Wien (OTS) -

Hitzewellen, Wasserknappheit, Zukunftssorgen: Nimmt die Politik die Folgen der Klimakrise ernst, muss sie einen Klimaschutz umsetzen, der nicht nur verbindliche Ziele enthält, sondern auch die Stimmen der jungen Generation. Das war eines der zentralen Anliegen der über 60 jungen Menschen, die heuer am Klimajugendrat der Bundesjugendvertretung (BJV) teilgenommen haben.

„Wir veranstalten den Klimajugendrat, um jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, der Politik direkt zu sagen, was ihnen beim Klimaschutz wichtig ist. Gerade mit Blick auf das geplante Klimagesetz verstehen wir gut, dass sich hier viele verbindliche Klimaziele und klare Konsequenzen wünschen, wenn Vorgaben nicht eingehalten werden“, sagt BJV-Vorsitzende Anna Schwabegger.

Leistbare Öffis bis kühle Städte: Forderungen waren breit gefächert

Der dreitägige Klimajugendrat fand heuer bereits zum fünften Mal statt. Vor dem Dialog mit der Politik konnten die jungen Menschen im Alter von 16 bis 30 Jahren in Workshops ihr Wissen zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit vertiefen.

Dabei entstanden Forderungen, die von leistbaren öffentlichen Verkehrsmitteln und hitzeschützenden öffentlichen Räumen bis hin zu mehr Bewusstsein für die Herkunft von Lebensmittel und die Folgen der Klimakrise für die Ernährungssicherheit reichen. Gefordert wurden außerdem die Förderung alternativer Baustoffe wie Lehm, inklusive Warnsysteme, die etwa auch Menschen mit Behinderungen erreichen, und treffsichere Förderungen im Sinne sozialer Klimagerechtigkeit. Einig waren sich die jungen Menschen zudem: Es braucht mehr Möglichkeiten für den direkten Austausch mit der Politik.

„Wer am stärksten von der Klimakrise betroffen ist, muss auch mitreden können. Junge Menschen haben viele durchdachte Ideen für wirksamen Klimaschutz, aber viel zu wenige Möglichkeiten, sie direkt bei der Politik einzubringen. Das hat der Klimajugendrat einmal mehr gezeigt“, betont BJV-Vorsitzende Lejla Visnjic.

Politiker*innen gaben Commitments ab

Die Abgeordneten zeigten sich erfreut über die Bandbreite an Themen, die die jungen Menschen diskutieren wollten. Zum Abschluss der Dialogrunden wurden die Politiker*innen aufgefordert, ein Commitment abzugeben, welches Anliegen sie in den kommenden Monaten in ihrer politischen Arbeit vorantreiben werden.

Folgende Abgeordnete nahmen am Klimajugendrat-Dialog teil:

ÖVP: Carina Reiter, Joachim Schnabel

SPÖ: Wolfgang Moitzi, Paul Stich

NEOS: Ines Holzegger

FPÖ: Harald Schuh

GRÜNE: Leonore Gewessler, Lukas Hammer, Barbara Neßler, Markus Koza

„Gerade im Kampf gegen die Klimakrise hat die junge Generation immer wieder gezeigt, wie dringend gehandelt werden muss. Junge Menschen sollen wissen, dass ihre Anliegen nicht in der Schublade verschwinden, sondern ernst genommen und weiterverfolgt werden“, sagt Schwabegger.

Der Dialogtag des Klimajugendrats fand auf Einladung des Nationalratspräsidenten Walter Rosenkranz im Parlament statt. Finanziert wird der Klimajugendrat durch eine Förderung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK).

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf ein gesundes Aufwachsen

Aus BJV-Sicht muss die Politik nun endlich ihrer Verantwortung nachkommen und wirksamen Klimaschutz umsetzen. Bereits 2023 hat der UN-Kinderrechtsausschuss in einer Allgemeinen Bemerkung betont, dass Staaten auch im Kontext der Klimakrise verpflichtet sind, die Rechte von Kindern zu wahren. „Es ist höchste Zeit, dass die Politik Klimaschutz als das behandelt, was er ist: eine Verpflichtung gegenüber uns und den kommenden Generationen. Junge Menschen haben ein Recht auf eine gesunde Umwelt“, so Visnjic.