Wien (OTS) -

Der österreichische Tourismus verzeichnet eine erfolgreiche Sommersaison 2026 Mit 85,68 Millionen Nächtigungen wurde ein neuer Höchstwert erreicht. Gegenüber dem bisherigen Rekordsommer 2025 entspricht das einem Plus von 2,7 Prozent. Auch die Zahl der Ankünfte entwickelte sich positiv und stieg um 4 Prozent auf 28,18 Millionen.

Susanne Kraus-Winkler, Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich, sieht darin eine Bestätigung der Wettbewerbsfähigkeit des heimischen Tourismusstandorts: „Die aktuellen Zahlen zeigen, dass Österreich als Urlaubsdestination international gefragt ist und unsere Betriebe im Wettbewerb erfolgreich bestehen. Die positive Nachfrageentwicklung ist grundsätzlich erfreulich. Allerdings müssen wir auch die betriebswirtschaftliche Seite betrachten. Mehr Ankünfte und Nächtigungen bedeuten nicht automatisch höhere Erträge. Die Betriebe sind weiterhin mit erheblichen Kostensteigerungen bei Personal, Energie, Wareneinsatz und Finanzierung konfrontiert. Wichtig wäre daher, dass sich die positive Nachfrageentwicklung auch in einer entsprechenden wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen niederschlägt.“

Saisonrandmonate werden zur tragenden Säulen des Tourismus

Besonders erfreulich ist aus Sicht der Bundessparte die Entwicklung in den Saisonrandmonaten Mai, Juni, September und Oktober. Ein Vergleich der Jahre 2023 und 2026 zeigt, dass die Nachfrage auch außerhalb der klassischen Hauptreisezeiten deutlich zugenommen hat. Bei den Ankünften verzeichnete der Mai ein Plus von 18 Prozent, der Oktober von 12 Prozent.

Auch bei den Nächtigungen zeigt sich dieser Trend: Im Mai wurde ein Zuwachs von 17 Prozent erzielt, im September und Oktober jeweils ein Plus von 7 Prozent. „Diese Entwicklung ist ein wichtiges Signal für die Branche. Der österreichische Tourismus bewegt sich zunehmend in Richtung Ganzjahrestourismus. Eine bessere Auslastung außerhalb der klassischen Hochsaison eröffnet den Betrieben zusätzliche wirtschaftliche Perspektiven und ermöglicht eine effizientere Nutzung der vorhandenen Infrastruktur“, so Kraus-Winkler.

Ganzjahrestourismus stärkt Wertschöpfung und Beschäftigung

Eine Verlängerung der touristischen Saison bietet wesentliche wirtschaftliche Vorteile. Eine gleichmäßigere Auslastung über das gesamte Jahr verbessert die Nutzung betrieblicher Kapazitäten, kann saisonale Schwankungen abfedern und schafft bessere Voraussetzungen für eine längerfristige Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Gleichzeitig trägt sie dazu bei, die Wertschöpfung in den Tourismusregionen über einen längeren Zeitraum abzusichern.

„Der Trend zum Ganzjahrestourismus ist sowohl aus betriebswirtschaftlicher als auch aus standortpolitischer Sicht zu begrüßen. Ziel muss es sein, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass unsere Betriebe die Chancen einer längeren Saison bestmöglich nutzen können. Dazu braucht es unternehmerische Spielräume, ausreichend verfügbare Arbeitskräfte und wettbewerbsfähige Kostenstrukturen. Nur wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen, kann die positive Nachfrageentwicklung nachhaltig bei den Unternehmen ankommen“, so Kraus-Winkler abschließend. (PWK641/PAT)