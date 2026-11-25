Wien (OTS) -

Heute hat das Europäische Parlament die letzte parlamentarische Hürde genommen, damit Abgeordnete während der Schwangerschaft und nach der Geburt ihre politische Stimme nicht verlieren. Künftig sollen sie ihr Stimmrecht während des Mutterschutzes auf andere Abgeordnete übertragen können. Damit die Reform endgültig in Kraft treten kann, müssen alle EU-Mitgliedstaaten ihre Zustimmung geben. Bislang haben 15 der 27 Mitgliedstaaten das nationale Zustimmungsverfahren abgeschlossen, fünf weitere befinden sich bereits im Notifizierungsprozess. Österreich zählt zu keinem dieser Länder. Die SPÖ-EU-Abgeordneten Evelyn Regner und Elisabeth Grossmann sehen in der heutigen Abstimmung einen wichtigen Meilenstein für Mütter in der Politik und fordern die verbleibenden EU-Mitgliedstaaten, darunter auch Österreich, auf, die Reform schnellstmöglich zu ratifizieren: „Ein neues Baby stellt das Leben seiner Eltern auf den Kopf. Das ist ganz normal. Nicht normal ist, dass Frauen deshalb ihre politische Stimme verlieren. Damit räumen wir jetzt endlich auf! Mit dieser Reform ist uns ein echter gleichstellungspolitischer Meilenstein gelungen. Viel zu lange war das Europäische Parlament nicht auf die Lebensrealität von Frauen ausgerichtet. Wer ein Kind bekam, konnte während des Mutterschutzes nicht an Abstimmungen teilnehmen. Damit fehlte nicht nur die Stimme der betroffenen Abgeordneten, sondern auch jene der Menschen, die sie gewählt hatten. Das war nicht nur frauenpolitisch rückständig, sondern auch demokratiepolitisch höchst problematisch. Künftig sollen Abgeordnete ihr Stimmrecht bis zu drei Monate vor und sechs Monate nach der Geburt an Kolleg:innen übertragen können. Damit holen wir das Europäische Parlament endlich ins 21. Jahrhundert und zeigen, dass Muttersein und Politikerinsein kein Widerspruch ist!“ ****

Grossmann und Regner weiter: „Damit aus diesem Beschluss auf europäischer Ebene gelebte Realität wird, sind nun die Mitgliedstaaten am Zug. Während 20 Mitgliedstaaten die Reform bereits ratifiziert haben oder sich im Umsetzungsprozess befinden, liegt das Gesetzesvorhaben in Österreich noch immer in einer Schublade des Bundeskanzleramts. Wir fordern Europaministerin Bauer auf, das Vorhaben nicht weiter verstauben zu lassen, sondern die Ratifizierung endlich auf den Weg zu bringen. Denn wir wollen schnellstmöglich bessere Rahmenbedingungen für jene Frauen schaffen, die bereits politische Verantwortung tragen, und zugleich mehr Frauen ermutigen, selbst den Schritt in die Politik zu wagen.“ (Schluss) bj