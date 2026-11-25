Straßburg (OTS) -

“Das ist ein wichtiger Schritt zu einer noch engeren, stabilen und zukunftsfähigen Partnerschaft mit der Schweiz, die für beide Seiten konkrete Vorteile bringt – eine echte Win-win-Situation”, sagt Reinhold Lopatka, Chefverhandler der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament für die EU-Schweiz-Beziehungen, zur heutigen Ratifizierung des neuen Vertragspakets "Bilaterale III" im Plenum des Europaparlaments. Eine große Mehrheit von 584 Abgeordneten stimmte dafür, 13 waren dagegen und 60 enthielten sich.

“In der schwierigen geopolitischen Lage muss die EU ein starkes Netzwerk an zuverlässigen Partnern in der Welt ausbauen, vor allem in der unmittelbaren Nachbarschaft. Dabei spielt die Schweiz eine besondere Rolle. Sie ist ein bedeutender Wirtschaftspartner, ein gleichgesinnter Staat und ein wichtiger Partner in der UNO”, skizziert Lopatka. “Die EU ist mit Abstand der wichtigste Handelspartner der Schweiz, rund die Hälfte aller Schweizer Warenexporte gehen in die EU. Umgekehrt ist die Schweiz für die EU und für Österreich der viertwichtigste Handelspartner. Die österreichischen Warenexporte in die Schweiz beliefen sich 2025 auf 9,9 Milliarden Euro, die Importe nach Österreich auf 11 Milliarden Euro.”

"Neu sind Abkommen in den Bereichen Strom, Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zudem wird die Schweiz künftig wieder voll ins EU-Forschungsförderungsprogramm Horizon Europe und Erasmus+ eingebunden, das Austauschprogramm für junge Menschen, die im Ausland studieren, lernen oder arbeiten wollen. Darüber hinaus legen wir Spielregeln für die Weiterentwicklung von Binnenmarktabkommen fest", erläutert Lopatka. “Das Stromabkommen ist von besonderer strategischer Bedeutung. Die Schweiz liegt mitten im europäischen Stromnetz. Ihre Wasserkraftwerke und Pumpspeicher spielen eine wichtige Rolle für die Stabilität der Stromversorgung. Dann liegt die Schweiz bei Forschung und Innovation global im absoluten Spitzenfeld. Die EU kann nur davon profitieren, bei Zukunftstechnologien wie KI oder Biotech die Kräfte zu bündeln, um im internationalen Wettbewerb vorne mitspielen zu können.”

Welche konkreten Vorteile gibt es für die Menschen und Unternehmen in Österreich und vor allem in westlichen Bundesländern wie Vorarlberg? "Das neue Gesundheitsabkommen verbessert die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Krisenfällen. Bestehende Hürden für den Lebensmittelhandel über die Grenze werden abgebaut. Regelungen bei Produktzulassungen werden verbessert, um unnötige Doppelprüfungen, Kosten und administrative Hürden vor allem für exportorientierte Klein- und Mittelunternehmen zu vermeiden", schließt Lopatka.

Nach dem Europaparlament werden die EU-Mitgliedstaaten das Vertragspaket ratifizieren. In Kraft treten kann die "Bilaterale III", wenn sie dann auch in der Schweiz mit einer Volksabstimmung angenommen ist. (Schluss)