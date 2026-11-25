Wien (OTS) -

“Die Wohnbaupolitik gehört in die Verantwortung der Mitgliedstaaten und ihrer Regionen. Dafür werden wir uns als Volkspartei auch in Zukunft stark machen”, betont die niederösterreichische ÖVP-Bundesrätin Bernadette Geieregger, Vorsitzende des EU-Ausschusses des Bundesrates, anlässlich der heutigen Ausschusssitzung. Was es keinesfalls braucht, sind zusätzliche EU-Vorschriften, die in gewachsene, sinnvolle Zuständigkeiten eingreifen und neue bürokratische Hürden aufbauen. Geieregger weiter: “Wir als ÖVP stehen dem geplanten EU-Housing-Act insbesondere im Hinblick auf die Wahrung der nationalen und regionalen Kompetenzen sehr kritisch gegenüber. Denn Raumordnung, Wohnbauförderung und die Regulierung von Freizeitwohnsitzen sollen weiterhin dort gestaltet werden können, wo man die regionalen Gegebenheiten am besten kennt. Einheitliche europäische Kriterien für sogenannte ‘Housing Stress Areas’ können den unterschiedlichen Herausforderungen in den einzelnen Mitgliedstaaten niemals gerecht werden." Gerade in Österreich mit seinen ländlichen und touristisch geprägten Regionen braucht es maßgeschneiderte Lösungen anstelle von zentralistischen Vorgaben.

“In Zeiten, in denen wir Bürokratie im Sinne der Menschen und des Standortes abbauen und unsere Wirtschaft stärken wollen, ist die Einführung zusätzlicher Nachweis-, Überprüfungs- und Dokumentationspflichten ein Irrweg”, unterstreicht Geieregger. Neue europäische Vorgaben dürfen weder die wirtschaftliche Entwicklung unserer Tourismusregionen durch unverhältnismäßige Einschränkungen der Kurzzeitvermietung hemmen noch Privateigentum und private Investitionen unnötig erschweren. “Was es braucht, ist ein Weniger an Bürokratie und ein Mehr an Handlungsräumen für unsere Regionen. Das entspricht auch dem Ziel von Europaministerin Claudia Bauer, die mit einer ‘Bürokratiediät’ neuen Belastungen vorbeugen und bestehende Regelungen vereinfachen will. Für uns als Volkspartei ist klar: Europa soll dort handeln, wo gemeinsame Lösungen einen Mehrwert bringen können. Aber die Wohnbaupolitik muss weiterhin regionale Besonderheiten berücksichtigen und in der Verantwortung der EU-Mitgliedstaaten und ihrer Länder bleiben”, so Geieregger, die abschließend darauf verweist, dass im EU-Ausschuss des Bundesrates deshalb heute auf ÖVP-Initiative gemeinsam mit SPÖ und FPÖ ein Antrag auf Mitteilung an die Europäische Kommission, den Rat und das Europäische Parlament eingebracht worden ist und darin eine Überarbeitung des Verordnungsvorschlags gefordert wird. (Schluss)