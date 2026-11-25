Wien (OTS) -

Mit neuen genomischen Züchtungstechniken (NGT) lassen sich Pflanzen gezielter und schneller verändern als mit vielen bisherigen Züchtungsverfahren. Doch der wissenschaftliche Fortschritt bringt einen alten Konflikt mit neuer Brisanz zurück: Wem gehören die Pflanzen der Zukunft? Während der Sortenschutz die Weiterentwicklung bestehender Sorten ausdrücklich ermöglicht, können Patente auf einzelne Pflanzeneigenschaften diese einschränken. „Wir brauchen einen wirksamen Schutz für Innovationen, gleichzeitig müssen Züchter bestehende Sorten weiterentwickeln können. Nur so sichern wir die Vielfalt der Pflanzenzüchtung und die Lebensmittelversorgung langfristig ab. Mit der Pflanzenzüchtertagung wollen wir Lösungsansätze erörtern“, betont Rainer Frank, Obmann von Saatgut Austria. Drei kristallisierten sich bei der Tagung heraus: mehr Transparenz über patentgeschützte Pflanzeneigenschaften, ein erleichterter und fairer Zugang zu diesen Eigenschaften über gemeinsame Lizenzplattformen sowie eine Weiterentwicklung der patentrechtlichen Züchterausnahme. Ein auf europäischer Ebene diskutierter Code of Conduct soll gemeinsame Spielregeln etablieren und Rechtssicherheit, Innovationsanreize und die Vielfalt der europäischen Pflanzenzüchtung langfristig absichern.

Bei der 77. Pflanzenzüchtertagung von Saatgut Austria und BOKU University diskutierten Hermann Bürstmayr (BOKU University), Claudia Hallebach (Euroseeds), Steffen Kawelke (Bund Deutscher Pflanzenzüchter), der Patentanwalt Michael Kock und Martin Quanz (Bayer Intellectual Property), moderiert von Michaela Sandmayr, Chancen, Herausforderungen und Lösungsansätze. Die Tagung fand bei der RWA Raiffeisen Ware Austria in Korneuburg statt.

Bürstmayr: mit der Genschere zu widerstandsfähigeren Pflanzen

Die Möglichkeiten neuer genomischer Techniken (NGT) erläuterte Hermann Bürstmayr von der BOKU University. So konnten Pflanzenzüchter früher zwar die Häufigkeit genetischer Veränderungen erhöhen, sie mussten aber weitgehend dem Zufall überlassen, wo diese auftraten. „Neue genomische Techniken ermöglichen es, das Erbgut von Pflanzen gezielt an bestimmten Stellen zu verändern. Dadurch können Eigenschaften entwickelt werden, die mit klassischen Züchtungsmethoden nur schwer oder mit größerem Zeitaufwand erreichbar wären. Ein Beispiel ist Weizen mit reduziertem Gehalt an freiem Asparagin, der bei hohen Temperaturen während der Lebensmittelverarbeitung zur Bildung von Acrylamid beiträgt“, so Bürstmayr. Weitere Forschungsansätze beschäftigen sich etwa mit der Widerstandsfähigkeit gegenüber Viruserkrankungen und anderen Schadorganismen.

Unter dem Begriff Genomeditierung werden verschiedene Verfahren zusammengefasst. Das Bekannteste ist die Genschere CRISPR-Cas. Daneben gibt es ältere Technologien wie TALEN und Zinkfingernukleasen sowie neuere wie Base und Prime Editing. Die neuen Verfahren sind jedoch kein Ersatz für die klassische Pflanzenzüchtung. Und alte Herausforderungen bleiben bestehen: „Komplexe Eigenschaften wie Trockenheitstoleranz werden durch das Zusammenspiel zahlreicher Gene und Umweltfaktoren bestimmt. Deshalb bleiben die Kombination unterschiedlicher Eigenschaften, die Auswahl geeigneter Pflanzen und mehrjährige Prüfungen unter realen Anbaubedingungen unverzichtbar. Neue genomische Techniken erweitern den Werkzeugkasten der Züchtung, dürfen aber nicht überbewertet werden“, betonte Bürstmayr.

Kawelke: Sortenschutz und Patente: Zwei Systeme, unterschiedliche Regeln

Mit den neuen technischen Möglichkeiten gewinnt die Frage an Bedeutung, wer genetische Innovationen nutzen darf. Steffen Kawelke vom Bund Deutscher Pflanzenzüchter (BDP) beleuchtete dazu das Spannungsfeld zwischen Sortenschutz und Patentrecht. Besonders für kleine und mittelständische Züchtungsunternehmen stellen die zunehmende Zahl von Patenten, komplexe Schutzrechtsverhältnisse und rechtliche Unsicherheiten erhebliche Herausforderungen dar. Kawelke sprach sich deshalb dafür aus, „die Patentierung von biologischem Material auszuschließen, das in der Natur vorkommt oder natürlich entstehen könnte, und die patentrechtliche Züchterausnahme auszuweiten“. Damit sollen Züchter vorhandenes Pflanzenmaterial durch klassische Kreuzungsverfahren weiterentwickeln und daraus entstandene neue Sorten auch vermarkten können, ohne durch Patente auf einzelne Eigenschaften blockiert zu werden. Aus seiner Sicht müssen die Vorteile neuer genomischer Techniken auch tatsächlich in der Züchtungspraxis ankommen. Der Schutz tatsächlich neuer technischer Erfindungen soll dabei grundsätzlich möglich bleiben, so Kawelke: „Ziel ist ein ausgewogenes Schutzrechtssystem, das Innovationen belohnt, aber die Züchtungsfreiheit, den Wettbewerb und die Vielfalt der europäischen Pflanzenzüchtung langfristig sichert. Es wäre paradox, wenn neue Technologien die Pflanzenzüchtung beschleunigen, wir sie aber durch das Patentrecht wieder ausbremsen.“

Mehr Transparenz: Welche Pflanzeneigenschaften sind patentiert?

In der Podiumsdiskussion wurde die Frage aufgeworfen, wie verhindert werden kann, dass neue genomische Techniken vor allem großen Unternehmen mit umfangreichen finanziellen und rechtlichen Ressourcen zugutekommen. So warnte der europäische Patentanwalt Michael Kock vor einer zunehmenden Konzentration der Pflanzenzüchtung infolge der wachsenden Zahl und Komplexität von Patenten: „Wir müssen die neuen Technologien in die Hände der breiten Züchtergemeinschaft bringen. Noch haben wir die Zeit, zu verhindern, dass sie letztlich nur von wenigen Unternehmen kontrolliert werden.“ Insbesondere die Kombination mehrerer patentgeschützter Eigenschaften innerhalb einer Sorte kann zu erheblichen rechtlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen für kleinere und mittelständische Züchtungsunternehmen führen. Er plädierte deshalb ebenso für eine Weiterentwicklung der patentrechtlichen Züchterausnahme. Ergänzend braucht es Kooperationen und eine gemeinsame technologische Infrastruktur, damit neue genomische Techniken einer möglichst breiten Züchtergemeinschaft zugänglich bleiben.

Ein weiterer Lösungsansatz ist die Verbesserung der Patenttransparenz. Züchter müssen frühzeitig erkennen können, welche Eigenschaften durch Patente geschützt sind und welche Rechte bei der Entwicklung neuer Sorten zu berücksichtigen sind. Claudia Hallebach, Vorsitzende des Intellectual Property Committee von Euroseeds, verwies auf bestehende Initiativen zur besseren Verfügbarkeit entsprechender Informationen wie die Patentdatenbank PINTO, die Informationen über Patente und betroffene Pflanzensorten zugänglich macht. Sortenregister und Patentdatenbanken sollten künftig zudem besser miteinander verknüpft werden. Ein weiterer Ansatz sind gemeinsame Lizenzplattformen. Sie sollen den Zugang zu patentgeschützten Pflanzeneigenschaften vereinfachen und auf Grundlage standardisierter Vertragsbedingungen ermöglichen. Damit können Unternehmen die Nutzung neuer Technologien verlässlicher planen und den Aufwand für individuelle Lizenzverhandlungen reduzieren. Hallebach erläuterte, dass sich diese Plattformen laufend weiterentwickeln. So werden zunehmend spezialisierte Technologieentwickler und Start-ups berücksichtigt, die neue Eigenschaften entwickeln, aber keine eigenen Züchtungsprogramme betreiben. Auch die Einbindung von Forschungseinrichtungen wird diskutiert. Zur Diskussion stehen zudem Schiedsverfahren zur Klärung von Streitfällen sowie Obergrenzen für die gesamte Lizenzbelastung.

Demgegenüber betonte Martin Quanz von der Bayer Intellectual Property GmbH die Bedeutung des Patentschutzes für Investitionen in Forschung und Innovation. Gesucht wird ein Ausgleich, der sowohl Investitionen in neue Technologien belohnt als auch deren breite Nutzung ermöglicht. Besonders für spezialisierte Technologieentwickler und Start-ups, die keine eigenen Sorten vermarkten, seien Patente eine wesentliche Voraussetzung, um Forschungsinvestitionen über Lizenzen zu finanzieren: „Der Sortenschutz schützt eine Sorte, ein Patent eine technische Erfindung. Wer neue Pflanzeneigenschaften entwickelt, ohne selbst Sorten zu vermarkten, braucht eine Möglichkeit, seine Forschungsinvestitionen abzusichern.“ Quanz verwies zugleich auf bestehende Ausnahmen für die Pflanzenzüchtung und sprach sich für praktikable Lizenzmodelle aus, die den Zugang zu geschützten Eigenschaften erleichtern.

Branche will eigene Lösungskompetenz nutzen

Die Landwirtschaft benötigt Sorten, die an unterschiedliche Standorte, Klimabedingungen und Produktionssysteme angepasst sind. Dafür braucht es nicht nur neue Technologien, sondern auch eine vielfältige Landschaft von Züchtungsunternehmen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Kompetenzen. Zum Abschluss der Diskussion betonten die Experten deshalb die Notwendigkeit von Offenheit, Kompromissbereitschaft und gemeinsamen Lösungen. „Die Stärke unserer Branche liegt darin, gemeinsam pragmatische Lösungen zu entwickeln. Das müssen wir auch beim Zugang zu patentgeschützten Pflanzeneigenschaften nutzen“, betonte Hallebach. Euroseeds hat nach intensiven internen Diskussionen eine gemeinsame Position erarbeitet, die den unterschiedlichen Interessen von Pflanzenzüchtern, Technologieentwicklern und Patentinhabern Rechnung tragen soll.

Als weiteres konkretes Instrument zur Umsetzung von gemeinsamen Grundsätzen wird auf europäischer Ebene ein Verhaltenskodex diskutiert. Dieser soll die Spielregeln für den Umgang mit patentgeschützten Pflanzeneigenschaften festlegen und insbesondere die Offenlegung von Patenten, den Zugang zu geschütztem Pflanzenmaterial, faire Lizenzbedingungen sowie Mechanismen zur Streitbeilegung regeln. Bestehende Lizenzplattformen könnten dabei eine zentrale Rolle übernehmen. Ziel ist es, durch gemeinsame und verlässliche Branchenstandards Rechtssicherheit zu schaffen, den administrativen Aufwand für Züchtungsunternehmen zu reduzieren und den Zugang zu Innovationen möglichst breit zu gewährleisten.

Bilder stehen auf der Website von Saatgut Austria zum Download bereit (Link oberhalb der Galerie) bzw. werden auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt.