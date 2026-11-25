Wien (OTS) -

Das Europäische Parlament hat sich heute dafür ausgesprochen, die bestehenden Regeln gegen Mehrwertsteuerbetrug bis 30. Juni 2030 zu verlängern. „Mehrwertsteuerbetrug kostet uns in Europa jährlich Milliarden. Dieses Geld fehlt in Zeiten knapper Budgets an anderer Stelle“, sagt SPÖ-Europaabgeordnete und Finanzpolitikerin Evelyn Regner. „Statt bei Zukunftsinvestitionen zu sparen, sollten wir lieber Steuerbetrügern das Handwerk legen. Die geltenden Regeln laufen Ende des Jahres aus. Mit der Verlängerung verhindern wir eine Lücke, die Betrügern neue Möglichkeiten eröffnen würde.“ ****

Beim sogenannten Reverse-Charge-Verfahren führt nicht der Verkäufer die Mehrwertsteuer ab, sondern das kaufende Unternehmen. Das erschwert grenzüberschreitenden Betrug in anfälligen Branchen wie dem Emissionshandel, bei Mobiltelefonen, Spielkonsolen oder wertvollen Rohstoffen. Kriminelle Netzwerke können so weniger leicht Mehrwertsteuer kassieren, ohne sie an den Staat abzuführen.

„Eine Dauerlösung ist das nicht. Das Verfahren verlagert das Risiko auf das letzte Unternehmen in der Lieferkette. Wir unterstützen die Verlängerung deshalb als Übergang, bis die Mitgliedstaaten die digitalen Kontrollen des ViDA-Pakets umgesetzt haben“, so Regner. „Langfristig braucht Europa ein einheitliches Mehrwertsteuersystem. Der Fleckerlteppich an Regeln öffnet nicht nur Betrügern Tür und Tor, er bremst auch kleine und mittlere Unternehmen, die im Binnenmarkt wachsen wollen. Dass Fortschritte in Steuerfragen immer wieder an der Einstimmigkeit im Rat hängen bleiben, können wir uns nicht länger leisten.“ (Schluss) bj