Wien (OTS) -

Wenn die Antwort vor dem Klick kommt, verliert die klassische Website-Logik an Kraft. Was bringt Marketing 2027 weiter, was ist Strohfeuer und was gehört jetzt auf die Agenda? Diesen Fragen ging die DIGITAL INNOVATION SESSION (DIS) „Die Marketingtrends 2027“ der COPE Content Performance Group am 25. November 2026 vor Ort und im Livestream nach. Moderiert wurde das Event von Nicola Dietrich, Chief Strategy Officer bei COPE. Hana Greiner, Creative Director bei COPE, und Georg Reimond, Head of Digital Performance bei COPE, kamen in ihren Ausführungen zu einem klaren Befund: Je mehr Inhalte KI produziert, desto stärker entscheidet die Marke über Sichtbarkeit und Vertrauen.

Sichtbar in der KI-Suchökonomie

Reimond zitierte Studien aus Deutschland, laut denen bereits ein Großteil, nämlich 62 Prozent, der Suchanfragen ohne Klick passiert. Am stärksten trifft das oberflächlichen Informationscontent. Die Rankings bleiben stabil, der Traffic sinkt trotzdem, und die gewohnten Funnel-Kennzahlen greifen nicht mehr.



„Wir brauchen neue KPI, um die Wirkung zu messen, und neue Maßnahmen, um in der KI-Suche sichtbar zu werden. Der wichtigste Player dabei ist die Marke.“ – Georg Reimond, Head of Digital Performance bei COPE



COPE setzt auf „Search Everywhere Optimization“ (SXO) mit GEO als Teilbereich und baut dabei auf vier Säulen: technisches SEO als Fundament, Erwähnungen durch beispielsweise digitale PR, Podcasts und Social Media, eine wiedererkennbare Brand Experience und daraus folgend die Empfehlung durch die KI. Wer schnell Ergebnisse sehen will, kann auf ChatGPT Ads setzen, die es in Österreich seit September gibt. Erste Kampagnen zeigen laut Reimond eine gute Traffic-Qualität im Vergleich zu Google Ads. Wie brisant das Thema ist, zeigte eine Live-Umfrage unter den Teilnehmenden: 38 Prozent halten KI-Sichtbarkeit für wichtig, haben aber noch keine konkreten Maßnahmen gesetzt.



Brand Basics im KI-Zeitalter

Hana Greiner plädierte für eine Rückbesinnung auf die Grundlagen der Markenführung.



„Per Default liefert KI erstmal Durchschnitt. Ist eine Marke leer, reproduziert KI diese Leere. Ist sie chaotisch, vergrößert KI das Chaos.“ – Hana Greiner, Creative Director bei COPE



Ein klares, relevantes, wahres und wiederholbares Markennarrativ sei die Voraussetzung dafür, dass KI-Content nicht austauschbar wird. Klassische CD-Manuals reichen dafür nicht, da die KI nur Daten verarbeiten kann, keine Gefühle und Vibes, so Greiner. Die Markenidentität müsse in einen maschinenlesbaren „AI Briefing Layer“ übersetzt werden, etwa nach dem BRIX-Framework. Es beschreibt Verhalten, Referenzbilder, Anpassungsfähigkeit, Intention und Konsistenz in der Markenumsetzung.

Video-Podcasts, Creator-Ökosysteme und Systemdenken

In Österreich hören rund 3,2 Millionen Menschen Podcasts, 47 % der monatlichen Hörer:innen nutzen dafür YouTube. Video-Podcasts eröffnen hier neue Chancen. Greiners „Rezept“ für ein erfolgreiches Format: Relevanz vor Markenbotschaft, hoher redaktioneller Anspruch, Denken in Staffeln und geregelte Entscheidungsgewalt. Am Beispiel des True-Cybercrime-Video-Podcasts, den COPE für A1 konzipiert hat, zeigte Greiner auch, wie aus einer einzigen Folge bis zu 28 Content Pieces entstehen können.



Einen weiteren Trend in 2027 bilden Creator-Affiliate-Systeme: Internationale Marken wie der Sportswear-Anbieter Gymshark bauen solche Umsatzmaschinen seit Jahren erfolgreich auf. Der Erfolg liegt in der Quantität und der attraktiven Vergütung. Schließlich beschrieb Greiner noch einen Trend, der bereits in Asien und Südamerika zu beobachten ist: Marken erweitern ihr Angebot um Services und Technologien. Ein Beispiel ist das Abo von LG, bei dem nicht nur Haushaltsgeräte vermietet werden, sondern auch Zusatzleistungen wie Wartung, Lebensmittellieferungen und Lagerlösungen bestellbar sind.

Transparenz bei Avataren, Verantwortung bei der Führung

Laut einer Studie halten 60 Prozent der 18- bis 24-Jährigen Marken, die KI für Werbung einsetzen, für bequem und billig. Wie realistisch KI-Avatare inzwischen wirken, zeigte Reimond im Live-Gespräch mit einem ungekennzeichneten Avatar. Das schade dem Vertrauen. Reimonds Empfehlung lautet, Avatare transparent zu kennzeichnen, sie in eine gute Geschichte einzubetten und gezielt dort einzusetzen, wo sie die Beratung erleichtern. Zum Abschluss nahm er die Führungskräfte in die Pflicht. KI-Richtlinien, geprüfte DSGVO-konforme Tools und eigene KI-Kompetenz gehören 2027 auf die Agenda.



Nicola Dietrich fasste die zentralen Erkenntnisse zusammen: Markenarbeit wird wichtiger denn je, Creator-Ökosysteme und Video-Podcasts liefern messbare Ergebnisse, und wer in der KI-Suche sichtbar sein will, muss SXO und GEO jetzt auf die To-Do-Liste setzen.



„Mit KI ist die Basis der Markenarbeit wichtiger denn je. Es geht um Narrative und Guidelines, nicht nur um visuelle Eckdaten. Vertrauen und Haltung werden in Zeiten wie diesen zum entscheidenden Unterschied.“ – Nicola Dietrich, Chief Strategy Officer bei COPE

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