Wien (OTS) -

“Wer in Österreich Schutz erhält und hier leben will, muss auch bereit sein, sich zu integrieren, unsere Sprache zu lernen, unsere Werte zu respektieren und einen Beitrag für unsere Gesellschaft zu leisten. Integration ist keine Einbahnstraße, sondern bedeutet auch Pflichten. Mit dem neuen verpflichtenden Integrationsprogramm schaffen wir dafür klare Regeln und verbindliche Vorgaben”, betont ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl, der auch Bereichssprecher für Sicherheit, Integration und Migration ist, anlässlich der heutigen Sitzung des Innenausschusses. Die Volkspartei setzt damit den konsequenten Kurs von Bundeskanzler Christian Stocker und Innenminister Gerhard Karner in der Asyl-, Integrations- und Sicherheitspolitik fort. “Wir stehen für Ordnung, klare Regeln, Sicherheit und Integration, die diesem Namen auch gerecht wird. Wer das Privileg erhält, bei uns bleiben zu dürfen, hat sich aktiv um seine Integration zu bemühen. Ohne Wenn und Aber”, so Gödl.

Das neue Integrationsprogramm baut auf den drei Säulen Deutsch, Werte und Arbeit auf. Künftig sollen individuelle Integrationspläne, verpflichtende Deutsch- und Wertekurse sowie regelmäßige Kontrollen sicherstellen, dass Integration nicht dem Zufall überlassen wird. Bereits während des Asylverfahrens sollen verpflichtende Grundregelkurse insbesondere die Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie die Bekämpfung von Antisemitismus vermitteln. Für Asylwerber mit hoher Anerkennungswahrscheinlichkeit sind zudem verpflichtende Integrationsmaßnahmen vorgesehen. Wer seinen Verpflichtungen trotz Ermahnung schuldhaft nicht nachkommt, muss mit Geldstrafen rechnen, bei wiederholten Verstößen drohen Strafen in Höhe von bis zu 5.000 Euro. “Wir bieten Chancen, verlangen aber auch Eigenverantwortung und Mitwirkung. Nur wer unsere Sprache lernt, unsere Grundwerte respektiert und bereit ist, für seinen Lebensunterhalt zu arbeiten, erfüllt die Grundvoraussetzungen für ein selbstbestimmtes Leben in Österreich. Wer sich dem verweigert, der muss mit Konsequenzen rechnen”, unterstreicht Gödl. Eine gemeinsame Datenbank für die beteiligten Behörden und Institutionen soll in Zukunft eine bessere Abstimmung und Kontrolle von Integrationsmaßnahmen sicherstellen.

“Klar ist: Wer bei uns bleiben darf, hat sich zu integrieren und rasch auf eigenen Beinen zu stehen. Wer unsere Regeln missachtet, wird mit Sanktionen belegt. Genau dafür steht die Volkspartei – für eine Politik, die Verantwortung übernimmt, klare Regeln schafft und die Sicherheit der Menschen in Österreich in den Mittelpunkt stellt. Und dafür, dass wir der Herr im eigenen Haus bleiben”, hält Gödl abschließend fest. (Schluss)