Wien (OTS) -

Der Wirtschaftsbund begrüßt den heutigen Beschluss des Erweiterten Präsidiums der Wirtschaftskammer Österreich, einen bundesweiten Klagsfonds mit einem Volumen von 10 Millionen Euro einzurichten. „Das ist ein starkes Signal an Österreichs Unternehmerinnen und Unternehmer. Recht zu haben und Recht zu bekommen, darf keine Frage der Größe oder der finanziellen Möglichkeiten eines Betriebs sein“, betont Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf.

Gerade Klein- und Mittelbetriebe schrecken oft vor einem Gerichtsverfahren zurück, weil die Kosten und die Verfahrensdauer schwer abzuschätzen sind. „Viele Unternehmer scheuen das Prozessrisiko. Genau hier setzt der Klagsfonds an. Er sorgt dafür, dass wichtige Rechtsfragen tatsächlich geklärt werden, und zwar bis zur höchsten Instanz, wenn es notwendig ist“, so Graf.

Der Fonds kann unter anderem Anwalts- und Gerichtskosten sowie Gutachten finanzieren. Die Fälle werden über die Landeskammern eingebracht und von einem unabhängigen Fachbeirat bewertet. Für Graf ist dabei vor allem der Mehrwert für die gesamte Wirtschaft entscheidend: „Wenn ein einzelner Betrieb eine Grundsatzfrage ausjudiziert, profitieren davon viele andere. Dass es dafür jetzt eine dauerhafte Grundlage gibt, ist ein echter Fortschritt.“

Der Klagsfonds zeigt zudem, dass die Wirtschaftskammer ihre Mitglieder nicht nur politisch vertritt, sondern ihnen auch in schwierigen Situationen ganz konkret zur Seite steht. „Interessenvertretung heißt, dort da zu sein, wo es für die Betriebe ernst wird. Mit dem Klagsfonds bekommen unsere Unternehmen mehr Rechtssicherheit und ein starkes Werkzeug gegen Willkür und Abzocke. Mein Dank gilt Präsidentin Martha Schultz und allen Landeskammern für diesen gemeinsamen Schritt“, schließt Graf.