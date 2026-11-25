Wien (OTS) -

Das Europäische Parlament hat heute grünes Licht für das neue Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Schweiz (Bilaterale III) gegeben. Damit ist ein wichtiger Schritt zur Modernisierung und Vertiefung der Beziehungen zwischen beiden Seiten geschafft. Nach Jahren der Unsicherheit werden die bisherigen Abkommen endlich auf den neuesten Stand gebracht und die Zusammenarbeit in wichtigen Bereichen wie Forschung, Energie und Gesundheit ausgebaut. SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder, Berichterstatter der sozialdemokratischen Fraktion für die Schweiz, zeigt sich erfreut: „Die EU und die Schweiz sind heute ein großes Stück näher zusammengerückt. Nach Jahren der Unsicherheit stellen wir unsere Partnerschaft endlich auf ein neues, stabiles Fundament. Die bisherigen Abkommen haben über 20 Jahre auf dem Buckel und konnten mit den Entwicklungen in Europa längst nicht mehr Schritt halten. Jetzt schicken wir die veralteten Regelungen in den wohlverdienten Ruhestand und schlagen ein neues Kapitel unserer gemeinsamen Zusammenarbeit auf. Eines, das nicht nur auf dem Papier gut aussieht, sondern den Menschen auf beiden Seiten der Grenze ganz konkrete Vorteile bringt. Das neue Abkommen erleichtert nicht nur das Arbeiten über Landesgrenzen hinweg, sondern gibt auch unseren engen Wirtschaftsbeziehungen mehr Sicherheit. Schon heute tauschen die EU und die Schweiz täglich Waren und Dienstleistungen im Wert von rund einer Milliarde Euro aus. Diesen Austausch sichern wir langfristig ab und schaffen die Grundlage, um ihn weiter auszubauen. Ganz besonders freut mich, dass die Schweiz künftig wieder an Erasmus+ teilnehmen soll und damit junge Menschen aus der EU und der Schweiz die Möglichkeit bekommen, gemeinsam zu lernen, neue Erfahrungen zu sammeln und Freundschaften fürs Leben zu schließen. So wächst Europa nicht nur politisch, sondern vor allem menschlich zusammen.“ ****

Schieder weiter: „Gerade jetzt ist das wichtiger denn je. Während die USA unter der Führung Trumps immer mehr auf Kuschelkurs mit Autokraten wie Putin und Xi geht, müssen wir Europäer:innen unsere Zukunft selbst aktiver gestalten. Dafür brauchen wir starke Partnerschaften, und die beginnen direkt vor unserer Haustür. Dieses Abkommen zeigt, dass Zusammenarbeit keine Einbahnstraße sein muss, sondern beide Seiten stärker machen kann. Die Schweiz behält ihre Eigenständigkeit und rückt gleichzeitig enger an die EU heran. In einer Welt, in der der politische Ton immer kälter wird, ist es umso wichtiger, dass wir die Wärme guter Nachbarschaft bewahren.“ (Schluss) bj