Wien (OTS) -

Wien (OTS) – Der Pensionistenverband Österreichs (PVÖ) weist die IV-Forderungen nach einem höheren Pensionsantrittsalter und einer Koppelung an die Lebenserwartung entschieden zurück. Laut Statistik Austria wird es 2040 etwa gleich viele Erwerbspersonen geben wie 2025, weil Frauen und Ältere häufiger erwerbstätig sind. „Entscheidend ist nicht die Zahl im Gesetz, sondern ob ältere Menschen tatsächlich Arbeit haben“, sagt PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer.

Die Reformen laufen bereits

Das Frauenpensionsalter steigt schrittweise auf 65, die Korridorpension wird verschärft, dazu kommen Teilpension und Nachhaltigkeitsmechanismus. „Wer jetzt die nächste Verschärfung fordert, bevor diese Maßnahmen wirken, betreibt Verunsicherung. Und länger zu leben heißt nicht automatisch, länger gesund arbeiten zu können“, so Gerstorfer. Auch beim Budget braucht es Kostenwahrheit: Ausgleichszulagen, Kindererziehungszeiten oder Krankengeld sind keine Pensionen im engeren Sinn.

Höheres Pensionsalter schafft keine Arbeitsplätze

„Viele kommen aus Arbeitslosigkeit oder Krankenstand in die Pension. Wer mit 58 oder 60 den Job verliert, findet kaum eine neue Stelle. Ein höheres Pensionsalter verlängert für diese Menschen nur die Arbeitslosigkeit“, warnt Gerstorfer. Der PVÖ fordert altersgerechte Arbeitsplätze und ein Bonus-Malus-System, das Betriebe belohnt, die Ältere beschäftigen, und jene in die Pflicht nimmt, die sie hinausdrängen.

„Wenn die Industrie Verantwortung einfordert, soll sie selbst damit anfangen und ältere Arbeitnehmer*innen bis zur Pension beschäftigen“, so Gerstorfer abschließend. (Schluss)