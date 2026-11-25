Wien (OTS) -

„Während Europa im internationalen Wettbewerb unter enormem Druck steht, Russland einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt und die Klimakrise massive Investitionen erfordert, hält die österreichische Bundesregierung unbeirrt an ihrem Kürzungsmantra fest. Selbst die von EU-Ratspräsident António Costa vorgeschlagenen Kürzungen von rund 200 Milliarden Euro gegenüber dem Kommissionsvorschlag gehen Kanzler Stocker und Europaministerin Bauer nicht weit genug. Das ist kurzsichtig und schadet letztlich auch dem Wirtschaftsstandort Österreich“, sagt Meri Disoski, Europasprecherin der Grünen, im Vorfeld des heutigen EU-Hauptausschusses mit Bundeskanzler Stocker.

Auch die Verengung der Debatte auf nationale Beitragszahlungen greife zu kurz. Disoski: „Österreich profitiert als exportorientierte Volkswirtschaft ganz besonders von einem starken europäischen Binnenmarkt. Investitionen in anderen Mitgliedstaaten schaffen auch Aufträge und Arbeitsplätze in Österreich. Gleichzeitig brauchen wir europäische Investitionen in leistbares Wohnen, bezahlbare Energie und öffentliche Mobilität, um das Leben der Menschen leistbarer zu machen.“

„Ausgerechnet bei Forschung und Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und gemeinsamen europäischen Investitionen den Rotstift anzusetzen, ist angesichts der wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen völlig verfehlt. Mario Draghi hat den zusätzlichen öffentlichen und privaten Investitionsbedarf Europas auf jährlich 750 bis 800 Milliarden Euro beziffert. Europäische Mittel können hier ein Vielfaches an zusätzlichen privaten Investitionen mobilisieren. Auch die Mehrheit des Europäischen Parlaments, mit Stimmen von EVP, S&D, Liberalen und Grünen, fordert mit guten Gründen eine Aufstockung des Kommissionsvorschlags um rund zehn Prozent. Die Bundesregierung hingegen bleibt eine Antwort darauf schuldig, wie die EU mit immer weniger Mitteln immer mehr Aufgaben bewältigen soll“, kritisiert Disoski.

Die Grünen begrüßen den Vorschlag Costas für eine europäische Digitalabgabe. „Dass die Bundesregierung die nationalen Beitragszahlungen begrenzen möchte, ist nachvollziehbar. Umso unverständlicher ist es, dass sie bei der Erschließung neuer europäischer Einnahmequellen intern uneinig ist und nicht längst zu den treibenden Kräften gehört. Internationale Techkonzerne verdienen Milliarden am europäischen Binnenmarkt. Es ist eine Frage der Fairness, dass sie auch einen angemessenen Beitrag zu seiner Finanzierung leisten“, sagt Disoski.

Angesichts der dramatischen Finanzierungslücke der Ukraine fordert Disoski zudem ein rasches und verlässliches europäisches Finanzierungspaket: „Gerade jetzt, wo Russland seinen brutalen Angriffskrieg fortsetzt, braucht die Ukraine die Gewissheit, dass Europa langfristig an ihrer Seite steht. Die Unterstützung der Ukraine ist auch eine Investition in unsere eigene Sicherheit.“

Die Grünen bringen im heutigen EU-Hauptausschuss einen Antrag auf Stellungnahme ein, der die Bundesregierung dazu auffordert, sich für einen handlungsfähigen EU-Haushalt, gegen weitere Kürzungen, für neue EU-Eigenmittel und eine Stärkung des europäischen Rechtsstaatsmechanismus einzusetzen.