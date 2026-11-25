Wien (PK) -

Mit einem einstimmig angenommenen Antrag auf Mitteilung drückte der EU-Ausschuss des Bundesrats heute seine Ablehnung gegen eine geplante EU-Verordnung zum Thema Wohnen aus. Das Ziel des Rechtsakts, nämlich die Sicherstellung von leistbarem Wohnraum, sei zwar grundsätzlich zu begrüßen, allerdings seien die vorgeschlagenen Maßnahmen dafür kein geeignetes Instrument, waren sich die Mandatarinnen und Mandatare im Ausschuss einig.

Weiteres Thema im Ausschuss war ein Verordnungsentwurf der Europäischen Kommission zur Verbesserung des Umfelds für innovative Unternehmen in Europa.

Verordnung zu leistbarem Wohnen: "Verhältnismäßigkeit nicht gegeben"

Die Europäische Kommission will die Erschwinglichkeit und Verfügbarkeit von Wohnraum sichern und hat dazu im September einen Entwurf für eine neue Verordnung vorgelegt. Der Druck am Wohnungsmarkt betreffe insbesondere Haushalte mit niedrigem oder mittlerem Einkommen, junge Menschen und systemrelevante Arbeitskräfte, weil der Zugang zu erschwinglichem Wohnraum an den Orten, an denen sie leben und arbeiten, zunehmend erschwert werde, heißt es in der Begründung des Vorschlags. Vorgesehen sind staatliche Regulierungen der Kurzzeitvermietung von Wohnimmobilien sowie staatliche Beschränkungen des Kaufs oder der Nutzung von Grundstücken und Wohnimmobilien, die nicht als Hauptwohnsitz dienen.

Eine Expertin des Bundesministeriums für Wohnen wies im Ausschuss darauf hin, dass zu diesem Verordnungsentwurf viele negative Stellungnahmen eingegangen sind. Auch wenn grundsätzlich ein Tätigwerden in dieser Sache begrüßenswert sei, werde der vorgelegte Verordnungsentwurf seitens des Ministeriums als "zu tiefgehend" bewertet, sagte die Expertin. Die geplanten Maßnahmen würden es außerdem erschweren, präventive Maßnahmen gegen Wohnungsknappheit zu setzen, zudem sei mit einem hohen Verwaltungsaufwand zu rechnen. Auch zahlreiche weitere Mitgliedstaaten der EU lehnen den Verordnungsentwurf ab.

Der Europäischen Kommission würde in diesem Bereich die Gesetzgebungskompetenz fehlen, und auch die Verhältnismäßigkeit des Vorschlags sei nicht gegeben, kritisierte eine Expertin der Wirtschaftskammer. Empfehlungen oder Leitlinien anstelle einer Verordnung wären völlig ausreichend, meinte sie und betonte, dass daher von diesem Vorschlag gänzlich Abstand genommen werden sollte. Auch eine Expertin der Arbeiterkammer sah im vorliegenden Vorschlag der Europäischen Kommission eine "Verschlechterung des Ist-Zustands".

Claudia Arpa (SPÖ/K) wies auf eine einheitliche Länderstellungnahme der Bundesländer, Stellungnahmen des Städtebundes und Gemeindebundes sowie auf eine Stellungnahme des niederösterreichischen Landtages hin. In diesen Stellungnahmen werden Bedenken im Hinblick auf die Einhaltung der Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit geäußert. Arpa brachte einen gemeinsamen Antrag auf Mitteilung von ÖVP, SPÖ und FPÖ ein, der mit ihren Stimmen einstimmig angenommen wurde. Mit diesem wird die Europäische Kommission aufgefordert, die Rechtsgrundlage des Verordnungsvorschlags zu hinterfragen. Denn auch wenn das Ziel des Vorhabens begrüßt werde, dürften lokale und regionale Wohnungspolitiken nicht über Detailvorgaben faktisch harmonisiert werden, ist dem Antrag zu entnehmen.

Die geplante Verordnung würde "ganz schwere Einschnitte in die Länderkompetenzen" und einen "wahnsinnigen Mehraufwand an Bürokratie" bedeuten, sagte Andreas Arthur Spanring (FPÖ/N). Er bedauerte, dass man sich nur auf diese gemeinsame Mitteilung hatte einigen können, die als "Brief nach Brüssel" geschickt und wohl "in einer Schublade verschwinden" werde. Dies sei "mutlos", meinte Spanring und wies darauf hin, dass vergangene Woche die Frist für die Einbringung einer sogenannten Subsidiaritätsrüge verstrichen sei.

Bernadette Geieregger (ÖVP/N) betonte, dass sie sich seit September um dieses Thema bemüht habe und es ebenfalls bedauere, dass es zu keiner Subsidiaritätsrüge gekommen sei. Ihr Fraktionskollege Günther Ruprecht (ÖVP/St) bezeichnete den Verordnungsvorschlag als "absolut falschen Weg". Denn dieser würde vorausschauende Wohnungspolitik unmöglich machen.

Elisabeth Kittl (Grüne/W) sagte, dass Wohnraum für Menschen und nicht für Profite da sei und ein Tätigwerden der EU bei diesem Thema wichtig sei - allerdings "nicht in dieser Weise". Sie sei daher froh, dass der EU-Ausschuss des Bundesrats heute diesen Antrag auf Mitteilung annehme, betonte Kittl und wies ebenfalls auf die bereits verstrichene Frist für eine Subsidiaritätsrüge hin.

Maßnahmen zur Stärkung des "Innovationsökosystems" der Union

Unter einem weiteren Tagesordnungspunkt befasste sich der Ausschuss mit einer von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen Verordnung zur Umsetzung der "EU-Start-up- und Scale-up-Strategie". Mit dieser will die Europäische Kommission die Bedingungen für die Entwicklung, Kommerzialisierung und Ausweitung innovativer Lösungen verbessern. Denn obwohl die EU in der wissenschaftlichen Forschung weltweit führend sei, würden innovative Ideen aus Europa oft nicht auf den Markt gelangen und keine neuen Wachstumssektoren schaffen.

Neue Bestimmungen sollen demnach für innovative Unternehmen den Zugang zu Finanzmitteln erleichtern. Weiters ist ein digitaler Marktplatz geplant, der Käufer und Verkäufer von geistigem Eigentum miteinander verbinden soll. Vorgesehen ist außerdem ein gemeinsames Verfahren für die Vergabe öffentlicher Aufträge im Bereich Forschung und Entwicklung (FuE), das für mehr Rechtssicherheit sorgen soll. Öffentlichen Auftraggebern aus verschiedenen Mitgliedstaaten soll außerdem die gemeinsame Durchführung von Aufträgen im Bereich Forschung und Entwicklung erleichtert werden.

Das österreichische Ministerium für Wissenschaft und Forschung sehe diesen Vorschlag differenziert, sagte ein Experte des Ministeriums im Ausschuss. Unterstützt würden Maßnahmen für einen besseren EU-Rahmen für die Wertschätzung von geistigem Eigentum, so der Experte. Österreich dränge allerdings darauf, das "European Union Intellectual Property Office" (EUIPO) gut mit nationalen und regionalen Patentämtern in den Mitgliedstaaten abzustimmen, um Doppelgleisigkeiten zu vermeiden. Zudem sollten die Bestimmungen zu Verfahren für öffentliche Aufträge aus dem vorliegenden Entwurf herausgelöst und stattdessen in den Public Procurement Act (PPA) integriert werden.

Christoph Thoma (ÖVP/V) begrüßte Impulse zur Stärkung der Innovationskraft in Europa. Andrea Eder-Gitschthaler (ÖVP/S) erkundigte sich nach Auswirkungen für private Investoren. Diese würden durch neue Bestimmungen "nicht bevormundet" werden, antwortete der Experte des Ministeriums. Der geplante digitale Marktplatz solle für Verkäuferinnen und Verkäufer sowie Käuferinnen und Käufer von geistigem Eigentum ein Raum des Austauschs und der Begegnung sein und Sichtbarkeit schaffen, so der Experte.

Auch Claudia Arpa (SPÖ/K) wies auf die Vielzahl von innovativen Talenten in Europa hin und betonte, dass Lohndumping vermieden werden müsse. Elisabeth Kittl (Grüne/W) bezeichnete den European Innovation Act als gutes Instrument zur Standortsicherung. Michael Bernard (FPÖ/N) interessierte sich für Details hinsichtlich eines möglichen unionsweiten Pfandregisters. (Schluss EU-Ausschuss des Bundesrats) bea