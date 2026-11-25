Wien (OTS) -

Wenn die EU-Wohnminister:innen am 25. und 26. November in Dublin über den „Affordable Housing Act“ beraten, geht es um eine zentrale Antwort Europas auf die Wohnkrise. Aus Sicht von younion _ Die Daseinsgewerkschaft ist der vorliegende Entwurf jedoch die falsche: Statt wirksame Maßnahmen für leistbares Wohnen zu erleichtern, droht die EU-Verordnung den Handlungsspielraum von Städten und Gemeinden bei der Bekämpfung von Leerstand und Kurzzeitvermietungen massiv einzuschränken.

Die younion fordert den Rat daher auf, den Entwurf an die Europäische Kommission zurückzuverweisen und gemeinsam mit Sozialpartnern und Zivilgesellschaft sowie Regionen und Städten grundlegend neu auszuarbeiten.

„Wir brauchen einen europäischen Plan gegen die Wohnkrise, der wirkt. Der vorliegende Entwurf löst die Wohnungskrise nicht: Wo leistbares Wohnen draufsteht, müssen auch wirksame Instrumente drin sein. Europa muss Städte und Gemeinden in ihren Maßnahmen zur Lösung der Wohnungskrise stärken, statt ihnen die Hände zu binden“, kritisiert Thomas Kattnig, Mitglied des Bundespräsidiums der younion und Berichterstatter des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Affordable Housing Act.

Warum kommunaler Spielraum entscheidend ist

Für Österreich steht bei diesem Rechtsakt für erschwinglichen Wohnraum viel auf dem Spiel. Die Frage ist, ob Städte und Gemeinden auch künftig wirksam gegen Leerstand, Kurzzeitvermietung und den Verlust von leistbarem Wohnraum vorgehen können. Eine Verordnung, die diese Möglichkeiten beschneidet, würde gerade dort ansetzen, wo Österreich mit sozialem und kommunalem Wohnbau über bewährte Strukturen verfügt.

Die Kritik am Affordable Housing Act ist europaweit breit: Metropolen wie Paris und Amsterdam, kommunale Interessenvertretungen wie der Deutsche Städtetag sowie zahlreiche nationale Parlamente und Länderkammern der Mitgliedstaaten wenden sich gegen den Vorschlag. Elf Subsidiaritätsrügen unterstreichen, wie grundlegend die Bedenken sind. Damit machen nationale Parlamente gegenüber der EU-Kommission formell geltend, dass der Entwurf zu stark in die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten eingreift.

Für Österreich ist das besonders relevant, da bewährte Instrumente für leistbares Wohnen auch künftig eingesetzt und weiterentwickelt werden müssen.

Neu verhandeln statt durchwinken

Die younion fordert die in Dublin zusammenkommenden Wohnminister:innen auf, den vorliegenden Vorschlag zur grundlegenden Überarbeitung an die Europäische Kommission zurückzuverweisen. Stattdessen braucht es einen EU-Rahmen, der nationale und kommunale Kompetenzen sichert, Rechtssicherheit schafft und mit entsprechenden europäischen Finanzierungsinstrumenten ausgestattet ist.

Kattnig betont: „Wir brauchen einen Affordable Housing Act, der die Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit sicherstellt und diesen Titel verdient: einen Rechtsrahmen, der leistbaren Wohnraum möglich macht, erfolgreiche Modelle absichert und Städten und Regionen die notwendigen Instrumente zur Lösung der Wohnungskrise in die Hand gibt. Die Minister:innen haben jetzt die Chance, einen falschen Weg zu korrigieren und den Vorschlag vom Kopf auf die Füße zu stellen. Der vorliegende Entwurf erfüllt seinen eigenen Anspruch nicht und muss grundlegend überarbeitet werden.“