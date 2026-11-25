- 25.11.2026, 12:00:02
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EINLADUNG: Pressegespräch der Energiesprecher von ÖVP und SPÖ sowie der NEOS-Energiesprecherin
MORGEN, Donnerstag, 26. November 2026, 11:00 Uhr – Pöttinger, Schroll und Doppelbauer vor dem Ausschuss für Wirtschaft, Industrie und Energie
Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einem
P r e s s e g e s p r ä c h
der Energiesprecher von ÖVP und SPÖ, Laurenz Pöttinger und Alois Schroll, sowie NEOS-Energiesprecherin Karin Doppelbauer vor dem Ausschuss für Wirtschaft, Industrie und Energie ein.
THEMA: Aktuelles zur Ausschusssitzung (Industriestrom, Ökostrom und Energiekrisenmechanismus)
ZEIT: Morgen, Donnerstag, 26. November 2026, 11:00 Uhr
ORT: Parlament, Reflektorium, 1. Obergeschoss, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien – Zugang über Agora, öffentlicher Aufzug bei Stiege 4, dann über Säulenhalle rechts
Vertreterinnen und Vertreter der Medien, die nicht über eine Dauerberechtigungskarte verfügen, benötigen für den Zutritt einen Lichtbildausweis.
Bitte Zeit für die Sicherheitskontrolle einplanen.
Allgemeine Informationen zu den Zutrittsregeln für Medien sind hier abrufbar: https://www.parlament.gv.at/services/haeufige-fragen/faq/presse-medien.
(Schluss)
Rückfragen & Kontakt
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+43 1 401 10-4439 bzw.
+43 1 401 10-4432
http://www.oevpklub.at
SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
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Website: https://klub.spoe.at
NEOS Parlamentsklub
Telefon: 0676/4194951
E-Mail: [email protected]
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