Wien (OTS) -

„Die Bevölkerungsprognose zeigt, dass wir älter werden. Sie zeigt aber nicht, dass die Antwort darauf ein höheres gesetzliches Pensionsantrittsalter ist. Unter den derzeitigen Bedingungen sage ich Nein dazu“, sagt Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes, zur Forderung der Industriellenvereinigung.

Das Problem liege woanders: „Männer gehen im Schnitt mit 62,2 Jahren in Pension statt mit 65. Viele gelten schon mit 50 als zu alt für den Arbeitsmarkt. Wer das gesetzliche Alter anhebt, vergrößert diese Lücke. Die Kosten wandern vom Pensionstopf in die Arbeitslosen- und Krankenversicherung – ein doppeltes Minus, weil Beiträge fehlen und gleichzeitig Leistungen bezogen werden.“

Korosec erinnert daran, dass das Pensionssystem laufend angepasst wird: Die Pensionsreform 2003 mit der lebenslangen Durchrechnung im Pensionskonto wird erst 2028 voll wirksam, das Frauenpensionsalter steigt bis 2033 schrittweise auf 65, seit 2026 gibt es die Teilpension. „Wer so tut, als würde nichts geschehen, ignoriert die gesetzliche Realität“, sagt Korosec.

Auch bei den Zahlen fordert die Seniorenbundpräsidentin Kostenwahrheit statt Alarmismus: Ein gutes Viertel der Bundeszuschüsse, die den Pensionen zugerechnet werden, hat mit der Versicherungsleistung Pension nichts zu tun – etwa Beamtenpensionen, Mindestpensionen, Kindererziehungszeiten, Reha-Kosten oder Pflegegeld. „Diese Leistungen gehören ins Sozial-, Gesundheits- und Familienbudget und nicht in die Pensionsdebatte.“

Die Wirtschaft ist gefordert

„Wenn die Industriellenvereinigung will, dass Menschen länger arbeiten, dann müssen ihre Mitgliedsbetriebe ältere Beschäftigte auch einstellen und halten“, merkt Korosec an.

Für die Zukunft verschließt sich Korosec keiner Debatte, aber ohne Gießkanne: „Ein Lehrling, der mit 15 zu arbeiten beginnt, darf nicht gleich lang arbeiten müssen wie jemand, der mit Ende 20 einsteigt. Langfristig sollen die Berufsjahre zählen und nicht das Geburtsdatum – mit einem Vertrauensschutz von 15 bis 20 Jahren. Jetzt aber ist das Gebot der Stunde, das faktische Antrittsalter anzuheben, nicht das gesetzliche.“