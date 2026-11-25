Wien (OTS) -

„Während ÖVP-Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer landauf, landab über die Bekämpfung der Teuerung spricht, bereitet die Regierung aber mit dem Erneuerbarenenergiegesetz - Verkehr (EEGV) die nächste massive Belastung für Bevölkerung und Wirtschaft vor. Seit Monaten warnen wir vor den Folgen dieses Gesetzes, doch ein öffentlich erkennbares Einschreiten des schwarzen Ministers bleibt aus“, kritisierte heute FPÖ-Energiesprecher NAbg. Paul Hammerl.

Auch die heute veröffentlichte Studie der Österreichischen Energieagentur entkräfte diese Warnungen keineswegs, da sie die konkreten Zusatzkosten des Gesetzesvorhabens nicht untersucht. Laut Berechnungen des Wirtschaftsforschungsinstituts Economica könnte der österreichische Sonderweg gegenüber einer alternativen Umsetzung der EU-Vorgaben im Jahr 2035 Diesel um 95 Cent und Benzin um 86 Cent pro Liter verteuern. „Für einen Pendler, der jährlich 15.000 Kilometer mit einem Dieselauto bei einem Verbrauch von sechs Litern auf 100 Kilometer zurücklegt, würde das zusätzliche Kosten von 855 Euro im Jahr bedeuten. Und das allein an der Tankstelle. Hinzu kommen Preissteigerungen bei Lebensmitteln und anderen Waren des täglichen Bedarfs infolge höherer Transportkosten. Dieses Geld fehlt den Familien und den Pendlern“, erklärte Hammerl.

„Wieder einmal steht das, was Hattmannsdorfer öffentlich verkündet, in diametralem Widerspruch zu dem, was ÖVP, SPÖ und NEOS aber tatsächlich machen. Wer die Teuerung bekämpfen will, darf nicht tatenlos zusehen, wie die eigene Regierung zusätzliche Kostentreiber gesetzlich verankert. Der vorliegende EEG-V-Entwurf ist zu stoppen“, forderte Hammerl.