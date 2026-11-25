Wien (OTS) -

„Während viele Menschen jeden Euro zweimal umdrehen müssen und direkt von den Kürzungen der Bundesregierung betroffen sind, planen mehrere Landesregierungen neue Schulden in Milliardenhöhe. Das ist ein Warnsignal. Wenn die Bundesregierung 2028 das Maastricht-Defizit auf drei Prozent senken und das EU-Defizitverfahren beenden will, darf sie die Länderbudgets nicht weiter als Randnotiz behandeln“, sagt Jakob Schwarz, Budgetsprecher der Grünen.

„Dass die Länder heute hohe Defizite vorlegen, kommt nicht aus heiterem Himmel. Die österreichische Budgetkrise ist eine gesamtstaatliche. Insbesondere wirtschaften die Bundesländer seit Jahren über ihren Verhältnissen. Bei den Verhandlungen zum Stabilitätspakt hat Finanzminister Marterbauer den Ländern ohnehin schon sehr viel Spielraum eingeräumt. Dass sich die Bundesländer jetzt nicht einmal an diese Vorgaben halten – besonders deutlich zeigt sich das in der FPÖ-geführten Steiermark –, macht klar: Marterbauer hätte sich stärker für verbindliche Vorgaben und mehr finanzielle Verantwortung einsetzen müssen“, betont Schwarz.

„Die Landesregierungen kommen ihrer finanziellen Verantwortung weder auf der Einnahmenseite, etwa bei der Leerstandsabgabe, noch auf der Ausgabenseite, etwa im Straßenbau, nach. Das muss sich jetzt endlich ändern. Außerdem braucht es eine transparente und vollständige Vorschau, die Bund, Länder und Gemeinden umfasst. Wenn WIFO und Fiskalrat für 2028 deutlich höhere Defizite erwarten, als mit dem Drei-Prozent-Ziel angepeilt sind, reicht Zuversicht allein ganz sicher nicht als Budgetstrategie“, betont Schwarz.