Wien (OTS) -

Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:

Donnerstag, 26. November 2026 | 10:30 Uhr

Pressekonferenz mit FPÖ-Studentensprecher NAbg. Manuel Litzke und Medien- und Kommunikationswissenschaftler Priv. Doz. Mag. Dr. Stefan Weber.

Ort: FPÖ-Medienzentrum, Reichsratsstraße 7, 3. Stock (6. Liftstock), 1010 Wien

Thema: „Mit Plagiat zum Rektorat“

Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 30 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz möglich.

FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.

FPÖ-Pressekonferenz: Mit Plagiat zum Rektorat

Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:

Donnerstag, 26. November 2026 | 10:30 Uhr

Pressekonferenz mit FPÖ-Studentensprecher NAbg. Manuel Litzke und Medien- und Kommunikationswissenschaftler Priv. Doz. Mag. Dr. Stefan Weber.

Ort: FPÖ-Medienzentrum, Reichsratsstraße 7, 3. Stock (6. Liftstock), 1010 Wien

Thema: „Mit Plagiat zum Rektorat“

Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 30 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz möglich.

FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.

Datum: 26.11.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: FPÖ-Medienzentrum

Reichsratsstraße 7

1010 Wien