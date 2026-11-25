Wien (OTS) -

In Straßburg wurde heute im Plenum des EU-Parlaments der Grundstein für einen besseren Arzneimittelzugang in Europa gelegt. Mit dem Arzneimittelpaket – bestehend aus einer Richtlinie und einer Verordnung und dem Gesetz für kritische Arzneimittel – wurde laut SPÖ-EU-Abgeordnetem Günther Sidl heute ein Meilenstein erreicht. „Bei der Versorgung mit hochqualitativen Arzneimitteln dürfen wir uns nicht auf andere verlassen – das muss die EU selbst in die Hand nehmen“, betont Sidl, der als Mitglied im Gesundheitsausschuss des EU-Parlaments seit Jahren für mehr Medikamentenproduktion „Made in Europe“ eintritt. ****

Neben Investitionen in Forschung und die europäische Produktion werden durch das neue Arzneimittelpaket auch die gemeinsame Beschaffung und raschere Zulassungsverfahren sichergestellt. „Damit stellen wir sicher, dass Medikamente jederzeit für alle Menschen in ganz Europa verfügbar sind“, so Sidl, der hier eine wichtige Reduktion der Abhängigkeiten von anderen Teilen der Welt ortet: „Wer Wirkstoffe aus Drittländern bezieht, riskiert nicht nur Lieferengpässe, sondern hat auch weniger Einfluss auf die Preise. Mehr ‚Made in Europe‘ ist somit nicht nur eine Versorgungsfrage, sondern auch eine Preisfrage. Wer künftig mehr in Europa produziert, wird dafür entlohnt. Das ist gut für unsere Industrie, aber vor allem für die Patientinnen und Patienten in der EU – unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrem Geldbörserl“, so Sidl. (Schluss) le/lw