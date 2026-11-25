Wien (OTS) -

„Wir brauchen ein wirksames Bonus-Malus-System: Wer Ältere beschäftigt und einstellt, soll belohnt werden. Wer zu wenige Ältere beschäftigt, muss einen finanziellen Beitrag leisten“, fordert Birgit Gerstorfer, Präsidentin des Pensionistenverbandes Österreichs, zur heutigen Präsentation einer OGM-Studie im Auftrag der Arbeiterkammer. Der Österreichische Seniorenrat lässt dazu bereits konkrete Modelle vom WIFO ausarbeiten.

Mehr als jeder vierte Betrieb mit mindestens 20 Beschäftigten beschäftigt niemanden über 60. „Unternehmen müssen das Potenzial Älterer nutzen, statt ab dem 60. Geburtstag nur noch den schnellsten Weg in die Pension zu suchen“, kritisiert Gerstorfer.

Gesund länger im Erwerbsleben bleiben

Der PVÖ fordert altersgerechte Arbeitsplätze, betriebliche Gesundheitsprävention, Weiterbildung und Umschulung auch für Ältere sowie wirksamen Schutz vor Altersdiskriminierung. Dazu gehören der Erhalt der Altersteilzeit und flexible Übergänge durch Teilpension. „Wer längeres Arbeiten verlangt, muss diese Voraussetzungen schaffen“, betont Gerstorfer.

Langzeitarbeitslosigkeit gefährdet Gesundheit und Leben

Ältere Menschen, die ihren Job verlieren, sind besonders häufig von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen. Und die Studie zeigt: Langzeitarbeitslosigkeit geht mit einem erhöhten Risiko für Erwerbsunfähigkeit und sogar vorzeitigen Tod einher. „Diese Realität muss auch bei jenen ankommen, die ständig nach einer Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters rufen. Ein höheres Pensionsalter schafft weder Gesundheit noch Arbeitsplätze“, betont Gerstorfer. (Schluss)