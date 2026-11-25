Wien (OTS) -

Das Oberlandesgericht Wien hat heute die Einziehung des Buches “Pilnacek – Der Tod des Sektionschefs” bestätigt. Damit ist auch das Urteil wegen übler Nachrede gegenüber vier Polizeibeamten rechtskräftig. Für ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger ist diese Entscheidung ein deutliches Signal – insbesondere an die FPÖ: “Das ist eine schwere Niederlage für die politische Erzählung von Kickl und Hafenecker. Dieses Buch war das Drehbuch für den freiheitlichen Pilnacek-Untersuchungsausschuss. Jetzt hat ein Gericht in zweiter Instanz die Einziehung bestätigt. Die FPÖ muss sich daher ernsthaft die Frage stellen, auf welcher Grundlage sie ihre monatelangen Verdächtigungen aufgebaut hat.”



Vom Buch zum parlamentarischen Untersuchungsprogramm

Die Erzählungen aus dem Buch – ein angebliches türkises Netzwerk, Polizisten als Vertuscher und Ermittlungen im Auftrag der ÖVP – sind von der FPÖ immer wieder zum Ausgangspunkt ihrer politischen Argumentation gemacht worden, so Hanger. “Die FPÖ hat aus einem Buch ein parlamentarisches Untersuchungsprogramm gemacht. Nun steht rechtskräftig fest, dass die schweren Vorwürfe gegen vier Polizeibeamte den Tatbestand der üblen Nachrede erfüllt haben. Das muss auch für die politische Bewertung dieses Untersuchungsausschusses Konsequenzen haben.”



Gespensterjagd auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler

“Seit über einem Jahr werden in diesem Ausschuss mit enormem Aufwand parlamentarische Ressourcen gebunden. Die Parlamentsdirektion, die Verfahrensrichterin, Abgeordnete, Referententeams sowie zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ministerien, Polizei und Justiz sind damit beschäftigt”, stellt Hanger klar. “Und was ist das politische Ergebnis? Die großen Behauptungen, mit denen die FPÖ angetreten ist, sind bislang nicht durch entsprechende Belege untermauert worden. Stattdessen erleben wir immer neue Verdächtigungen, Pressekonferenzen und politische Inszenierungen.”



Polizeibashing als roter Faden

Besonders kritisch sieht Hanger den Umgang der Freiheitlichen mit den Sicherheitsbehörden: “Wenn sich durch diesen Untersuchungsausschuss ein roter Faden zieht, dann ist es das permanente Polizeibashing. Die Arbeit unserer Polizei wird seit Monaten pauschal infrage gestellt. Polizistinnen und Polizisten werden öffentlich verdächtigt und an den Pranger gestellt, ohne dass die dafür erhobenen Vorwürfe entsprechend belegt worden wären.” Gerade von einer Partei, die sich selbst gerne als Partei der Sicherheit darstellt, würde man einen verantwortungsvollen Umgang mit den Sicherheitsbehörden erwarten.



Hafenecker muss Verantwortung übernehmen

“Die gerichtliche Entscheidung nimmt der politischen Inszenierung von Hafenecker einen wesentlichen Bezugspunkt. Die FPÖ kann nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, als wäre nichts geschehen”, sagt Hanger. “Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder die Freiheitlichen setzen ihre politische Inszenierung unverändert fort, oder sie zeigen Größe und entschuldigen sich bei jenen Polizeibeamten, die sie über Monate öffentlich verdächtigt und an den Pranger gestellt haben.”

Hanger abschließend: “Parlamentarische Kontrolle ist ein hohes Gut unserer Demokratie. Sie darf aber nicht zum Instrument für unbelegte Verdächtigungen und politische Verschwörungserzählungen werden. Wer Kontrolle einfordert, muss auch Verantwortung für seine Vorwürfe übernehmen. Gerade gegenüber jenen Menschen, die tagtäglich für die Sicherheit in unserem Land arbeiten.” (Schluss)