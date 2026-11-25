Wien (OTS) -

Der Österreichische Generikaverband begrüßt, dass das Europäische Parlament am 25. November den Kompromiss zum Critical Medicines Act (CMA) gebilligt hat. Der CMA sieht für die öffentliche Beschaffung kritischer Arzneimittel verbindliche Anforderungen an die Versorgungssicherheit vor. Außerhalb dieser Vorgaben empfiehlt er, auch die Preisbildung in den nationalen Erstattungsprogrammen zu berücksichtigen. Damit bewährte Generika langfristig verfügbar bleiben, braucht es mehr Planbarkeit bei der Aufnahme in den Erstattungskodex und wirtschaftlich tragfähige Preise. Für kritische Arzneimittel sollte auch Österreich festlegen, welche zusätzliche Vorsorge nötig ist.

Wenige Anbieter, Generika unter Preisdruck

Der CMA soll die Versorgung mit kritischen Arzneimitteln – etwa bestimmten Antibiotika und Insulinen – absichern. Ein Lieferengpass bei diesen Präparaten kann Patientinnen und Patienten ernsthaft gefährden. 64 Prozent der in Österreich abgegebenen Packungen kritischer Arzneimittel sind Generika. Bei 21 der 48 kritischen Wirkstoffe auf der österreichischen Bevorratungsliste gibt es nur einen oder zwei Anbieter. Das begrenzt bei Lieferengpässen die Auswahl an wirkstoffgleichen Alternativen. Beziehen mehrere Anbieter ihren Wirkstoff aus derselben Quelle, kann ein dortiger Engpass mehrere Präparate zugleich betreffen.

Anhaltender Preisdruck und steigende Kosten für Herstellung, Energie und Logistik können dazu führen, dass Generika aus der Versorgung fallen. Der durchschnittliche Kassenverkaufspreis der 30 mengenstärksten Generika unter der Rezeptgebühr ist innerhalb von zehn Jahren um 16 Prozent gesunken. Eine regelmäßige Anpassung an die Inflation gab es in diesem Zeitraum nicht. Bei der Aufnahme in den Grünen Bereich des Erstattungskodex (EKO) gehen die Preisabschläge zudem häufig über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Schwer kalkulierbare Abschläge und aufwendige Verfahren für Preiserhöhungen erschweren den Herstellern die langfristige Planung.

„ Wer ein Generikum in Österreich anbieten will, muss den Erstattungspreis vorab kalkulieren können. Für die Aufnahme in den Grünen Bereich des EKO sollen deshalb ausschließlich die gesetzlich vorgesehenen Preisabschläge gelten “, sagt Dr. Wolfgang Andiel, Präsident des Österreichischen Generikaverbands. Für die Grundversorgung braucht es außerdem ein einfaches Verfahren zur jährlichen Inflationsanpassung und wirtschaftlich tragfähige Preise für Generika unter der Rezeptgebühr.

Versorgungssicherheit als Erstattungsziel verankern

Der CMA ergänzt das EU-Pharmapaket. Er soll die Produktion kritischer Arzneimittel in der EU stärken und die Abhängigkeit von einzelnen Bezugsquellen verringern. Bei der öffentlichen Beschaffung dieser Medikamente sollen verbindliche Anforderungen an die Versorgungssicherheit gelten. Für kritische Arzneimittel außerhalb solcher Vergaben kann Österreich nach Artikel 19 auch Preisbildungs- und Erstattungsmaßnahmen in das nationale Versorgungsprogramm aufnehmen. 86 Prozent der in Österreich abgegebenen Packungen kritischer Generika entfallen auf den niedergelassenen Bereich. Dort sollte Österreich ansetzen.

„ Österreich sollte anhand des medizinischen Bedarfs, der Risiken in der Lieferkette und der verfügbaren Alternativen festlegen, welche Gruppen kritischer Arzneimittel bei Lieferengpässen zusätzlich abgesichert werden sollen “, sagt Andiel. Dazu kann gehören, eine weitere Wirkstoffquelle vorab nutzbar zu machen oder Produktionskapazitäten bereitzuhalten. Die Leistungen sollen vereinbart und so vergütet werden, dass Investitionen und laufende Kosten berücksichtigt sind. „ Wir wollen mit Politik und Sozialversicherung klären, welche kritischen Generika bei einem Lieferengpass in welcher Menge und Darreichungsform verfügbar sein müssen “, so Andiel.

Mehr erfahren Sie im Generikabarometer des Österreichischen Generikaverbands: www.generikaverband.at/inhalts-hub/critical-medicines-act-kritische-arzneimittel-absichern

Über den Österreichischen Generikaverband

Wir sind der Österreichische Generikaverband, ein Zusammenschluss von elf Generika-Produzenten, die sich zur optimalen Versorgung der österreichischen Patientinnen und Patienten mit hochwertigen, preiswerten Arzneimitteln bekennen. Das Ziel unseres Verbands ist einerseits, die Öffentlichkeit über die Vorteile von Generika zu informieren und andererseits aktuelle gesundheitspolitische Debatten mitzugestalten. Unsere Mitglieder sind Accord Healthcare GmbH, Bluefish Pharma GmbH, Dermapharm GmbH, Devatis GmbH, Fresenius Kabi Austria GmbH, G.L. Pharma GmbH, Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH, Sandoz GmbH, Stada GmbH und Viatris Austria GmbH.