqing betonte der Nationalratspräsident die engen und vielschichtigen Beziehungen zwischen Österreich und China, die neben der Regierung auch Parlament und Bundesländer pflegen. Es habe ihn gefreut, durch seinen diesjährigen China-Besuch selbst an der parlamentarischen Komponente der Partnerschaft der beiden Länder mitwirken zu können, so Rosenkranz. Man blicke anlässlich des diesjährigen 55. Jubiläums der bilateralen Beziehungen auf zahlreiche Zusammenkünfte auf den verschiedensten Ebenen zurück.

Beide Gesprächspartner waren sich darüber einig, die bilaterale Zusammenarbeit zwischen Österreich und China weiter vertiefen zu wollen. Chen Wenqing nannte dabei den weiteren Ausbau der Kooperation in Wirtschaftsfragen sowie insbesondere in den Bereichen der Strafverfolgung und der Sicherheit. Stabilität und Rechtssicherheit seien sowohl für in China tätige Unternehmen als auch für den Tourismus wichtig, hielt der Nationalratspräsident fest.

Österreich setze auf den Weg der Kooperation mit China, so Rosenkranz weiter. Diese Position vertrete man auf EU-Ebene. So könnten in den wirtschaftlichen Beziehungen Strafen und Zölle nur das letzte Mittel sein. Das betreffe etwa die Automobilindustrie, wo intelligente Kooperationslösungen zum Wohle beider Seiten sein könnten. Zudem orteten die Gesprächspartner Übereinstimmung, dass sich die Institutionen der Gesetzgebung in beiden Ländern offenen Fragen der Zukunftsthemen künstlicher Intelligenz und Big Data widmen müssen.

Friedensbemühungen in der Ukraine

Für Österreich sei ein dauerhafter, umfassender und nachhaltiger Frieden in Europa von zentraler Bedeutung, betonte der Nationalratspräsident beim Thema Ukraine. Rosenkranz begrüßte die Friedensbemühungen von Chinas Staatspräsident Xi Jinping. Dem schloss sich Chen Wenqing an. China bemühe sich um eine Aussöhnung im Rahmen von Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland. Das letzte Woche auf Initiative Chinas dazu stattgefundene Treffen zwischen den US-amerikanischen, russischen und chinesischen Präsidenten sei ein Beitrag dazu gewesen. Walter Rosenkranz verwies bei Fragen des Friedens und der Sicherheit auch auf die wichtige Rolle der Parlamentsdiplomatie.

Was die multilaterale Zusammenarbeit betrifft, dankte der Nationalratspräsident China für dessen Unterstützung bei der Bewerbung Österreichs als nicht-ständiges Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Österreich werde sich auch in dieser Rolle für einen Friedensprozess in der Ukraine einsetzen. Sowohl Rosenkranz als auch der Gast aus China waren sich darüber einig, auch die multilaterale Kooperation ausbauen zu wollen. (Schluss) med

HINWEIS: Fotos von diesem Besuch finden Sie im Webportal des Parlaments.