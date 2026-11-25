- 25.11.2026, 12:14:02
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FPÖ – AVISO: Morgen Pressekonferenz mit Studentensprecher Litzke und Medien- und Kommunikationswissenschaftler Weber
Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:
Donnerstag, 26. November 2026 | 10:30 Uhr
Pressekonferenz mit FPÖ-Studentensprecher NAbg. Manuel Litzke und Medien- und Kommunikationswissenschaftler Priv. Doz. Mag. Dr. Stefan Weber.
Ort: FPÖ-Medienzentrum, Reichsratsstraße 7, 3. Stock (6. Liftstock), 1010 Wien
Thema: „Mit Plagiat zum Rektorat“
Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 30 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz möglich.
FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.
FPÖ-Pressekonferenz: Mit Plagiat zum Rektorat
Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:
Donnerstag, 26. November 2026 | 10:30 Uhr
Pressekonferenz mit FPÖ-Studentensprecher NAbg. Manuel Litzke und Medien- und Kommunikationswissenschaftler Priv. Doz. Mag. Dr. Stefan Weber.
Ort: FPÖ-Medienzentrum, Reichsratsstraße 7, 3. Stock (6. Liftstock), 1010 Wien
Thema: „Mit Plagiat zum Rektorat“
Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 30 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz möglich.
FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.
Datum: 26.11.2026, 10:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: FPÖ-Medienzentrum
Reichsratsstraße 7
1010 Wien
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Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]
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