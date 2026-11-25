Wien (OTS) -

Die freiheitlichen EU-Abgeordneten Gerald Hauser und Roman Haider kritisieren die Verknüpfung von Regeln für die Aufbereitung menschlicher Spenderorgane mit Zulassungserleichterungen für genetisch veränderte Mikroorganismen (GVO). „Sichere Organtransplantationen verdienen unsere Unterstützung. Daraus darf aber kein politischer Hebel werden, um umstrittene Gentechnik-Lockerungen durchzusetzen“, erklären die beiden Abgeordneten.

Hauser betont den medizinischen Nutzen sinnvoller Verbesserungen: „Klare Sicherheitsanforderungen, eine wirksame Überwachung und der Austausch bewährter Verfahren können dazu beitragen, mehr Spenderorgane sicher für Transplantationen nutzbar zu machen. Diese Verbesserungen unterstützen wir. Dafür müssen wir aber keine erleichterten Zulassungsregeln für genetisch veränderte Mikroorganismen akzeptieren.“

Haider kritisiert die Konstruktion des Gesetzespakets: „Die Aufbereitung eines Spenderorgans und der Einsatz genetisch veränderter Mikroorganismen etwa in Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln sind eigenständige Fragen. Das gemeinsame Etikett ‚Biotechnologie‘ rechtfertigt nicht, sie bei der Entscheidung über das gesamte Gesetz miteinander zu verkoppeln. Beide Bereiche müssen sich einer eigenständigen politischen Bewertung stellen.“

Die beiden FPÖ-Abgeordneten sehen darin eine politische Druckkulisse: „Wer sinnvolle Verbesserungen für Transplantationspatienten mit umstrittenen Gentechnik-Regeln verbindet, setzt Abgeordnete unter Druck, das gesamte Paket zu akzeptieren. Genau gegen diesen Versuch, Zustimmung über ein medizinisch wichtiges Anliegen abzupressen, wehren wir uns.“

Die Abstimmungslinie sei deshalb eindeutig: Ablehnung der Gentechnik und damit eine Ablehnung des Gesamtvorschlags. „Die getrennten Abstimmungen über die Änderungsanträge ermöglichen uns, diese Unterschiede klarzumachen. Sie beseitigen aber nicht die Verknüpfung im Gesamtgesetz“, erläutert Haider.

„Wer unsere Ablehnung des Gesamtpakets als Ablehnung von Organtransplantationen darstellt, verschweigt unsere Unterstützung für die Organbestimmungen“, stellt Hauser klar. „Wir fordern zwei eigenständige Gesetzesvorhaben. Verbesserungen für Patienten dürfen nicht davon abhängig gemacht werden, dass zugleich umstrittene Gentechnik-Lockerungen akzeptiert werden“, so Hauser und Haider.