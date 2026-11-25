Wien (OTS) -

Die heute präsentierte OGM-Studie zur Älterenbeschäftigung zeigt für NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser zwar die richtigen Probleme auf, die Arbeiterkammer zieht jedoch die falschen Schlüsse: „Wenn Menschen aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen vorzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheiden, müssen wir genau dort ansetzen: bei der Unterstützung der Betroffenen und nicht mit pauschalen Strafen für Unternehmen.“

Für Gasser ist das Bonus-Malus-System keine Lösung für die Probleme der Arbeitnehmer:innen. Er pocht vielmehr auf die im Regierungsprogramm verankerte Teilarbeitsfähigkeit: „Derzeit ist unser System auf ein Schwarz-Weiß-Denken ausgelegt: Entweder bist du voll arbeitsfähig oder nicht arbeitsfähig. Dabei gibt es viele Schattierungen dazwischen. Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr Vollzeit arbeiten kann, soll entsprechend seinen Möglichkeiten weiterarbeiten können. Begleitend braucht es dazu frühzeitige Umschulungen und eine Reform des Rehageldes.“

Gasser betont: „Wir müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Menschen länger gesund in Beschäftigung bleiben können. Das ist die Aufgabe von uns als Politik. Diese Verantwortung dürfen wir nicht einfach bei den Unternehmen abladen, ohne endlich die rechtlichen Rahmenbedingungen zu verbessern. Die notwendigen Reformen liegen bereits auf dem Tisch und sind im Regierungsprogramm festgeschrieben. Nun heißt es diese umzusetzen.“