Wien (OTS) -

Die Gewerkschaft PRO-GE weist die erneute Forderung der Industriellenvereinigung (IV) nach einem höheren gesetzlichen Pensionsalter entschieden zurück. Die IV wiederhole reflexartig ihre Uraltforderung, obwohl die Statistik Austria zeige, dass trotz der Alterung die Zahl der Erwerbspersonen bis in die 2040er-Jahre weitgehend konstant bleiben soll.

„Statt reflexartig das Pensionsalter zu erhöhen, müssen wir dafür sorgen, dass Menschen überhaupt gesund und in Beschäftigung bis zur Pension kommen. Was bringt einem 58-Jährigen ein Pensionsalter von 67 oder noch später, wenn ihn kein Betrieb mehr einstellt? Und was bedeutet es für eine Arbeiterin, die nach Jahrzehnten körperlich schwerer Arbeit gesundheitlich nicht mehr kann? Für viele wäre ein noch höheres gesetzliches Pensionsalter nichts anderes als eine Pensionskürzung durch die Hintertür“, betont PRO-GE-Bundesvorsitzender Reinhold Binder.

Statt ständig über ein höheres Pensionsalter zu diskutieren, brauche es daher eine aktive Arbeitsmarktpolitik, bessere Arbeitsbedingungen, Gesundheitsprävention und mehr Chancen für ältere Arbeitnehmer:innen. „Die Unternehmen sind gefordert: Ältere Beschäftigte halten, ältere Arbeitsuchende einstellen und altersgerechte Arbeitsplätze schaffen. Erst muss die Industrie hier Verantwortung wahrnehmen, statt von den Beschäftigten immer noch mehr Arbeitsjahre zu verlangen“, fordert Binder.